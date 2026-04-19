Φινλανδία: Πανικός σε κονσέρτο – Μαέστρος έριξε κατά λάθος βιολί του 18ου αιώνα αξίας 1 εκατομμυρίου (Video)

Στιγμές πανικού επικράτησαν σε συναυλία συμφωνικής ορχήστρας στην πόλη Λάχτι της Φινλανδίας, όταν ο βρετανός μαέστρος που διηύθυνε το κονσέρτο έριξε με το χέρι του ένα βιολί Guadagnini.

Το σπάνιο μουσικό όργανο, η αξία του οποίου υπολογίζεται σε περίπου 1 εκατομμύριο δολάρια, εκτοξεύθηκε στον αέρα και έπεσε στο πάτωμα με αποτέλεσμα να επικρατήσουν σκηνές πανικού.

Η ορχήστρα σταμάτησε αμέσως να παίζει και η σολίστ, Ελίνα Βάχαλα, φανερά σοκαρισμένη έβαλε τα χέρια της στο πρόσωπό της, μην μπορώντας να πιστέψει τι έχει συμβεί.

Στη συνέχεια, σήκωσε αργά το βιολί για να το εξετάσει. Μετά από ένα διάλειμμα δύο λεπτών, η Βάχαλα συνέχισε να παίζει μέχρι το τέλος, με τη συναυλία να ολοκληρώνεται κανονικά.

«Το βιολί ως εκ θαύματος είναι απολύτως εντάξει — χωρίς ρωγμές, ούτε καν γρατζουνιές. Άνοιξε μια σύνδεση που ήδη είχε κολληθεί ξανά, μια πολύ συνηθισμένη διαδικασία. Κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα και λόγω της υγρασίας. Κατάφερα να βάλω το πόδι μου ανάμεσα στο πάτωμα και το βιολί για να μειώσω την πρόσκρουση. Είχαμε μεγάλη τύχη», δήλωσε η ίδια στον ιστότοπο slippedisc.

Η ανάρτηση για τον μαέστρο

Μάλιστα σε ανάρτησή της στο Instagram, η Ελίνα Βάχαλα απάλλαξε τον μαέστρο από κάθε ευθύνη και όπως ανέφερε θα ήθελε να συνεργαστεί εκ νέου μαζί του.

«Έχω παίξει αμέτρητες φορές με την υπέροχη Sinfonia Lahti στην εντυπωσιακή αίθουσα Sibelius, αλλά ήταν η πρώτη φορά που έπαιξα με τον μαέστρο Μάθιου Χολς. Από την πρώτη μας συνάντηση διαπιστώσαμε ότι ήμασταν απόλυτα συντονισμένοι όσον αφορά τη μουσική και οι πρόβες ήταν φανταστικές. Ο Μάθιου συνεργάστηκε με την ορχήστρα με τόσο εμπνευσμένο τρόπο που ένιωσα ότι έμαθα πολλά νέα πράγματα σχετικά με την ισορροπία και τη διαμόρφωση των ηχητικών χρωμάτων! Ήρθε η ώρα της συναυλίας, η ορχήστρα ακουγόταν υπέροχα. Και ξέρετε, όταν αισθάνομαι πραγματικά άνετα και συνδεδεμένη με έναν μαέστρο ή έναν συνάδελφο μουσικό, δεν χρειάζεται σχεδόν ποτέ να τους κοιτάζω. Η χημεία και η εμπιστοσύνη υπάρχουν και αυτό αρκεί. Πιστεύω ότι το συναίσθημα ήταν αμοιβαίο. Η κίνηση άγγιξε ελάχιστα το βιολί, αλλά ήταν γρήγορη. Είχα παίξει την τελευταία συγχορδία του μέρους και είχα χαλαρώσει ελαφρώς τη λαβή μου. Αυτό ήταν το μόνο που χρειάστηκε για να στείλει το βιολί να κάνει τρεις στροφές στον αέρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

