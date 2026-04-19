ΚΥΡΙΑΚΗ 19.04.2026 17:19
19.04.2026 14:45

Σοκ στην Πολωνία: Εντοπίστηκαν 148 πύθωνες σε διαμέρισμα στην Κρακοβία – Τρεις συλλήψεις

Μπροστά σε ένα ακραίο θέαμα βρέθηκαν οι αστυνομικοί της Κρακοβίας όταν βρήκαν μέσα σε ένα διαμέρισμα πολυκατοικίας 148 βασιλικούς πύθωνες! 

Οι αρχές εντόπισαν τα φίδια έπειτα από καταγγελία που έγινε από ενοίκους της πολυκατοικίας για φίδι στο κλιμακοστάσιο.

Όλα ξεκίνησαν στις 14 Απριλίου, όταν το αστυνομικό τμήμα της πόλης έλαβε αναφορά για παρουσία φιδιού σε κλιμακοστάσιο στην περιοχή Prądnik Biały. Ένα περιπολικό που έφτασε στο σημείο επιβεβαίωσε την πληροφορία, εντοπίζοντας το ερπετό εντός του κτιρίου.

Οι αστυνομικοί εκτίμησαν ότι το φίδι πιθανόν άνηκε σε έναν από τους ενοίκους, ενώ στη συνέχεια δημοτικοί φύλακες και πυροσβέστες παγίδευσαν με ασφάλεια το ζώο, το οποίο παραδόθηκε σε εκπρόσωπο καταφυγίου.

Η αποκάλυψη

Η υπόθεση, ωστόσο, δεν σταμάτησε εκεί. Η συνέχεια της έρευνας από τους αστυνομικούς έδειξε ότι το φίδι δεν ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό. Κατά την έρευνα των αρχών σε συγκεκριμένους χώρους του κτιρίου εντοπίστηκαν συνολικά 148 βασιλικοί πύθωνες, αποκαλύπτοντας την πλήρη έκταση της υπόθεσης.

Στο σημείο, οι αστυνομικοί ανέκριναν τρεις άνδρες που φέρονται να ήταν υπεύθυνοι για τη φροντίδα των ζώων. Μαζί με κτηνίατρο που είχαν καλέσει προχώρησαν σε έλεγχο των συνθηκών διαβίωσης, εξετάζοντας την ευζωία και την υγειονομική κατάσταση των φιδιών.

Τα αποτελέσματα ανέδειξαν παρατυπίες στη φύλαξη των ερπετών, με αποτέλεσμα οι τρεις άνδρες να συλληφθούν ως ύποπτοι για παραβίαση της νομοθεσίας. Μετά την κατάθεσή τους, αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ τα φίδια τέθηκαν υπό τη φροντίδα των αρμόδιων υπηρεσιών.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αρχές να εξετάζουν αν έχουν παραβιαστεί διατάξεις για την προστασία της άγριας ζωής και την ευημερία των ζώων, καθώς και αν τα ερπετά διέθεταν τα απαιτούμενα έγγραφα. Σε περίπτωση επιβεβαίωσης παραβάσεων, οι εμπλεκόμενοι ενδέχεται να αντιμετωπίσουν ποινές φυλάκισης από τρεις μήνες έως και πέντε χρόνια.

