Ζελένσκι: Καταδικάζει την παράταση εξαίρεσης των αμερικανικών κυρώσεων για το ρωσικό πετρέλαιο εν μέσω ενεργειακής κρίσης

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι καταδίκασε την απόφαση των ΗΠΑ να παρατείνουν την περίοδο κατά την οποία η Ρωσία μπορεί να συνεχίσει να πουλά πετρέλαιο, παρά τις δυτικές κυρώσεις.

Η απόφαση επιτρέπει σε χώρες να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο και προϊόντα πετρελαίου που έχουν ήδη φορτωθεί σε πλοία, έως τις 16 Μαΐου.

Η Ουάσιγκτον επικαλείται την ενεργειακή κρίση

Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι η εξαίρεση αποσκοπεί στην αποσυμπίεση της ενεργειακής κρίσης που έχει προκληθεί από τον πόλεμο ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν.

Ωστόσο, ο Ζελένσκι τόνισε ότι «κάθε δολάριο που πληρώνεται για ρωσικό πετρέλαιο είναι χρήμα για τον πόλεμο» στην Ουκρανία, σύμφωνα με το BBC.

Υπενθυμίζεται ότι εκτεταμένες κυρώσεις έχουν επιβληθεί στη Ρωσία από τότε που ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ξεκίνησε την πλήρους κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και επιπτώσεις στην ενέργεια – «Στον πάγο» οι συζητήσεις για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Οι επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν έχουν προκαλέσει ευρύτερη αποσταθεροποίηση στην περιοχή, με την Τεχεράνη να απαντά πλήττοντας όχι μόνο το Ισραήλ και αμερικανικές βάσεις στον Κόλπο, αλλά και ενεργειακές υποδομές και πολιτικούς στόχους σε αραβικές χώρες συμμάχους των ΗΠΑ.

Παράλληλα, το Ιράν έχει ουσιαστικά κλείσει τα Strait of Hormuz, το στενό πέρασμα από το οποίο διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει αναταραχή στις αγορές ενέργειας και φόβους για παγκόσμια ύφεση εάν η διέλευση δεν αποκατασταθεί σύντομα.

Από την άλλη ο ουκρανός πρόεδρος υποστήριξε ότι μόνο την τελευταία εβδομάδα η Ρωσία εξαπέλυσε περισσότερα από 2.360 drones, πάνω από 1.320 κατευθυνόμενες βόμβες και σχεδόν 60 πυραύλους εναντίον ουκρανικών πόλεων.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και η πιο φονική επίθεση των τελευταίων μηνών, στις 15 Απριλίου, όταν χρησιμοποιήθηκαν πάνω από 700 drones και πύραυλοι σε μία νύχτα, με τουλάχιστον 18 νεκρούς.

Παράλληλα, και η Ουκρανία έχει πλήξει στόχους εντός της Ρωσίας, κυρίως ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Ωστόσο, ο πόλεμος βρίσκεται σε αδιέξοδο, με τη Ρωσία να ελέγχει περίπου το 20% της ουκρανικής επικράτειας.

Οι προσπάθειες που ηγούνται οι ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου έχουν επιβραδυνθεί, καθώς η προσοχή της Ουάσιγκτον έχει στραφεί στη σύγκρουση με το Ιράν.

«Σκιώδης στόλος» και δισεκατομμύρια για τη Μόσχα

Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι η Ρωσία διαθέτει περισσότερα από 110 δεξαμενόπλοια στον λεγόμενο «σκιώδη στόλο», πλοία με ασαφή ιδιοκτησία που χρησιμοποιούνται για την παράκαμψη των κυρώσεων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται για πάνω από 12 εκατομμύρια τόνους πετρελαίου, των οποίων η πώληση θα αποφέρει περίπου 10 δισ. δολάρια στη Μόσχα, χρήματα που, όπως είπε, «μετατρέπονται άμεσα σε νέες επιθέσεις κατά της Ουκρανίας».

Διαβάστε επίσης:

ΗΠΑ: Πυροβολισμοί στην πανεπιστημιούπολη της Aΐόβα – Πληροφορίες για πολλά θύματα (Video)

Πεκίνο: Ανθρωποειδή ρομπότ συνέτριψαν το παγκόσμιο ρεκόρ του ημιμαραθωνίου (Video)

O Σάσα Βεζένκοφ πρώτος σκόρερ της Euroleague

