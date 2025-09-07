«Μόνο στην Ελλάδα γίνεται αυτή η “φασαρία” για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία»: Η υπεκφυγή του πρωθυπουργού στην ερώτηση του «Π» στη ΔΕΘ

«Φαντάζομαι ότι ξέρετε πόσες υποθέσεις χειρίζεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε όλη την Ευρώπη. 2.600 υποθέσεις και…Υπάρχουν χώρες με πολύ περισσότερες υποθέσεις. Είναι απολύτως λογικό, ένας θεσμός ο οποίος στηρίχτηκε από την πατρίδα μας και έχει σκοπό τον έλεγχο κατανομής του ευρωπαϊκού χρήματος, να κοιτά υποθέσεις και να ελέγχει καταγγελίες. Αυτή είναι η δουλειά της. Μόνο στην Ελλάδα γίνεται αυτή η “φασαρία” και υπάρχει αυτή η εργαλειοποίηση υποθέσεων που ερευνώνται», …απάντησε ο πρωθυπουργός στην ερώτηση του «Π» και του pontiki.gr για το δημοσίευμα του Politico.

«Οποιοσδήποτε έλεγχος είναι καλοδεχούμενος», είπε.

«Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα από κανέναν έλεγχο», τόνισε, και επισήμανε ότι και η ελληνική κυβέρνηση κάνει τις δικές τις έρευνες και έχει στείλει στα δικαστήρια κόσμο για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων.

Η κυβέρνηση, συνέχισε, «έδειξε αποφασιστικότητα και τα έβαλε με κάποιους που ήταν στο απυρόβλητο. Δεν είναι εύκολη δουλειά. Το κάναμε», πρόσθεσε μεταξύ άλλων.

Διαβάστε επίσης:

Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ: Τέλος στα σενάρια για εκλογικό νόμο και πρόωρες εκλογές – Διατήρηση των ήπιων τόνων

Δούκας: «Ο πρωθυπουργός τιμωρεί τους Δήμους – «Ξέχασε» την Αυτοδιοίκηση στην ομιλία του»

Τσουκαλάς: «Ξέχασε τους αγρότες, τους μικρομεσαίους και τους συνταξιούχους ο Μητσοτάκης»