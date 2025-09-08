Σε χαμηλό τέμπο ακόμα η κόντρα Μητσοτάκη με Τσίπρα και τι σημαίνει το άνοιγμα σε Ανδρουλάκη

Με νέα τακτική απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα και τον Νίκο Ανδρουλάκη εμφανίστηκε ο πρωθυπουργός κατά την διάρκεια της συνέντευξης του έδωσε στην Θεσσαλονίκη.

Παρά το γεγονός ότι ο Κυβερνητικός εκπρόσωπος όλο το τελευταίο διάστημα με τις δηλώσεις του είχε απαξιώσει το σχέδιο επιστροφής του πρώην πρωθυπουργό στην κεντρική πολιτική σκηνή ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε να μην μιλήσει με χαρακτηρισμούς και επί της ουσίας για τα σχέδια του Αλέξη Τσίπρα αλλά επιχείρησε για μία ακόμη φορά να τον εμπλέξει με την διαπλοκή.

«Το ζήτημα της όποιας πιθανής επανάκαμψης του κ. Τσίπρα αφορά την Κεντροαριστερά» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και πρόσθεσε σε πιο αιχμηρό ύφος, ότι «υπάρχουν μέσα ενημέρωσης και επιχειρηματικά συμφέροντα που λειτουργούν ως χρυσοί χορηγοί του κ. Τσίπρα. Δεν ξέρω γιατί το κάνουν, δεν το αξιολογώ ως σημαντικό, απλώς το επισημαίνω».

Αυτό άλλωστε είχε πει ο πρωθυπουργός – με άλλη διατύπωση – και από το βήμα της Βουλής και στις αρχές του καλοκαιριού όταν είχαν δει το φως της δημοσιότητας τα πρακτικά από το συμβούλιο των πολιτικών αρχηγών του 2015, όταν συζητήθηκε το θέμα του δημοψηφίσματος.

Τότε ο Αλέξης Τσίπρας του είχε απαντήσει μεταξύ άλλων ότι «ακούσαμε από τα χείλη του πρωθυπουργού το συντομότερο ανέκδοτο: ότι τον πολεμάνε τα συμφέροντα. Θα ήταν πολύ αστείο όλο αυτό, αν δεν ήταν κωμικοτραγικό. Πριν από έξι χρόνια παρέλαβε μια χώρα έξω από τα μνημόνια της χρεοκοπίας, με 37 δισ. ευρώ “μαξιλάρι” στα δημόσια ταμεία, με ρυθμισμένο το δυσβάσταχτο χρέος της και αποκατεστημένη τη διεθνή της αξιοπιστία. Και κατάφερε σήμερα, παρά τον πακτωλό των ευρωπαϊκών κονδυλίων που διαχειρίστηκε, να την μετατρέψει εκ νέου σε μαύρο πρόβατο της Ευρώπης.Μετά την ύβρη, έρχεται η Νέμεσις. Και κάτι τελευταίο: Να ξεπλυθεί ζητάει όποιος είναι λερωμένος. Εγώ, πάντως, δεν είμαι σίγουρα. Μπορεί να ισχυριστεί το ίδιο για τον εαυτό του;¨».

Η αλλαγή στάσης της κυβέρνησης έχει να κάνει προφανώς με το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός δεν θέλησε να ρίξει τα φώτα της συνέντευξης στον Αλέξη Τσίπρα ο οποίος είχε βρεθεί πριν από δύο μέρες στην Θεσσαλονίκη μιλώντας στο Βελλίδειο και επικρίνοντας την πολιτική της κυβέρνησης.

Επίσης προφανώς εκτιμήθηκε ότι οι αλλεπάλληλες κυβερνητικές επιθέσεις εναντίον του πρώην πρωθυπουργού δείχνουν από την μία φόβο και αγωνία για την επιστροφή του και από την άλλη ότι τον αναδεικνύουν ως καθοριστικό παράγοντα στο πολιτικό παιχνίδι και ως μία εν δύναμη εναλλακτική λύση για την χώρα.

Κάλεσμα σε Ανδρουλάκη για συναίνεση

Από την άλλη ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε να κάνει ένα μεγάλο άνοιγμα προς το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη μιλώντας για συναίνεση.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση για τις συγκλήσεις ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι ο ίδιος επιχείρησε να ρίξει τους τόνους στον δημόσιο διάλογο, διότι οδηγούνται, όπως είπε, οι πολίτες στην αποχή. Τόνισε ότι θα επιχειρήσει να αναζητήσει συγκλίσεις, ενόψει της συνταγματικής αναθεώρησης, εφόσον απαιτείται από το ίδιο το Σύνταγμα. Μιλώντας πιο συγκεκριμένα για το ΠΑΣΟΚ, σημείωσε ότι «δέχτηκα την πρόταση Ανδρουλάκη για ανοιχτή πρόσκληση από τη Βουλή για υποψηφιότητες για τις τρεις βασικές ανεξάρτητες Αρχές. Κάνω κινήσεις καλής θέλησης, αλλά δεν αρκεί ένας. Το ΠαΣοΚ είναι το βασικό κόμμα με το οποίο μπορούμε να συμφωνήσουμε, αλλά δε νομίζω ότι υπάρχει ανάλογη διάθεση».

Προφανώς και η στάση αυτή του πρωθυπουργού κρύβει τις σκοπιμότητες της αφού ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλησε να εμφανιστεί απέναντι στους κεντροδεξιούς ψηφοφόρους της ΝΔ ως ο υπερασπιστής των συνεργασιών και των συναινέσεων. Με λίγα λόγια επιχείρησε να δείξει ότι αυτός είναι ανοικτός στις συνεργασίες εν οψη πάντα των εκλογών οπότε και αν γίνουν αυτές. Θέλησε δηλαδή να “εκθέσει “ τον Νίκο Ανδρουλάκη απέναντι στους κεντροδεξιούς ψηφοφόρους λέγοντας με έμμεσο τρόπο ότι εάν δεν δημιουργηθεί κυβέρνηση συνεργασίας στις επόμενες εκλογές -εφόσον η ΝΔ δεν έχει αυτοδυναμία – το φταίξιμο θα είναι του προέδρου του ΠΑΣΟΚ.

