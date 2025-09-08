search
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Στις 15 Δεκεμβρίου αρχίζει εργασίες η εξεταστική

Αυλαία σηκώνει στις 15 Σεπτεμβρίου η Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που αποφάσισε μετά από μια θυελλώδη συνεδρίαση η κυβερνητική πλειοψηφία. 

Η επιτροπή καλείται να ερευνήσει τις πρακτικές και τις ευθύνες γύρω από τον Οργανισμό από το 1998 μέχρι σήμερα. 

Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε ότι η Επιτροπή θα συνεδριάζει τρεις φορές την εβδομάδα, με την πρώτη συνεδρίαση την ερχόμενη Δευτέρα, στις 12.00, να έχει ως μοναδικό αντικείμενο την εκλογή προεδρείου. Επισήμως, οι εργασίες θα διαρκέσουν τρεις μήνες, αλλά ήδη αφήνεται ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης, γεγονός που πολλοί ερμηνεύουν ως προσπάθεια να κερδηθεί πολιτικός χρόνος.

Όλα τα κόμματα έχουν αποστείλει τις λίστες των μελών τους. Η Επιτροπή θα απαρτίζεται από 31 βουλευτές, με τη Νέα Δημοκρατία να διατηρεί, όπως αναμενόταν, τον απόλυτο έλεγχο. Σύμφωνα με πληροφορίες, για τη θέση του προέδρου προορίζεται ο βουλευτής Ηλείας και νομικός Ανδρέας Νικολακόπουλος, στενός κομματικός της ΝΔ, ενώ για τις υπόλοιπες θέσεις του προεδρείου έχουν «κλειδώσει» τα ονόματα των Μαρίας Συρεγγέλα και Ιωάννας Λυτρίβη.

Ως εισηγητής της ΝΔ θα εμφανιστεί ο Μακάριος Λαζαρίδης, ενώ η κυβερνητική πλειοψηφία φρόντισε να τοποθετήσει πλήθος «πιστών» βουλευτών στην Επιτροπή, μεταξύ των οποίων οι: Διονύσης Ακτύπης, Διονυσία-Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, Νίκος Βλαχάκος, Γεώργιος Βρεττάκος, Διαμαντής Γκολιδάκης, Αγγελική Δεληκάρη, Μίκα Ιατρίδη, Παναγής Καππάτος, Σπύρος Κουλκουδίνας, Ευάγγελος Λιάκος, Μιχάλης Λιβανός, Άννα Μάνη-Παπαδημητρίου και Φίλιππος Φόρτωμας.

Από το ΠΑΣΟΚ θα μετέχουν η Μιλένα Αποστολάκη, η Ευαγγελία Λιακούλη, ο Γιώργος Μουλκιώτης και ο Ανδρέας Πουλάς. Από τον ΣΥΡΙΖΑ συμμετέχουν οι βουλευτές Βασίλης Κόκκαλης, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος και Κώστας Μπάρκας, από την Ελληνική Λύση οι Κώστας Μπούμπας και Παράσχος Παπαδάκης, ενώ την Νίκη εκπροσωπεί ο Νίκος Βρεττός.

