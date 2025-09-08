Πιερρακάκης τα μέτρα της ΔΕΘ: Οι παρεμβάσεις αφορούν 4 εκατομμύρια φορολογούμενους – Όλοι οι οικισμοί που απαλλάσσονται από ΕΝΦΙΑ (Live)

Την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ κάνει αυτήν την ώρα ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Ο υπουργός, κάνοντας μια εισαγωγική τοποθέτηση είπε ότι «πρόκειται για φορολογική μεταρρύθμιση για το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη. Η μεταρρύθμιση δίνει ξεχωριστή ανάσα στην περιφέρεια, θωρακίζει την εθνική ισχύ, ευελπιστούμε ότι θα καθορίσει την πορεία της χώρας», αναφέροντας μάλιστα ότι το πακέτο για το 2026 είναι της τάξης των 1,76 δισ. ευρώ, ενώ τα μέτρα για το 2027 φτάνουν στα 2,5 δισ. ευρώ.

«Είναι η μεγαλύτερη μείωση φόρων στη μεταπολίτευση. Το σύνολο των μέτρων αφορά το σύνολο του πληθυσμού. Κάθε ένας και κάθε μια θα δουν τον εαυτό του σε αυτά τα μέτρα», συνέχισε ο ΥΠΟΙΚ, προσθέτοντας ότι «μειώνουμε τους φορολογικούς συντελεστές για εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ» και ότι «στην πράξη το αφορολόγητο των οικογενειών από 4 παιδιά και πάνω ανεβαίνει στα 27.000 ευρώ».

Ειδικά για τους πολύτεκνους, ο υπουργός έδωσε δυο παραδείγματα:

Τρίτεκνος με μισθό 1.500 ευρώ το μήνα θα έχει ετήσια μείωση φόρου 1.650 ευρώ.

με μισθό 1.500 ευρώ το μήνα θα έχει ετήσια μείωση φόρου 1.650 ευρώ. Πολύτεκνος με μισθό 1.800 θα έχει ετήσιο όφελος 4.100 ευρώ.

Επίσης, εξήγησε ότι οι νέοι έως 25 ετών με έσοδα πάνω από το αφορολόγητο (που επωφελούνται από τα μέτρα) είναι 70.000, ενώ σχετικά με την μείωση του ΕΝΦΙΑ πρώτης κατοικίας στα χωριά εξήγησε ότι αφορά συνολικά 12.720 οικισμούς, ενώ στα νησιά που μειώνεται ο ΦΠΑ ο συντελεστής 24% κατεβαίνει στο 17% ενώ το 13% μειώνεται στο 9%.

Παρεμβάσεις που αφορούν 4 εκατ. φορολογούμενους

Οι παρεμβάσεις στην κλίμακα άμεσης φορολογίας αφορούν 4 εκατ. πολίτες, αλλά το σύνολο των μέτρων αφορούν το σύνολο του πληθυσμού, πρόσθεσε, εξειδικεύοντας τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού:

Φορολογικοί συντελεστές και οικογένεια

Μειώνονται οι φορολογικοί συντελεστές για όλους τους πολίτες με εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ.

Ειδικά για τους τρίτεκνους από 10.000-20.000 ο φόρος μειώνεται από το 22% στο 9% και μηδενίζεται για τους πολύτεκνους. Στην πράξη το αφορολόγητο των οικογενειών με 4 παιδιά και πάνω θα ξεπερνά τις 27.000 ευρώ, με ακόμη υψηλότερο όριο για κάθε τέκνο. «Επειδή έχουμε πει ότι ο φόρος θα μειώνεται στις ενδιάμεσες κλίμακες δύο μονάδες ανά παιδί, αυτό προφανώς θα ισχύει και για μετά τα 4 παιδιά» διευκρίνισε ο κ. Πιερρακάκης.

Έφερε μάλιστα δύο παραδείγματα:

Παράδειγμα 1: Τρίτεκνος με καθαρό μισθό 1.500 ευρώ τον μήνα θα έχει μείωση φόρου περίπου 1.650 ευρώ ετησίως.

Παράδειγμα 2: Πολύτεκνος με καθαρό μισθό 1800 ευρώ θα έχει μείωση φόρου περίπου 4.100 ευρώ.

Ο υπουργός διευκρίνισε πως εφόσον μιλάμε για ζευγάρι αν έχουμε τους ίδιους αριθμούς και στους δύο πολλαπλασιάζονται αυτά τα νούμερα επί 2.

Ειδικά για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα τα χρήματα θα είναι ορατά στους λογαριασμούς από τον Ιανουάριο του 2026.

Στήριξη νέας γενιάς

Ενισχύονται οι νέοι, στην είσοδό τους στην αγορά εργασίας. Οι συντελεστές για εισόδημα έως 20.000 ευρώ για τους νέους έως 25 ετών μηδενίζονται, για νέους 26-30 ετών οι συντελεστές για εισοδήματα από 10.000 – 20.000 ευρώ μειώνεται από το 22% στο 9%. Πόσους αφορά αυτό; Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο κ. Πιερρακάκης, οι νέοι που είναι μέχρι 30 ετών πάνω από τις 10.000 είναι 260.000 και εκείνοι που είναι μέχρι 25 ετών είναι 70.000.

Ενισχύεται η μεσαία τάξη και μειώνονται όλοι οι φορολογικοί συντελεστές. για εισοδήματα 10.000 – 40.000 ευρώ σε κάθε κλιμάκιο 2 μονάδες χωρίς τέκνα και +2 για κάθε παιδί. Εισάγεται νέος μειωμένος συντελεστής 39%, 5 μονάδες χαμηλότερος από το σημερινό, για εισοδήματα από 40.000 ευρώ έως 60.000 ευρώ.

Δημογραφικό, στέγη, αποκέντρωση

Καταργείται ο ΕΝΦΙΑ σε βάθος 2ετίας για την κύρια κατοικία σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους, μέτρο που ωφελεί 1 εκατ. πολίτες που έχουν την κύρια κατοικία τους στα χωριά της χώρας.

Μειώνονται κατά 30% οι συντελεστές ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά έως 20.000 κατοίκων. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι για αυτά τα νησιά το 24% γίνεται 17% και το 13% γίνεται 9%.

Εισάγεται ενδιάμεσος συντελεστής 25% στα ενοίκια από 35%, για εισόδηματα από 12.000 μέχρι 24.000 ευρώ.

Παράδειγμα: Για ετήσιο εισόδημα από ενοίκια 25.000 ευρώ σήμερα ο φόρος είναι 6.350 ευρώ, ενώ με τη νέα κλίμακα θα μειωθεί σε 5,150 ευρώ, όφελος δηλ. 1.200 ευρώ.

Επεκτείνεται η απαλλαγή φόρου κενών ακινήτων που νοικιάζονται έως το 2027, επεκτείνεται η απαλλαγή ΦΠΑ στα νέα κτίρια για το 2026, αλλά και η απαγόρευση για νέες βραχυχρόνιες μισθώσεις σε 3 δημοτικά διαμερίσματα της Αθήνας.

Μειώνεται κατά 50% το ελάχιστο εισόδημα ελευθέρων επαγγελματιών που διαμένουν σε οικισμό έως 1.500 κατοίκων.

Καταργείται το ελάχιστο εισόδημα για νέες μητέρες και για δύο έτη μετά τη γέννα.

Μειώνονται κατά 30% μεσοσταθμικά τα τεκμήρια διαβίωσης.

Συνταξιούχοι – Κατάργηση προσωπικής διαφοράς

Η προσωπική διαφορά θα μηδενιστεί σε ορίζοντα 2 ετών. Όπως διευκρίνισε ο κ. Πιερρακάκης, επειδή την πρώτη χρονιά θα ισχύσει το 50% αυτό σημαίνει όχι ότι θα λάβουν λιγότεροι από τους 670.000 συνταξιούχους που έχουν προσωπική διαφορά την αύξηση, αλλά ότι θα λάβουν τη μισή αύξηση για μία χρονιά.

Άρα για μία χρονιά θα λάβουν τη μισή αύξηση που δικαιούνται.

Παραδείγματα:

Συνταξιούχους με 14.000 φορολογητέο εισόδημα και μηνιαίο καθαρό εισόδημα 1.080 ευρώ τι λαμβάνει; Θα λάβει 263 ευρώ καθαρά από την αύξηση βάσει ΑΕΠ και πληθωρισμού, 250 ευρώ από την ενίσχυση του Νοεμβρίου και 80 ευρώ από τη μείωση του φόρου εισοδήματος. Το σύνολο είναι 593 ευρώ καθαρά. Αν υπόκειται κάποιος σε προσωπική διαφορά ειδικά για το 2026 θα λάβει 462 ευρώ καθαρά.

Αναμόρφωση των μισθολογίων στις Ένοπλες Δυνάμεις, στα Σώματα Ασφαλείας

Προβλέπεται αναμόρφωση μισθολογίου και βαθμολογίου, κάτι που έχει ήδη ανακοινωθεί. Αυτό που δεν έχει ανακοινωθεί, όπως είπε ο κ. Πιερρακάκης είναι η αντίστοιχη ενίσχυση που θα γίνει σε Αστυνομία, Πυροσβεστική και Λιμενικό.

Από τον Οκτώβριο αναμορφώνεται το μισθολόγιο των ενστόλων με βάση χρόνια υπηρεσίας και βαθμό και μεσοσταθμικά για αυτούς οι αυξήσεις θα φτάνουν τα 110 ευρώ ενώ για ανώτερους αξιωματικούς θα ξεπερνούν και τα 200 ευρώ.

Παρακολουθήστε live τη συνέντευξη Τύπου:

