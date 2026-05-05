Όμιλος Titan: Ολοκληρώθηκαν τρεις εξαγορές ενισχύοντας δυναμικά το διεθνές αποτύπωμα και τη στρατηγική ανάπτυξης

Σε πλήρη υλοποίηση του επενδυτικού του σχεδιασμού προχώρησε ο Όμιλος Titan, ολοκληρώνοντας τρεις στρατηγικές εξαγορές σε Ηνωμένες Πολιτείες, Ευρώπη και Τουρκία, με τελευταία την απόκτηση της Keystone Cement στην Πενσυλβάνια μέσω της θυγατρικής του Titan America SA.

Η συγκεκριμένη συναλλαγή, η οποία είχε ανακοινωθεί στις αρχές του 2026, αφορά εταιρεία παραγωγής τσιμέντου και αδρανών υλικών, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση του Ομίλου στην αμερικανική αγορά. Με την ολοκλήρωσή της, ο Titan επιβεβαιώνει την προσήλωσή του στην ενίσχυση της παρουσίας του σε ώριμες και αναπτυσσόμενες αγορές.

Παράλληλα, η εξαγορά της Keystone Cement αποτελεί το τελευταίο βήμα σε ένα ευρύτερο πλάνο επεκτατικών κινήσεων που είχαν δρομολογηθεί από τον Νοέμβριο του 2025. Ο Όμιλος έχει ήδη ολοκληρώσει δύο ακόμη σημαντικές συμφωνίες, ενισχύοντας το παραγωγικό και εμπορικό του αποτύπωμα σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές.

Στη Γαλλία, ο Titan προχώρησε στην απόκτηση της Vracs de l’Estuaire, μιας μονάδας άλεσης στο λιμάνι της Χάβρης, με ετήσια δυναμικότητα 0,6 εκατ. τόνων κλίνκερ. Η επένδυση αυτή ενισχύει τη θέση του Ομίλου στη δυτική Ευρώπη και διευρύνει τις δυνατότητές του στην αγορά δομικών υλικών.

Αντίστοιχα, στην Τουρκία ολοκληρώθηκε η εξαγορά της Traçim Çimento, η οποία διαθέτει εργοστάσιο παραγωγής τσιμέντου στην ευρύτερη περιοχή της Κωνσταντινούπολης, με δυναμικότητα περίπου 2,5 εκατ. τόνων ετησίως. Στη συμφωνία περιλαμβάνονται και δικαιώματα για την ανάπτυξη δεύτερης γραμμής παραγωγής ίσης δυναμικότητας, στοιχείο που δημιουργεί προοπτικές περαιτέρω επέκτασης.

Οι τρεις αυτές κινήσεις εντάσσονται στη στρατηγική του Ομίλου για ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας του και διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου του, αξιοποιώντας ευκαιρίες σε αγορές με ισχυρή ζήτηση για κατασκευαστικά υλικά.

Όπως επισημαίνεται από τη διοίκηση, οι εξαγορές αυτές αναμένεται να συμβάλουν ουσιαστικά στην ενίσχυση των μεγεθών του Ομίλου τα επόμενα χρόνια, ενώ αποτελούν βασικό πυλώνα της στρατηγικής «TITAN Forward 2029». Μέσα από το συγκεκριμένο πλάνο, ο Όμιλος στοχεύει στη βιώσιμη ανάπτυξη, την ενίσχυση της αποδοτικότητας και την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών στην παραγωγή.

Η συνολική επίδραση των νέων επενδύσεων, καθώς και η πρόοδος της στρατηγικής υλοποίησης, αναμένεται να παρουσιαστούν αναλυτικά με την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου του 2026. Οι εξελίξεις αυτές αναδεικνύουν τη δυναμική πορεία του Titan σε διεθνές επίπεδο και επιβεβαιώνουν τη στρατηγική του στόχευση για περαιτέρω ανάπτυξη σε βασικές αγορές.

