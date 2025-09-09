search
ΤΡΙΤΗ 09.09.2025 19:43
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

09.09.2025 18:31

Καρφιά Πέτσα προς την κυβέρνηση στη σκιά των εξαγγελιών στη ΔΕΘ

09.09.2025 18:31
petsas_stelios_vouli

Κριτική με το γάντι προς την κυβέρνηση στον απόηχο των εξαγγελιών του πρωθυπουργού από το βήμα της ΔΕΘ, άσκησε ο Στέλιος Πέτσας

Ο βουλευτής της ΝΔ που έχει κατά καιρούς διαφοροποιηθεί από την κεντρική γραμμή έριξε «καρφιά» προς την κυβέρνηση για το μεγάλο ζήτημα των κλειστών ακινήτων. 

Αν και χαρακτήρισε μεγάλο βήμα τα όσα ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης έριξε τα «καρφιά» του λέγοντας πως απαιτούνται πιο γενναία βήματα. Στη λογική του μια στο καρφί και μια στο πέταλο ο πρώτος κυβερνητικός εκπρόσωπος της κυβέρνησης εστίασε στα κλειστά ακίνητα του δημοσίου αλλά και τα κλειστά ακίνητα που βρίσκονται στα χέρια των funds και των τραπεζών

«Νομίζω ότι χρειάζονται πιο γενναία βήματα, να βρούμε τρόπους ώστε να είμαστε πιο επιθετικοί και γρήγοροι και να τα αποκριθούμε ακόμα πιο γρήγορα στις απαιτήσεις των καιρών και να διαθέσουμε κλειστά ακίνητα του δημοσίου προκειμένου να βγουν στην αγορά», είπε για να προσθέσει: «Να πιεστούν οι τράπεζες και οι servicers και τα funds γιατί κρατούν ακίνητα».

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στη Βουλή ο Στέλιος Πέτσας, οι τράπεζες «να προχωρήσουν σε περισσότερες ρυθμίσεις, ώστε από τη μία μεριά να φύγει το ιδιωτικό χρέος από την θηλιά των νοικοκυριών, για να ανασάνουν και από την άλλη να μπορούν να διατηρηθούν αυτά τα ακίνητα τα οποία συνήθως είναι υποθήκες ώστε να πέσουν οι τιμές».

Κλιμακώνοντας την κριτική του ο βουλευτής της ΝΔ σχολίασε πως από τη στιγμή που το χρηματοπιστωτικό σύστημα έχει σταθεί στα πόδια του και εφόσον οι τράπεζες έχουν ξαναγυρίσει σε κερδοφορία, η κυβέρνηση να ακολουθήσει μια πιο επιθετική πολιτική για να στηρίξει τους πολίτες που –όπως είπε- «περιμένουν πολλά από εμάς».

viktor-dimas-gamos
LIFESTYLE

Ο Πύρρος Δήμας πάντρεψε τον γιο του στο Λιτόχωρο - Ποια είναι η σύζυγός του

bezos_dadakaridis
LIFESTYLE

Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: Το συγκινητικό μήνυμα για τον Γιάννη Μπέζο, η αγκαλιά και το χειροκρότημα (Video)

kat
ΕΛΛΑΔΑ

Στην Ελλάδα επέστρεψαν το βράδυ του Σαββάτου οι δύο Έλληνες από την Κένυα - Νοσηλεύονται στο ΚΑΤ

broxi new
ΕΛΛΑΔΑ

Έρχεται διήμερο κακοκαιρίας με καταιγίδες και χαλάζι - Σε ποιες περιοχές θα «χτυπήσει»

SEISMOGRAFOS
ΕΛΛΑΔΑ

Ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ στα Νέα Στύρα Εύβοιας - Ταρακούνησε και την Αττική, δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές (Video)

1 / 3