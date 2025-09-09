Τι αλλάζει στη φορολόγηση εισοδημάτων από ενοίκια σε μακροχρόνιες και βραχυχρόνιες μισθώσεις από 2026

Αλλαγές στη φορολογική κλίμακα των εισοδημάτων από ακίνητα και βραχυχρόνιες μισθώσεις αναμένονται να προσφέρουν σημαντική ανακούφιση σε χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων, ενώ παράλληλα ενισχύουν τη διαφάνεια και τη φορολογική συμμόρφωση. Οι νέες ρυθμίσεις θα τεθούν σε εφαρμογή από τον Ιανουάριο του 2026, με τα οφέλη να γίνονται ορατά στις φορολογικές δηλώσεις που θα υποβληθούν το 2027.

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά την εισαγωγή ενός ενδιάμεσου φορολογικού συντελεστή 25%, ο οποίος καλύπτει το κενό που υπήρχε για περίπου 150.000 ιδιοκτήτες με μεσαία εισοδήματα από ενοίκια. Το νέο αυτό κλιμάκιο μειώνει τις επιβαρύνσεις για όσους μέχρι σήμερα βρίσκονταν ανάμεσα στα υπάρχοντα κλιμάκια, ενώ ταυτόχρονα παρέχει κίνητρα για την ορθή δήλωση ενοικίων. Σε συνδυασμό με το μέτρο επιστροφής ενός ενοικίου κάθε Νοέμβριο, οι ιδιοκτήτες και οι ενοικιαστές έχουν πλέον μεγαλύτερο κίνητρο να δηλώνουν το πραγματικό ύψος των μισθωμάτων, γεγονός που αναμένεται να ενισχύσει τη φορολογική συμμόρφωση και να βελτιώσει τη διαφάνεια στην αγορά ακινήτων.

Η νέα φορολογική κλίμακα διαμορφώνεται ως εξής: για εισοδήματα έως 12.000 ευρώ ο συντελεστής είναι 15%, από 12.001 έως 24.000 ευρώ 25%, από 24.001 έως 35.000 ευρώ 35% και για εισοδήματα άνω των 35.001 ευρώ 45%. Το νέο ενδιάμεσο κλιμάκιο στοχεύει κυρίως σε ιδιοκτήτες με μεσαία εισοδήματα, μειώνοντας σημαντικά τις φορολογικές επιβαρύνσεις τους.

Για παράδειγμα, ένας ιδιοκτήτης που δηλώνει ετήσιο εισόδημα 20.000 ευρώ από ενοίκια καταβάλλει σήμερα 4.600 ευρώ φόρο. Με την εφαρμογή της αυτόματης έκπτωσης 5% ο φόρος περιορίζεται στα 4.370 ευρώ. Με την εφαρμογή του νέου ενδιάμεσου συντελεστή από το 2026, η επιβάρυνση μειώνεται στα 3.800 ευρώ και, μετά την έκπτωση 5%, διαμορφώνεται στα 3.610 ευρώ, προσφέροντας συνολικό όφελος 760 ευρώ ετησίως. Η έκπτωση αυτή ισχύει για τα ενοίκια που καταβάλλονται μέσω τραπεζικού λογαριασμού, γεγονός που ενισχύει τη χρήση ηλεκτρονικών συναλλαγών και ενθαρρύνει τη διαφάνεια.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, περίπου 1,8 εκατομμύρια φορολογούμενοι δηλώνουν εισοδήματα από ενοίκια συνολικού ύψους 8,5 δισ. ευρώ ετησίως. Από αυτούς, επτά στους δέκα δηλώνουν εισοδήματα έως 5.000 ευρώ το χρόνο, ενώ ένα ακόμη 16% δηλώνει εισοδήματα μεταξύ 5.001 και 10.000 ευρώ. Συνολικά, το 87% των ιδιοκτητών δηλώνει εισοδήματα κάτω από 10.000 ευρώ ετησίως. Ενοίκια από 10.001 έως 20.000 ευρώ το χρόνο δηλώνουν περίπου 160.000 φορολογούμενοι, δηλαδή λιγότεροι από ένας στους δέκα.

Η αλλαγή στη φορολογική κλίμακα θεωρείται ένα σημαντικό βήμα για τη σταθεροποίηση της αγοράς ακινήτων, καθώς αναμένεται να αυξήσει τα δηλωμένα εισοδήματα, να περιορίσει τη φοροδιαφυγή και να ενισχύσει τη ρευστότητα στην αγορά ενοικίων. Επιπλέον, η προσθήκη του νέου συντελεστή βελτιώνει την εικόνα του μέσου δηλωθέντος εισοδήματος από ενοίκια, που σήμερα ανέρχεται στα 255 ευρώ μηνιαίως, καθώς πλησιάζει περισσότερο στην πραγματική αγορά.

Η αναπροσαρμοσμένη φορολογική κλίμακα και η δυνατότητα έκπτωσης 5% για ηλεκτρονικές πληρωμές συνιστούν ένα μέτρο που ενσωματώνει τόσο οικονομική ανακούφιση για τους φορολογούμενους όσο και βελτίωση της συμμόρφωσης. Η ουδέτερη εφαρμογή του μέτρου αναμένεται να επηρεάσει χιλιάδες μικρούς και μεσαίους ιδιοκτήτες, καθιστώντας την αγορά ακινήτων πιο διαφανή, σταθερή και λειτουργική για όλες τις πλευρές.

Φορολογικοί συντελεστές εισοδήματος από ακίνητη περιουσία

Κλίμακα Σήμερα Κλίμακα Νέα Από Έως Συντελεστής Από Έως Συντελεστής 0,01 12.000 15,00% 0,01 12.000 15,00% 12.000 35.000 35,00% 12.000 24.000 25,00% >35.000 45,00% 24.000 36.000 35,00% >36.000 45,00%

Μείωση φόρου εισοδήματος από ακίνητα

Εισόδημα Φόρος σήμερα Φόρος νέος Μείωση φόρου 15.000 2.850 2.550 -300 20.000 4.600 3.800 -800 25.000 6.350 5.150 -1.200 30.000 8.100 6.900 -1.200 35.000 9.850 8.650 -1.200 40.000 12.100 10.800 -1.300

