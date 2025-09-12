Μετρό: Ξεκινά από αύριο η 24ωρη λειτουργία κάθε Σαββατο – Τι θα γίνει με λεωφορεία, τρόλεϊ και τραμ

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Από αύριο και κάθε Σάββατο, το μετρό της Αθήνας θα λειτουργεί όλο το 24ωρο.
Επίσης, 24ωρη θα είναι η λειτουργία τα Σάββατα για πολλές γραμμές λεωφορείων καθώς και το τραμ.
Η 24ωρη λειτουργία μέσων σταθερής τροχιάς αφορά τις γραμμές 2 και 3 του Μετρό και τις γραμμές Τ6 και Τ7 του Τραμ. Δεν θα λειτουργεί ο ΗΣΑΠ
Σε ότι αφορά τα λεωφορεία κάθε Σάββατο θα λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο οι γραμμές:
049 Πειραιάς – Ομόνοια
221 Πανεπιστημιούπολη – Ακαδημία
224 Καισαριανή – Ελ. Βενιζέλου
421 Άγιοι Ανάργυροι – Αγία Παρασκευή
550 Παλαιό Φάληρο – Κηφισιά
608 Γαλάτσι – Ακαδημία – Νεκρ. Ζωγράφου
703 Πειραιάς – Αγ. Ανάργυροι – Αγ. Ελευθέριος (μέσω Θηβών)
842 Πέραμα – Στ. Κορυδαλλός
Α15 Στ. Λαρίσης – Δάσος
Β11 Πλ. Βάθη – Ίλιον – Πετρούπολη
Β12 Στ. Αττική – Άνω Λιόσια
Οι παρακάτω γραμμές θα λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο όλες τις ημέρες τις εβδομάδας:
040 Πειραιάς – Σύνταγμα
11 Άνω Πατήσια – Νέο Παγκράτι – Νέα Ελβετία (γραμμή τρόλεϊ}
Χ93 Στ. Υπεραστικών Λεωφορείων Κηφισού – Αερολιμένας Αθηνών
Χ95 Σύνταγμα – Αερολιμένας Αθηνών
Χ96 Πειραιάς – Αερολιμένας Αθηνών
Χ97 Αερολιμένας Αθηνών – Στ. Ελληνικό
Τέλος οι παρκάτω γραμμές θα λειτουργούν μόνο νύχτα απο τις 12 έως τις 5 το πρωί όλες τις ημέρες της εβδομάδας:
400 Πειραιάς – Στ. Δουκίσσης Πλακεντίας
500 Πειραιάς – Κηφισιά
790 Γλυφάδα – Περιστέρι – Ανθούπολη
Χ14 Σύνταγμα – Κηφισιά
Διαβάστε επίσης
Κρήτη: Εγκλωβισμένοι και «ξεχασμένοι» εκατοντάδες μετανάστες – Αλαλούμ με τα Υπουργεία
Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας: Χρήσιμες συμβουλές για τις αγορές σχολικών ειδών
Η έκρηξη των ιδιωτικών ΙΕΚ: Γιατί αυξήθηκαν οι εγγραφές των φοιτητών την τελευταία 4ετία
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.