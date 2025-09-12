Μετρό: Ξεκινά από αύριο η 24ωρη λειτουργία κάθε Σαββατο – Τι θα γίνει με λεωφορεία, τρόλεϊ και τραμ

Από αύριο και κάθε Σάββατο, το μετρό της Αθήνας θα λειτουργεί όλο το 24ωρο.

Επίσης, 24ωρη θα είναι η λειτουργία τα Σάββατα για πολλές γραμμές λεωφορείων καθώς και το τραμ.

Η 24ωρη λειτουργία μέσων σταθερής τροχιάς αφορά τις γραμμές 2 και 3 του Μετρό και τις γραμμές Τ6 και Τ7 του Τραμ. Δεν θα λειτουργεί ο ΗΣΑΠ

Η λειτουργία Γραμμών Λεωφορείων

Σε ότι αφορά τα λεωφορεία κάθε Σάββατο θα λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο οι γραμμές:

049 Πειραιάς – Ομόνοια

221 Πανεπιστημιούπολη – Ακαδημία

224 Καισαριανή – Ελ. Βενιζέλου

421 Άγιοι Ανάργυροι – Αγία Παρασκευή

550 Παλαιό Φάληρο – Κηφισιά

608 Γαλάτσι – Ακαδημία – Νεκρ. Ζωγράφου

703 Πειραιάς – Αγ. Ανάργυροι – Αγ. Ελευθέριος (μέσω Θηβών)

842 Πέραμα – Στ. Κορυδαλλός

Α15 Στ. Λαρίσης – Δάσος

Β11 Πλ. Βάθη – Ίλιον – Πετρούπολη

Β12 Στ. Αττική – Άνω Λιόσια

Οι παρακάτω γραμμές θα λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο όλες τις ημέρες τις εβδομάδας:

040 Πειραιάς – Σύνταγμα

11 Άνω Πατήσια – Νέο Παγκράτι – Νέα Ελβετία (γραμμή τρόλεϊ}

Χ93 Στ. Υπεραστικών Λεωφορείων Κηφισού – Αερολιμένας Αθηνών

Χ95 Σύνταγμα – Αερολιμένας Αθηνών

Χ96 Πειραιάς – Αερολιμένας Αθηνών

Χ97 Αερολιμένας Αθηνών – Στ. Ελληνικό

Τέλος οι παρκάτω γραμμές θα λειτουργούν μόνο νύχτα απο τις 12 έως τις 5 το πρωί όλες τις ημέρες της εβδομάδας:

400 Πειραιάς – Στ. Δουκίσσης Πλακεντίας

500 Πειραιάς – Κηφισιά

790 Γλυφάδα – Περιστέρι – Ανθούπολη

Χ14 Σύνταγμα – Κηφισιά

