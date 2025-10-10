search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.10.2025
10.10.2025

Δημήτρης Ουγγαρέζος για την απώλεια τον γονιών του: «Άρχισα να πίνω – Δεν πάλεψα τίποτα, δεν έκλαψα ποτέ» (Video)

10.10.2025 10:29
ouggarezos-new

Για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε την απώλεια των γονιών του μίλησε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, επισημαίνοντας ότι προκειμένου να αντέξει τον πόνο κατέφυγε στο φαγητό και στη συνέχεια στο ποτό.

Αν και αρχικά ένιωσε ανακούφιση, διαπίστωσε ότι νέκρωνε τα συναισθήματά του, κάτι που δεν ήθελε καθώς ήθελε να βιώσει το πένθος. Την ίδια στιγμή του δημιουργούνταν τύψεις λόγω της κατανάλωσης αλκοόλ, ενώ όπως εξομολογήθηκε παρά το συναισθηματικό του βάρος, δεν έκλαψε για τον θάνατό τους.

«Δεν είχα την πολυτέλεια να καταλάβω τι έγινε. Υπέπεσα, μια εβδομάδα έτρωγα comfort food, τρώω συναισθηματικά. Ήταν χειρότερο το συναίσθημα, το πρωί ήμουν σκ…α. Μετά άρχισα να πίνω. Ωραία ήταν όταν έπινα, από ένα σημείο και μετά δεν με έπιανε. Το πρωί, συν ότι αισθανόμουν άθλια, ήθελα να ζήσω το πένθος, δεν μου άρεσε που το είχα νεκρώσει και συν τοις άλλοις μου δημιουργήθηκαν τύψεις, οι οποίες όμως δεν ήταν απόρροια του πένθους, αλλά του αλκοόλ. Δεν πάλεψα τίποτα. Δεν έκλαψα ποτέ. Τώρα, τον τελευταίο χρόνο σπάω, αλλά μερικά πράγματα δεν θέλω να τα εκθέτω» ανέφερε, μεταξύ άλλων, στο podcast «WellBe».

