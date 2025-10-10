Ιωάννα Τούνη: Έχω σχέση με τον εφηβικό μου έρωτα και είμαστε σοβαρά (Video)

Το επόμενο βήμα στην προσωπική της ζωή έκανε η Ιωάννα Τούνη μετά τον χωρισμό της από τον Δημήτρη Αλεξάνδρου, καθώς τους τελευταίους μήνες διατηρεί νέα σχέση.

Μάλιστα, λίγες μέρες πριν, οι δυο τους εμφανίστηκαν μαζί στη βάφτιση όπου η influencer και επιχειρηματίας έγινε νονά. Έπειτα από τα σχετικά δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν, η Ιωάννα Τούνη θέλησε να μιλήσει και η ίδια για το γεγονός, επιβεβαιώνοντας ότι πράγματι βρίσκεται σε σχέση η οποία είναι, μάλιστα, σοβαρή, όπως χαρακτηριστικά λέει.

Πρόκειται για έναν άνθρωπο με τον οποίο ήταν μαζί και στο παρελθόν, ο «εφηβικός της έρωτας» όπως τον αποκαλεί, ο οποίος τη γνωρίζει πριν γίνει «διάσημη και πλούσια», επισημαίνει.

Όπως είπε, είναι ένας άνθρωπος που το παιδί της έχει γνωρίσει ως κάποιον φίλο της, ενώ δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά της για το γεγονός ότι η ίδια βρίσκεται να απολογείται σε κάποιους που -όπως λέει- θέλουν να την «κουτσομπολεύουν».

«Είμαι με κάποιον τους τελευταίους μήνες, είμαι πολύ καλά και πολύ χαρούμενη, περνάω πολύ όμορφα. Είναι ένας άνθρωπος που είναι εφηβικός έρωτας. Ήμασταν μαζί πριν από 10+ χρόνια. Είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζω πολύ καλά, ξέρει την μαμά μου, έχω γνωρίσει τη μαμά του, ξέρει εμένα, την Ιωάννα πριν γίνω διάσημη πλούσια ή ό,τι σκ@@@ έχω γίνει και μου αρέσει πάρα πολύ να περιτριγυρίζομαι από ανθρώπους που βλέπουν μόνο Ιωάννα και όχι jtouni και ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Είναι ένας άνθρωπος που σέβομαι απόλυτα, αγαπώ και εκτιμώ πάρα πολύ. Και όχι δεν ήθελα να δημοσιοποιηθεί αυτό, όχι δεν κάναμε κοινή εμφάνιση μαζί, δεν πήγαμε στο φεστιβάλ Καννών που ήταν οι κάμερες. Για όσους με παρακολουθούν, βρέθηκα στη Μύκονο γιατί βάφτιζα το παιδί της κολλητής μου, φυσικά θα είχα δίπλα τον σύντροφό μου και το παιδί μου, δεν το συζητώ αυτό, ωστόσο αυτή τη στιγμή είναι ένα νησί που είναι off season που 9 στα 10 μαγαζιά είναι κλειστά. Στη Χώρα δεν υπάρχει άνθρωπος, παρά μόνο κάποιοι locals. Όπου έχω κυκλοφορήσει με τον Ρόμπι τον σύντροφό μου, είτε έχουμε πάει για παγωτό στο μαγαζί του κολλητού μου, είτε έχουμε βρεθεί με κοινή παρέα σε βραδινή έξοδο που δεν έχουμε φιληθεί, μιλάμε απλά, κρατώντας όσο πιο χαμηλά μπορώ τους τόνους γιατί αντιλαμβάνομαι σε μια νυχτερινή έξοδο να υπάρχουν κινητά και κάμερες, οπότε προσέχω.

Αλλά δεν θα καταπιέσω τον εαυτό μου σε ένα νησί που είναι 3 και ο κούκος και επειδή με κυνηγάνε οι κάμερες θέλω να ζήσω φυσιολογικά όσο γίνεται τη ζωή μου. Δεν γίνεται να μιλάει κανείς για το τι έχω και τι δεν έχω δικαίωμα να κάνω. Φυσικά είχα αγκαλιά το παιδί μου και με κρατούσε ο σύντροφός μου που φορούσα τα ψηλοτάκουνα για να μην πέσω. Και βγήκαν σε εκπομπές και είπαν γιατί κρατούσε το παιδί της. Πάτε καλά; Το δικό μου το παιδί… Θα είμαι μπροστά με τον “γκόμενο” και πίσω μου θα είναι ο Πάρης και θα τον κρατάει κάποιος άλλος; Αυτό είναι δηλαδή καλύτερη εικόνα για το παιδί μου; Το παιδί μου το έχω εδώ ψηλά. Οποιοσδήποτε θέλει να είναι δίπλα μου, ο σύντροφός μου πρέπει να ξέρει ότι προτεραιότητά μου είναι το παιδί μου πάντα. Πραγματικά όπως είχα δίπλα τους φίλους και τις φίλες μου, είχαν τον σύντροφό μου. Δεν νομίζω ότι εξέθεσα κάποιον. Εσείς εκθέτετε τα προσωπικά μου. Εγώ δεν ήθελα να μιλήσω γι’ αυτή τη σχέση, ήθελα να το προστατεύσω αυτό και έχετε βαλθεί να βγάζετε…

Nιώθω ένα πνίξιμο μέχρι εδώ και πρέπει να μιλήσω για κάτι για το οποίο δεν ήθελα και να επισημοποιήσω κάτι που δεν ήθελα» συμπλήρωσε «αν με ρωτάς θα επισημοποιήσω την επόμενη σχέση μου με δαχτυλίδι. Ωστόσο βρίσκομαι εδώ να απολογούμαι, να εξηγώ, σε κάποιους που όντως θέλουν να μάθουν και κάποιους που θέλουν να κουτσομπολέψουν. Δεν πειράζει, καλώς ήλθατε, καθίστε αναπαυτικά…

Οπότε είμαι με έναν άνθρωπο και αν με ρωτάτε αν είμαι σοβαρά, νιώθω ότι ναι είμαστε από κοινού σοβαρά και βαδίζουμε κάπου. Αν με ρωτάς, η ζωή είναι απρόβλεπτη και στα φέρνει έτσι. Όταν έκανα παιδί με τον πρώην μου δεν περίμενα ότι θα τελείωνε με αυτόν τον τρόπο, αλλά να είμαστε σε αυτό τον καναπέ και μιλάμε για κάτι άλλο. Μακάρι να εξελιχθεί όπως τα βλέπω και τα σκέφτομαι – είμαι λες και μιλάω στο μικρό κρυφό μου ημερολόγιο. Σίγουρα ο Ρόμπι είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζω, ξέρω το ποιόν του, ξέρω τις παρέες του, έχουμε κοινούς κολλητούς. Δεν ξέρω… θέλω να πιστεύω… ναι αυτά… Μπορούμε να ηρεμήσουμε τώρα; Οπότε ναι έχω σχέση, είμαστε σοβαρά αν αυτό σας κάνει καλύτερα, ναι τον έχει γνωρίσει το παιδί μου όπως ξέρει τους φίλους μου και όχι ως ο γκόμενος της μαμάς αλλά εξαιτίας σας κάποια στιγμή θα ξέρει ότι έκανα date με κάποιον γιατί έχετε κάνει χίλια δημοσιεύματα με διάφορους τίτλους… Οπότε good job» αναφέρει στο βίντεό της η Ιωάννα Τούνη.

