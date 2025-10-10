Αντζελίνα Τζολί για το διαζύγιο από τον Μπραντ Πιτ – «Ήμουν πολύ ανήσυχη για την υγεία των παιδιών μας»

Για τις δύσκολες στιγμές που βίωσε τόσο σε συναισθηματικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο έπειτα από το διαζύγιό της το 2016 από τον Μπραντ Πιτ μίλησε για πρώτη φορά η Αντζελίνα Τζολί μέσα από νέα δικαστικά έγγραφα που κατέθεσε στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λος Άντζελες, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης διαμάχης τους για το Château Miraval, την κοινή τους κατοικία στη Γαλλία.

Η ηθοποιός τόνισε ότι τα γεγονότα που την ανάγκασαν να πάρει την απόφαση του χωρισμού ήταν ψυχικά οδυνηρά τόσο για τη ίδια όσο και για τα έξι παιδιά τους Μάντοξ, Παξ, Ζαχάρα, Σιλό και τα δίδυμα Νοξ και Βιβιέν.

«Τα γεγονότα που με ανάγκασαν να χωρίσω από τον πρώην σύζυγό μου ήταν συναισθηματικά δύσκολα για εμένα και για τα παιδιά μας» αναφέρει χαρακτηριστικά στα έγγραφα που εξασφάλισε η PageSix, επισημαίνοντας ότι έφυγε από το σπίτι παραχωρώντας στον Μπραντ Πιτ τον πλήρη έλεγχο των κατοικιών τους στο Λος Άντζελες και τη Γαλλία, «ελπίζοντας ότι αυτό θα τον ηρεμούσε μετά από μια τραυματική περίοδο».

Angelina Jolie details ‘emotionally difficult’ Brad Pitt divorce, demands $33K from actor https://t.co/ORG6m6j4xk pic.twitter.com/L02sS3qKR5 — Page Six (@PageSix) October 9, 2025

Τόνισε δε, ότι από τη στιγμή του χωρισμού, η οικογένεια δεν ξαναπάτησε ποτέ στο Miraval, καθώς το θεωρούν «συνδεδεμένο με τα επώδυνα γεγονότα που οδήγησαν στο διαζύγιο». Επιπλέον, η Αντζελίνα Τζολί αποκάλυψε πως, μετά τον χωρισμό, αντιμετώπισε οικονομικές δυσκολίες, καθώς τα χρήματά της ήταν δεσμευμένα στο Miraval και δεν είχε ζητήσει διατροφή ή οποιαδήποτε οικονομική βοήθεια από τον Μπραντ Πιτ.

«Ήμουν πολύ ανήσυχη για την υγεία των παιδιών μας, γι’ αυτό και για περίπου δύο χρόνια αρνήθηκα επαγγελματικές προτάσεις ώστε να μπορώ να τα φροντίζω και να τα βοηθήσω να ανακάμψουν» σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι αναγκάστηκε να δανειστεί χρήματα από τον Μπραντ Πιτ με τόκο για να μπορέσει να αγοράσει σπίτι στο Λος Άντζελες, καθώς δεν είχε τη δυνατότητα να το αποκτήσει εξ’ ολοκλήρου με δικά της κεφάλαια.

Συνεχίζεται η διαμάχη Τζολί-Πιτ

Η διαμάχη των δύο πρώην συζύγων για το Miraval συνεχίζεται, με τον Μπραντ Πιτ να κατηγορεί την Αντζελίνα Τζολί ότι πούλησε το μερίδιό της στη Stoli Group χωρίς την έγκρισή του, με την ίδια να επιμένει πως δεν χρειαζόταν τη συναίνεσή του.

«Το Miraval ήταν μία από τις πρώτες μεγάλες επενδύσεις που κάναμε μαζί. Εκεί παντρευτήκαμε, εκεί έζησα μέρος της εγκυμοσύνης μου και από εκεί φέραμε στο σπίτι τα δίδυμά μας. Το να αποκοπώ τόσο ξαφνικά από το σπίτι και τις μνήμες μας ήταν οδυνηρό, ιδιαίτερα για τα παιδιά» ανέφερε, μεταξύ άλλων η ηθοποιός για το κτήμα.

Η ηθοποιός ζήτησε επίσης από το δικαστήριο να υποχρεώσει τον Μπραντ Πιτ να της καταβάλει 33.000 δολάρια για τα νομικά έξοδα που χρειάστηκε να καλύψει, ώστε να απαντήσει στην πρόσφατη αίτησή του να παραδώσει προσωπικά μηνύματα σχετικά με τη διαμάχη για το Miraval.

«Η πλευρά του Μπραντ Πιτ αρνήθηκε επανειλημμένα να αποσύρει την κίνηση αυτή, παρότι είχαμε προειδοποιήσει ότι θα ζητήσουμε την κάλυψη των νομικών εξόδων», αναφέρουν οι δικηγόροι της Αντζελίνα Τζολί στα δικαστικά έγγραφα.

Πηγή κοντά στον ηθοποιό υποστήριξε στην Page Six ότι πρόκειται για «εμπορική διαφορά» που δεν σχετίζεται με το διαζύγιο, ενώ τόνισε πως οι ισχυρισμοί της Αντζελίνα Τζολί «δεν είναι ούτε πρωτόγνωροι ούτε απροσδόκητοι».

Το πρώην ζευγάρι παντρεύτηκε το 2005 και χώρισε δέκα χρόνια αργότερα, έπειτα από αίτηση διαζυγίου που κατέθεσε η Αντζελίνα Τζολί. Το διαζύγιο οριστικοποιήθηκε το 2019, ωστόσο, η δικαστική τους διαμάχη συνεχίζεται μέχρι και σήμερα.

