ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.10.2025 02:15
LIFESTYLE

10.10.2025 00:21

Νικόλ Κίντμαν για το διαζύγιό της: «Όσο επώδυνο, όσο δύσκολο ή όσο καταστροφικό κι αν είναι κάτι, υπάρχει τρόπος να το ξεπεράσεις»

10.10.2025 00:21
kidman

Η Νικόλ Κίντμαν έμαθε πώς να επιμένει στις δύσκολες στιγμές της ζωής.

Η 58χρονη βραβευμένη με Όσκαρ Κίντμαν μίλησε στο Harper’s Bazaar ως παγκόσμια πρέσβειρα της Clé de Peau Beauté, συζητώντας τις τρέχουσες ρουτίνες ομορφιάς της. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, που δημοσιεύθηκε μετά την είδηση ​​του διαζυγίου της Κίντμαν από τον σύζυγό της Κιθ Έρμπαν μετά από 19 χρόνια γάμου, μίλησε για τη γήρανση και τη σοφία που έχει αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια.

«Καθώς μεγαλώνω, θέλω να μπορώ να μοιράζομαι και να μεταδίδω τα πράγματα που έχω μάθει», είπε στο μέσο ενημέρωσης. «Έχω δει πολλά, έχω βιώσει πολλά και έχω επιβιώσει από πολλά. Θέλω να μεταδώσω μέρος αυτής της γνώσης και αυτής της σοφίας και ό,τι έχω μάθει».

Η Κίντμαν πρόσθεσε: «Πρόκειται περισσότερο για το να μοιράζεσαι τις δικές σου εμπειρίες, λέγοντας: “Αυτό έμαθα, πάρε ό,τι θέλεις”».

Η ηθοποιός είπε ότι αισθάνεται «ευγνώμων που επιβιώνει ως γυναίκα, ως ηθοποιός και ως παραγωγός, επαγγελματικά και προσωπικά».

Για την Κίντμαν, το καλύτερο μέρος του να μεγαλώνεις είναι οι «εμπειρίες που έχεις συσσωρεύσει» και το να συνειδητοποιείς ότι ό,τι και να γίνει, «ξέρω ότι θα το ξεπεράσω».

«Υπάρχει κάτι στο να ξέρεις ότι όσο επώδυνο, ή πόσο δύσκολο, ή πόσο καταστροφικό είναι κάτι, υπάρχει ένας τρόπος να το ξεπεράσεις», είπε.

«Θα πρέπει να το νιώσεις. Δεν θα μπορέσεις να το μουδιάσεις. Θα πρέπει να το νιώσεις, και κατά καιρούς θα σου φαίνεται ανυπέρβλητο. Θα νιώθεις σαν να είσαι πληγωμένος, αλλά αν κινηθείς απαλά και αργά — και μπορεί να πάρει πάρα πολύ χρόνο — περνάει».

Η Κίντμαν, η οποία έχει δύο κόρες με τον 57χρονο μουσικό της κάντρι Έρμπαν, υπέβαλε αίτηση διαζυγίου στις 30 Σεπτεμβρίου στο Νάσβιλ, επικαλούμενη αγεφύρωτες διαφορές.

Σε μια συνέντευξη για το εξώφυλλο της Vogue στα τέλη Αυγούστου, η Κίντμαν φάνηκε να αναφέρεται στο διαζύγιό της, λέγοντας: «Πόσες φορές πρέπει να σου διδάξουν ότι νομίζεις ότι ξέρεις πού πηγαίνει η ζωή σου και μετά δεν πηγαίνει προς αυτή την κατεύθυνση;»

Μια πηγή δήλωσε πρόσφατα στο PEOPLE ότι η σταρ έχει «μια καλή στάση απέναντι στα πάντα και η ζωή συνεχίζεται» παρά τον χωρισμό.

