search
ΤΕΤΑΡΤΗ 06.05.2026 08:43
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.05.2026 08:23

Συναγερμός για εξαφάνιση 16χρονου στην Αττική – Missing Alert από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

06.05.2026 08:23
XAMOGELOPAIDIOU

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές, μετά την εξαφάνιση ενός ανήλικου από την Αττική. Ο 16χρονος Γιάχια Μοχάμεντ, αιγυπτιακής καταγωγής χάθηκε από την περιοχή της Αττικής την 1η Μαΐου.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα 05/05/2026 και προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του ανήλικου, καθώς ενδεχομένως να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Γιάχια Μοχάμεντ έχει ύψος 1.75 μ., είναι αδύνατος, έχει πορτοκαλί μαλλιά, πράσινα μάτια, μούσι και φακίδες στο πρόσωπο.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε. Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: Το μεσημέρι η σύσκεψη των φορέων για τη Ryanair – Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα

Κηφισός: Καραμπόλα 4 οχημάτων στο ρεύμα καθόδου – Τραυματίας επιβάτης μηχανής

Φονικό στην Κρήτη: Eνώπιον του εισαγγελέα ο 54χρονος, συνελήφθη και η σύζυγός του – Μήνυση είχε καταθέσει το θύμα (videos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
wothikes
ΥΓΕΙΑ

Νέα θεραπεία για τον μεταστατικό καρκίνο των ωοθηκών – Μεταφέρει την τοξική ουσία στον πυρήνα του όγκου

christina-mpompa-new
LIFESTYLE

Χριστίνα Μπόμπα: «Η δίδυμη κύηση με έβγαλε off για πολύ χρόνο» (Video)

XAMOGELOPAIDIOU
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για εξαφάνιση 16χρονου στην Αττική – Missing Alert από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

atm_analipsi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤτΕ: «Φρένο» στα περιστατικά απάτης με κάρτες, POS και ATM, σημαντική μείωση το 20225

RYANNAIR_NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Το μεσημέρι η σύσκεψη των φορέων για τη Ryanair – Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Sia-Kosioni
MEDIA

ΣΚΑΪ: Τελευταίο δελτίο την Παρασκευή με τη Σία

kosioni_skai_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Τέλος η Σία Κοσιώνη - Ετοιμάζεται η Λένα Φλυτζάνη

marco rubio
ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο: «Τέλος η επίθεση στο Ιράν, ώρα για διπλωματική λύση, στους 10 οι νεκροί ναυτικοί στο Ορμούζ» - Τι είπε για Λίβανο, Κούβα και Βατικανό (Videos)

agrotes
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Μαζικά «ραβασάκια» της ΑΑΔΕ για επιστροφές επιδοτήσεων – «Στα κάγκελα» οι αγρότες

euros_xrimata
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος και οι... έμμεσες συναλλαγές cash άνω των 500€ - Πώς θα αποτραπεί το... σπάσιμο των αποδείξεων 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 06.05.2026 08:43
wothikes
ΥΓΕΙΑ

Νέα θεραπεία για τον μεταστατικό καρκίνο των ωοθηκών – Μεταφέρει την τοξική ουσία στον πυρήνα του όγκου

christina-mpompa-new
LIFESTYLE

Χριστίνα Μπόμπα: «Η δίδυμη κύηση με έβγαλε off για πολύ χρόνο» (Video)

XAMOGELOPAIDIOU
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για εξαφάνιση 16χρονου στην Αττική – Missing Alert από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

1 / 3