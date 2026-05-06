Συναγερμός για εξαφάνιση 16χρονου στην Αττική – Missing Alert από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές, μετά την εξαφάνιση ενός ανήλικου από την Αττική. Ο 16χρονος Γιάχια Μοχάμεντ, αιγυπτιακής καταγωγής χάθηκε από την περιοχή της Αττικής την 1η Μαΐου.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα 05/05/2026 και προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του ανήλικου, καθώς ενδεχομένως να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Γιάχια Μοχάμεντ έχει ύψος 1.75 μ., είναι αδύνατος, έχει πορτοκαλί μαλλιά, πράσινα μάτια, μούσι και φακίδες στο πρόσωπο.

Εξαφάνιση του Γιάχια (επ) Μοχάμεντ (ον) 16 ετώνhttps://t.co/ybfkH45s1H pic.twitter.com/YSEd27CPJA — Χαμόγελο του Παιδιού (@hamogelo) May 5, 2026

Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε. Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

