09.10.2025 22:05

Κατινάκης: «Μου έκαναν bullying στα σχολικά μου χρόνια λόγω της σεξουαλικότητας μου»

09.10.2025 22:05
giannis-katinakis

Ο ηθοποιός Γιάννης Κατινάκης αποκάλυψε ότι δεχόταν bullying στα παιδικά του χρόνια, λόγω του σεξουαλικού του προσανατολισμού.

«Παίρνω πολύ αγάπη από τον κόσμο, αγάπη που δεν περίμενα ποτέ ότι θα πάρω. Ειδικά όντας ένα παιδί το οποίο στα σχολικά του χρόνια βίωσε μόνο το μίσος, λόγω της σεξουαλικότητας» είπε χαρακτηριστικά.

«Έχω ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή»

Ο Γιάννης Κατινάκης, που έχει γίνει ευρύτερα γνωστός μέσα από χιουμοριστικά του βίντεο επεσήμανε ότι πάσχει από ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή. «Σίγουρα έχω μια προδιάθεση και μια τάση στην αρνητική σκέψη, έχω ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή. Είναι ένα μονοπάτι δύσκολο, που με βασανίζει από μικρό αυτό».

«Είχα φόβο στον θάνατο από μικρός, δεν μπορούσα να δεχτώ τη ματαιότητα της ύπαρξης και ότι ο άνθρωπος γεννιέται και υπάρχει ένα τέλος. Yπήρχε πανικός από τους γονείς μου. Όταν έχεις ένα παιδί έξι χρονών και σου λέει “θα πεθάνουμε όλοι”, “γιατί να πάω σχολείο αφού θα πεθάνω μια μέρα”, να κλαίω και να παθαίνω πανικό και να μην μπορώ να λειτουργήσω… δεν ήμουν λειτουργικός σαν παιδί λόγω αυτών των σκέψεων», πρόσθεσε.

