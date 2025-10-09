search
09.10.2025 17:32

Στην Αλόννησο ο Πρίγκιπας Αλβέρτος του Μονακό για περιβαλλοντικές δράσεις (Photos)

09.10.2025 17:32
albertos skiathos 55- new

Στην Αλόννησο έφτασε το πρωί της Πέμπτης 9/10 ο Πρίγκιπας Αλβέρτος του Μονακό, με σκοπό της επίσκεψής του την συμμετοχή σε περιβαλλοντικές δράσεις για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και τη βιώσιμη διαχείριση των βιοαποβλήτων.

Το σκάφος που τον μετέφερε στο όμορφο νησί των Σποράδων αναχώρησε από τη Σκιάθο το πρωί της Πέμπτης.

Στην Αλόννησο, ο Πρίγκιπας Αλβέρτος πρόκειται να συμμετάσχει σε εκδηλώσεις του Ιδρύματος “ΘΑΛΑΣΣΑ”, που εστιάζουν στην προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και την ενίσχυση περιβαλλοντικών πρωτοβουλιών.

Eπίσης, στη διάρκεια της παρουσίας του στο νησί, θα εγκαινιάσει το AMoS Film Festival, ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στον θαλάσσιο πολιτισμό και την οικολογία.

Σημειώνεται ότι ο Πρίγκιπας Αλβέρτος έφτασε την Τετάρτη στη Σκιάθο με ιδιωτικό lear jet.

Στο αεροδρόμιο της Σκιάθου τον υποδέχθηκε ο δήμαρχος του νησιού, Θοδωρής Τζούμας, ενώ στη συνέχεια κατευθύνθηκε στη βίλα όπου διέμεινε.

