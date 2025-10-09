Σάρα Τζέσικα Πάρκερ: Mε πελώρια μαύρα φτερά στο κόκκινο χαλί – Η εμφάνιση που… έκλεψε την παράσταση! (Photos)

Αίσθηση προκάλεσε η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ στο New York City Ballet Fall Fashion Gala με την ηθοποιό να αφήνει τους πάντες με το στόμα ανοιχτό, όταν εμφανίστηκε, φορώντας… δυο πελώρια μαύρα φτερά!

Η 60χρονη σταρ εμφανίστηκε στο πλευρό του συζύγου της, Μάθιου Μπρόντερικ, με τους δυο τους να περπατούν πιασμένοι χέρι-χέρι στο κόκκινο χαλί.

Συγκεκριμένα, η Κάρι Μπράτσο του «Sex And The City» φορούσε ένα υπόλευκο φόρεμα με μαύρο δίχτυ που κάλυπτε το στήθος της και κατέληγε σε μια μακριά ουρά. Προσαρτημένο στο σκούρο σύνολο της Iris Van Herpen ήταν ένα ζευγάρι φτερά που έφταναν μέχρι το πάτωμα, πιθανώς ως φόρος τιμής στο «Black Swan».

And just like that, Sarah Jessica Parker and Matthew Broderick have arrived to the New York City Ballet's 2025 Fall Fashion Gala. pic.twitter.com/1XWYZtRs3d — E! News (@enews) October 9, 2025

Γνωστή για τη σχέση της με τη μόδα, η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ δήλωσε πως δεν μετανιώνει για καμία από τις εκκεντρικές στιλιστικές της επιλογές.

«Είμαι σίγουρη ότι υπάρχει μια ολόκληρη λίστα με πράγματα που θα έπρεπε να σας πω ότι ήταν λάθη, μικρά ατυχήματα, λάθος επιλογές, παραπλανητικά, μη κολακευτικά» ανέφερε.

sarah jessica parker x nyc ballet fashion gala pic.twitter.com/1kzbXcVScn — 𝓕avs (@favspopculture) October 8, 2025

