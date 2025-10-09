search
09.10.2025 14:54

Σάρα Τζέσικα Πάρκερ: Mε πελώρια μαύρα φτερά στο κόκκινο χαλί – Η εμφάνιση που… έκλεψε την παράσταση! (Photos)

09.10.2025 14:54
parker-new

Αίσθηση προκάλεσε η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ στο New York City Ballet Fall Fashion Gala με την ηθοποιό να αφήνει τους πάντες με το στόμα ανοιχτό, όταν εμφανίστηκε, φορώντας… δυο πελώρια μαύρα φτερά!

Η 60χρονη σταρ εμφανίστηκε στο πλευρό του συζύγου της, Μάθιου Μπρόντερικ, με τους δυο τους να περπατούν πιασμένοι χέρι-χέρι στο κόκκινο χαλί.

Συγκεκριμένα, η Κάρι Μπράτσο του «Sex And The City» φορούσε ένα υπόλευκο φόρεμα με μαύρο δίχτυ που κάλυπτε το στήθος της και κατέληγε σε μια μακριά ουρά. Προσαρτημένο στο σκούρο σύνολο της Iris Van Herpen ήταν ένα ζευγάρι φτερά που έφταναν μέχρι το πάτωμα, πιθανώς ως φόρος τιμής στο «Black Swan».

Γνωστή για τη σχέση της με τη μόδα, η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ δήλωσε πως δεν μετανιώνει για καμία από τις εκκεντρικές στιλιστικές της επιλογές.

«Είμαι σίγουρη ότι υπάρχει μια ολόκληρη λίστα με πράγματα που θα έπρεπε να σας πω ότι ήταν λάθη, μικρά ατυχήματα, λάθος επιλογές, παραπλανητικά, μη κολακευτικά» ανέφερε.

netanyahu_trump_0910_1920-1080_2_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου προτείνει τον Ντόναλντ Τραμπ για το Νόμπελ Ειρήνης – «Το αξίζει!»

AP25282439084486-1
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ μετέθεσε κατά 24 ώρες την κατάπαυση πυρός, στον έλεγχο του θα παραμείνει το 53% της Γάζας – Από Δευτέρα η απελευθέρωση ομήρων, λένε οι ΗΠΑ – Το χρονοδιάγραμμα

albertos skiathos 55- new
LIFESTYLE

Στην Αλόννησο ο Πρίγκιπας Αλβέρτος του Μονακό για περιβαλλοντικές δράσεις (Photos)

strakastroukes
ADVERTORIAL

Οι «ΣΤΡΑΚΑΣΤΡΟΥΚΕΣ» κάνουν μπαμ για 3η χρονιά στο Μικρό Γκλόρια – Έξτρα παράσταση από 1η Νοεμβρίου

trump netanyahou 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Επιβεβαιώνεται από το Ισραήλ η επίσκεψη – αστραπή από Τραμπ – Πανηγυρίζει για τη συμφωνία ο Αμερικανός πρόεδρος

chatzipanagiotis-stavropoulou-new
LIFESTYLE

Χρήστος Χατζηπαναγιώτης: «Με τη Βίκυ Σταυροπούλου ερωτευτήκαμε, υπήρξε μια σπίθα» (Video)

Amal Clooney
LIFESTYLE

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ λέει ότι τα παιδιά του έχουν «πολύ καλύτερη ζωή» μεγαλώνοντας στη Γαλλία παρά στο Λος Άντζελες

bandi-bisbikis-new
LIFESTYLE

Τσουρός: «Χαίρομαι που δεν πήγε η Βανδή στη δίκη του Μπισμπίκη, ξέρει να χειρίζεται καλύτερα επικοινωνιακά καταστάσεις»

xrysi-lira
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε νέα ύψη η τιμή του χρυσού - Τρέχουν να πουλήσουν… χρυσές λίρες όσοι τις κατέχουν

robin-williams-kori-new
LIFESTYLE

Ξεσπά η κόρη του Robin Williams - «Σταματήστε να μου στέλνετε βίντεο με τον μπαμπά μου που δημιουργήθηκαν με AI, είναι αηδιαστικά»

