Φαίη Σκορδά για Μπισμπίκη: «Μου κάνει εντύπωση που μετά από αυτή την ιστορία θα ζητήσουν έφεση» (Video)

Ένοχος κρίθηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών ο Βασίλης Μπισμπίκης για το αδίκημα της μη συμμόρφωσης οδηγού σε υποχρεώσεις άρθρου 47 ΚΟΚ (εγκατάλειψη οχημάτων), για το τροχαίο που προκάλεσε ο ηθοποιός στη Φιλοθέη.

Το δικαστήριο τού επέβαλε χρηματική ποινή 7.000 ευρώ, καθώς και τα έξοδα της δίκης με δικαίωμα έφεσης, χωρίς να του αναγνωρίσει τα ελαφρυντικά της ειλικρινούς μεταμέλειας και του σύννομου βίου που είχε ζητήσει.

Εξερχόμενοι από το δικαστήριο, οι δικηγόροι του Βασίλη Μπισμπίκη, Μίλτος Ζησίδης και Μιχάλης Μαρκουλάκος, έκαναν λόγο για μια «ορθή απόφαση» για την οποία, ωστόσο, -όπως δήλωσαν- –έχουν, ήδη, ασκήσει έφεση.

Σχολιάζοντας το γεγονός στην εκπομπή «Buongiorno», η Φαίη Σκορδά εξέφρασε την απορία της για την κίνηση αυτή από την πλευρά του Βασίλη Μπισμπίκη, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει συνέπεια στα μέχρι τώρα λεγόμενα του ηθοποιού και στην απόφαση να κάνει έφεση, να μην αποδεχτεί δηλαδή τη χρηματική ποινή που όρισε το δικαστήριο.

«Εμένα αυτό μου κάνει εντύπωση, ότι μετά από αυτή την ιστορία θα ζητήσουνε έφεση, γιατί είναι μία ιστορία που έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις και το πρώτο από πλευράς Μπισμπίκη ακούμε ότι εγώ πήγα, ήθελα να τους βρω, τους έψαξα και μετά δεν αποδέχεσαι ας πούμε την χρηματική ποινή. Μα δεν πρέπει να υπάρχει μία συνέπεια; Μετά από αυτή την ιστορία μου κάνει λίγο» είπε χαρακτηριστικά.

«Να μειωθεί η χρηματική ποινή αντί για 7000 ευρώ να πληρώσει 4000 ευρώ; Βρισκόμαστε σε αυτό τον αστερισμό. Η έφεση είναι γιατί θέλουν και το δικαστήριο και η κοινή γνώμη να μετακινήσει την άποψη που έχει διαμορφωθεί, αλλά εδώ βλέπουμε ότι κάθε φορά που γίνονται παρεμβάσεις, γίνεται και χειρότερο. Η επικοινωνιακή του ομάδα τον βάζουν να κάνει το ένα λάθος μετά το άλλο. Αυτή η ιστορία θέλει: κάτω το κεφάλι, συγγνώμη τέλειωσε. Του λένε ότι θα αντιστρέψουμε το αρνητικό κλίμα και κάθε φορά είναι χτύπημα για τον ίδιο» συμπλήρωσε ο Ανδρέας Μικρούτσικος.

Οι δηλώσεις των δικηγόρων του Βασίλη Μπισμπίκη μετά τη δίκη

«Ήταν μια καλή διαδικασία, σεβόμαστε την απόφαση του δικαστηρίου, έχουμε ασκήσει ήδη έφεση, προκειμένου να επαναξιολογηθεί καλύτερα το αποδεικτικό υλικό και γενικότερα η υπόθεση, από ένα ιεραρχικά ανώτερο δικαστήριο» είπε ο κ. Ζησίδης.

«Η ποινή ήταν μόνο χρηματική, 7.000 ευρώ με αναστολή. Αυτή η πολύ μικρή ποινή είναι ενδεικτική της έλλειψης απαξίας της συμπεριφοράς του κυρίου Μπισμπίκη. Αν θέλουμε να είμαστε ακριβείς, επειδή ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας είναι νέος και σήμερα έχει ξεκινήσει κι ερμηνεύεται από τα δικαστήρια, είμαστε βέβαιοι ότι στον επόμενο βαθμό δικαιοδοσίας, ο κ. Μπισμπίκης θα απαλλαγεί. Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία ήταν καλή και η απόφαση ήταν ορθή» είπε από την πλευρά του ο κ. Μιχάλης Μαρκουλάκος.

