Άννα Φόνσου: «Μπορεί να μην ήμουν η ιδανική σύζυγος, αλλά ήμουν η ιδανική γυναίκα για να είναι κάποιος ερωτευμένος» (Video)

Για τις σχέσεις και τους ανθρώπους που καθόρισαν τη ζωή της μίλησε η Άννα Φόνσου, αναφερόμενη -μεταξύ άλλων- τόσο στους φίλους της, όσο και στους έρωτες που πέρασαν από τη ζωή της.

Μιλώντας για τα φτωχικά παιδικά της χρόνια, η ηθοποιός επισημαίνει ότι μεγαλώνοντας, είχε όσα επιθυμούσε κι αυτό χάρη στους άνδρες που υπήρξαν στο πλευρό της.

«Αφού πέρασα το στάδιο της φτώχειας, μετά η ζωή μου κύλησε σαν παραμύθι. Είχα ό,τι ήθελα. Θυμάμαι ο άντρας μου, μου έκανε δώρο μια jaguar όταν παντρευτήκαμε και του λέω “α πα πα, μπλε; Εγώ θέλω άσπρη”. Μου πήρε άσπρη» διηγήθηκε.

«Μπορεί να μην ήμουν η ιδανική σύζυγος, αλλά ήμουν η ιδανική γυναίκα για να είναι κάποιος ερωτευμένος. Μου έχουν χρεώσει ότι ήμουν μαζί τους για τα λεφτά, αλλά ό,τι λεφτά πήρα τα έδωσα στους ηθοποιούς» πρόσθεσε.

Το γεγονός, ωστόσο, που τη σημάδεψε ήταν η απώλεια της αδερφής της πριν 19 χρόνια που μέχρι σήμερα δεν μπορεί να ξεπεράσει.

«Ο μεγαλύτερος πόνος στη ζωή μου είναι που έχασα την αδερφή μου», παραδέχτηκε με δάκρυα στα μάτια. «Ήταν μια ειδική γυναίκα η αδερφή μου, η οποία πάνω απ’ όλα με θαύμαζε. Με πίστευε, ήταν χορηγός μου, ήταν η παρέα μου, ήταν όλα. Έχουν περάσει 19 χρόνια, αλλά λες και ήταν χθες. Δεν μπορώ να το ξεπεράσω με τίποτα, αλλά προσπαθώ» είπε, μιλώντας στην κάμερα του «Happy Day».

«Έχασα την καλύτερή μου φίλη, τη Νόνικα. Μου έχει αφήσει όλα της τα ρούχα, τις τσάντες και τα μπιζού. Το πιο φθηνό ήταν του Dior. Το ελάττωμά της ήταν που ήταν πλούσια. Μακάρι να είχα το ταλέντο της» δήλωσε, τέλος, αναφερόμενη στη στενή φιλία που τη συνέδεε με τη Νόνικα Γαληνέα.

Διαβάστε επίσης:

Τζένιφερ Άνιστον: Η 20ετής μάχη που έδινε σιωπηλά για να γίνει μητέρα – «Δεν ήξεραν την ιστορία μου, ούτε τι περνούσα»

Λάμπρος Κωνσταντάρας: Συγκινεί για τον πατέρα του – «Δεν προλάβαμε φέτος τα γενέθλιά σου» (Photo)

«Δεν πέθανα ακόμη» λέει η Ντόλι Πάρτον διαψεύδοντας τις φήμες που τη θέλουν ετοιμοθάνατη