Στο ΟΑΚΑ το διεθνές Κύπελλο Υποβρύχιου Rugby (Photos)

Στο ΟΑΚΑ φιλοξενείται για δεύτερη ημέρα το Διεθνές Διασυλλογικό Κύπελλο Υποβρύχιου Rugby – Underwater Rugby Open League, μια μοναδική διοργάνωση που φέρνει στην Αθήνα 17 ομάδες από όλο τον κόσμο και περισσότερους από 280 αθλητές.

Η πισίνα του ΟΑΚΑ γεμίζει ενέργεια, πάθος και αδρεναλίνη, καθώς το Υποβρύχιο Rugby – ένα εντυπωσιακό, τρισδιάστατο άθλημα που συνδυάζει δύναμη, αντοχή και στρατηγική – προσφέρει στο κοινό μια ανεπανάληπτη εμπειρία.

Η διοργάνωση σηματοδοτεί το νέο, ανοιχτό πρόσωπο του ΟΑΚΑ, ενός χώρου που αγκαλιάζει όλες τις μορφές αθλητισμού, αναδεικνύοντας τη διαφορετικότητα, την καινοτομία και το ομαδικό πνεύμα σε κάθε του εκδήλωση.

Η ανάρτηση του Συντονιστή Γενικού Διευθυντή του ΟΑΚΑ, Κωνσταντίνου Χαλιορή:

«Διεθνές Διασυλλογικό Κύπελλο Υποβρύχιου Rugby – Underwater Rugby Open League

Σάββατο 11 και Κυριακή 12 Οκτωβρίου – ΟΑΚΑ

Το ΟΑΚΑ, το ιστορικό κέντρο του αθλητισμού στην Ελλάδα, ανοίγει για ακόμη μια φορά τις πύλες του, αυτή τη φορά για να υποδεχθεί ένα ξεχωριστό, μαγευτικό άθλημα – το Υποβρύχιο Rugby. Ένα άθλημα που συνδυάζει τη δύναμη, την αντοχή και την ομαδικότητα, μεταφέροντάς τα όλα σε ένα πρωτόγνωρο, τρισδιάστατο περιβάλλον κάτω από το νερό.

Το Διεθνές Διασυλλογικό Κύπελλο Υποβρύχιου Rugby – Underwater Rugby Open League φέρνει στο ΟΑΚΑ 17 ομάδες από όλο τον κόσμο και περίπου 280 αθλητές, οι οποίοι ενώνουν τις δυνάμεις τους για να αναδείξουν το πάθος και την ομορφιά του αθλητισμού χωρίς σύνορα.

Αυτή η διοργάνωση δεν είναι απλώς ένας αγώνας. Είναι ένα σύμβολο του νέου προσώπου του ΟΑΚΑ – ενός χώρου που αγκαλιάζει όλα τα αθλήματα, μικρά και μεγάλα, γνωστά και λιγότερο γνωστά. Ενός χώρου που δεν περιορίζεται στα καθιερωμένα, αλλά δίνει βήμα στην καινοτομία, τη διαφορετικότητα και την εξερεύνηση.

Το ΟΑΚΑ δεν είναι πλέον μόνο το σπίτι των μεγάλων διοργανώσεων. Είναι το ζωντανό κύτταρο του αθλητισμού και του πολιτισμού της Ελλάδας, όπου κάθε μορφή κίνησης, προσπάθειας και δημιουργίας βρίσκει χώρο να εκφραστεί.

Εδώ, κάθε αναπνοή μετατρέπεται σε έμπνευση, κάθε σταγόνα ιδρώτα σε ιστορία, κάθε ήχος σε ρυθμό ζωής.

Στο βάθος της πισίνας, εκεί όπου η σιωπή του νερού σμίγει με τον παλμό των αθλητών, η καρδιά του ΟΑΚΑ χτυπά πιο δυνατά από ποτέ.

Γιατί ο αθλητισμός δεν γνωρίζει όρια – και το ΟΑΚΑ είναι το σπίτι όλων».

Διαβάστε επίσης:

Μουντιάλ 2026: Ματς «χωρίς αύριο» για την Εθνική με Δανία

Γιοβάνοβιτς: «Με πειράζει η πολύ σκληρή κριτική – Θαυμάζω τους παίκτες»

Λήξη συναγερμού: Κανονικά στους πάγκους τους ο Αταμάν και οι άλλοι 5 προπονητές – Η ανακοίνωση της ΓΓΑ