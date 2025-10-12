search
ΚΥΡΙΑΚΗ 12.10.2025 09:31
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.10.2025 08:35

Στο ΟΑΚΑ το διεθνές Κύπελλο Υποβρύχιου Rugby (Photos)

12.10.2025 08:35
ypobrixio_rugby

Στο ΟΑΚΑ φιλοξενείται για δεύτερη ημέρα το Διεθνές Διασυλλογικό Κύπελλο Υποβρύχιου Rugby – Underwater Rugby Open League, μια μοναδική διοργάνωση που φέρνει στην Αθήνα 17 ομάδες από όλο τον κόσμο και περισσότερους από 280 αθλητές.

Η πισίνα του ΟΑΚΑ γεμίζει ενέργεια, πάθος και αδρεναλίνη, καθώς το Υποβρύχιο Rugby – ένα εντυπωσιακό, τρισδιάστατο άθλημα που συνδυάζει δύναμη, αντοχή και στρατηγική – προσφέρει στο κοινό μια ανεπανάληπτη εμπειρία.

Η διοργάνωση σηματοδοτεί το νέο, ανοιχτό πρόσωπο του ΟΑΚΑ, ενός χώρου που αγκαλιάζει όλες τις μορφές αθλητισμού, αναδεικνύοντας τη διαφορετικότητα, την καινοτομία και το ομαδικό πνεύμα σε κάθε του εκδήλωση.

Η ανάρτηση του Συντονιστή Γενικού Διευθυντή του ΟΑΚΑ, Κωνσταντίνου Χαλιορή:

«Διεθνές Διασυλλογικό Κύπελλο Υποβρύχιου Rugby – Underwater Rugby Open League
Σάββατο 11 και Κυριακή 12 Οκτωβρίου – ΟΑΚΑ

Το ΟΑΚΑ, το ιστορικό κέντρο του αθλητισμού στην Ελλάδα, ανοίγει για ακόμη μια φορά τις πύλες του, αυτή τη φορά για να υποδεχθεί ένα ξεχωριστό, μαγευτικό άθλημα – το Υποβρύχιο Rugby. Ένα άθλημα που συνδυάζει τη δύναμη, την αντοχή και την ομαδικότητα, μεταφέροντάς τα όλα σε ένα πρωτόγνωρο, τρισδιάστατο περιβάλλον κάτω από το νερό.

Το Διεθνές Διασυλλογικό Κύπελλο Υποβρύχιου Rugby – Underwater Rugby Open League φέρνει στο ΟΑΚΑ 17 ομάδες από όλο τον κόσμο και περίπου 280 αθλητές, οι οποίοι ενώνουν τις δυνάμεις τους για να αναδείξουν το πάθος και την ομορφιά του αθλητισμού χωρίς σύνορα.

Αυτή η διοργάνωση δεν είναι απλώς ένας αγώνας. Είναι ένα σύμβολο του νέου προσώπου του ΟΑΚΑ – ενός χώρου που αγκαλιάζει όλα τα αθλήματα, μικρά και μεγάλα, γνωστά και λιγότερο γνωστά. Ενός χώρου που δεν περιορίζεται στα καθιερωμένα, αλλά δίνει βήμα στην καινοτομία, τη διαφορετικότητα και την εξερεύνηση.

Το ΟΑΚΑ δεν είναι πλέον μόνο το σπίτι των μεγάλων διοργανώσεων. Είναι το ζωντανό κύτταρο του αθλητισμού και του πολιτισμού της Ελλάδας, όπου κάθε μορφή κίνησης, προσπάθειας και δημιουργίας βρίσκει χώρο να εκφραστεί.

Εδώ, κάθε αναπνοή μετατρέπεται σε έμπνευση, κάθε σταγόνα ιδρώτα σε ιστορία, κάθε ήχος σε ρυθμό ζωής.

Στο βάθος της πισίνας, εκεί όπου η σιωπή του νερού σμίγει με τον παλμό των αθλητών, η καρδιά του ΟΑΚΑ χτυπά πιο δυνατά από ποτέ.

Γιατί ο αθλητισμός δεν γνωρίζει όρια – και το ΟΑΚΑ είναι το σπίτι όλων».

Διαβάστε επίσης:

Μουντιάλ 2026: Ματς «χωρίς αύριο» για την Εθνική με Δανία

Γιοβάνοβιτς: «Με πειράζει η πολύ σκληρή κριτική – Θαυμάζω τους παίκτες»

Λήξη συναγερμού: Κανονικά στους πάγκους τους ο Αταμάν και οι άλλοι 5 προπονητές – Η ανακοίνωση της ΓΓΑ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
androulakis tsipras 331- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο ΠΑΣΟΚ βλέπουν τον Τσίπρα ως «σκιάχτρο» της ΝΔ – Τι περιμένουν στις δημοσκοπήσεις της εβδομάδας

europol
ΚΟΣΜΟΣ

Συνελήφθη στο Μεξικό ο «Έλληνας» αρχηγός της σουηδικής μαφίας (Photo)

syntaxiouchoi_0910_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνταξιούχοι: Αναδρομικά για δύο κατηγορίες – Τα ποσά και οι διαδικασίες διεκδίκησης

fonda_keaton
LIFESTYLE

«Μοναδική – αυτό ήταν»: Το αντίο της Τζέιν Φόντα στην Νταϊάν Κίτον

ypobrixio_rugby
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στο ΟΑΚΑ το διεθνές Κύπελλο Υποβρύχιου Rugby (Photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
iliaki
LIFESTYLE

Μαρία Ηλιάκη: Απέκτησα την κόρη μου στα 43 μου, γνώρισα τον άντρα μου στην ηλικία που ήμουν έτοιμη να κάνω παιδί

karystianou voyla 876- new
ΕΛΛΑΔΑ

Αιχμές Καρυστιανού για τοξικολογικές εξετάσεις: «Για να δίνουν πράσινο φως, θα έχουν βρει τρόπο να ελέγξουν τo αποτέλεσμα»

skai_tsouros
MEDIA

Κώστας Τσουρός: Τι είπε στους συνεργάτες του, μετά το ραντεβού με τη διοίκηση ΣΚΑΪ, για το μέλλον της εκπομπής του

pitt ines de ramon
LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ και Ινές ντε Ραμόν «ζουν πλέον μαζί»

aftias-new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Γιώργος Αυτιάς ζήτησε βοήθεια από τις Βρυξέλλες για τις υψηλές τιμές σε ρεύμα και σούπερ μάρκετ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 12.10.2025 09:31
androulakis tsipras 331- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο ΠΑΣΟΚ βλέπουν τον Τσίπρα ως «σκιάχτρο» της ΝΔ – Τι περιμένουν στις δημοσκοπήσεις της εβδομάδας

europol
ΚΟΣΜΟΣ

Συνελήφθη στο Μεξικό ο «Έλληνας» αρχηγός της σουηδικής μαφίας (Photo)

syntaxiouchoi_0910_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνταξιούχοι: Αναδρομικά για δύο κατηγορίες – Τα ποσά και οι διαδικασίες διεκδίκησης

1 / 3