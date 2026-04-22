Κόντρα για το υπερπλεόνασμα – Φάμελλος: Τα 3 δισ. να δοθούν για αναστολή του ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα – Πιερρακάκης: Είναι παράνομο αυτό που ζητάει

Απάντηση στις προτάσεις για ευρύτερη αξιοποίηση της υπεραπόδοσης έδωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, ξεκαθαρίζοντας ότι οι ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες θέτουν σαφή όρια και δεν επιτρέπουν παρεκκλίσεις.

Όπως τόνισε, ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος ανέρχεται περίπου στο 1 δισ. ευρώ, εκ των οποίων έχουν ήδη διατεθεί 300 εκατ. ευρώ, διατηρείται «μαξιλάρι» 200 εκατ. ευρώ και ανακοινώνονται πρόσθετα μέτρα 500 εκατ. ευρώ. Το υπόλοιπο της υπεραπόδοσης κατευθύνεται κυρίως στη μείωση του χρέους.

Απαντώντας στην πρόταση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλου «όλο το υπερπλεόνασμα να δοθεί για αναστολή του ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα, για μείωση του ΕΦΚ και στη 13η σύνταξη», ο υπουργός υποστήριξε ότι μια τέτοια επιλογή είναι εκτός ευρωπαϊκού πλαισίου. Παράλληλα, επικαλέστηκε στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, σύμφωνα με τα οποία μόλις το 19% μιας μείωσης ΦΠΑ φτάνει τελικά στον καταναλωτή.

Η απάντηση του Κυριάκου Πιερρακάκη

«Οι προτάσεις του κυρίου Φάμελλου είναι χάρμα. Σήμερα μοίρασε μόνο τρία δισ. Μέχρι τις εκλογές εικάζω ότι θα χρειαστεί να μοιράσει τη Fed για να φτιάξει το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ.

Για να απαντήσω όμως σοβαρά: αυτό που λέει ο κύριος Φάμελλος παραβιάζει τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Να το πω σε απλά ελληνικά: είναι πα-ρά-νο-μο. Έχουμε τον ευρωπαϊκό κανόνα για τις δαπάνες. Όλο αυτό το οποίο μόλις τώρα περιέγραφε ο Θάνος Πετραλιάς είναι το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Άρα, ρωτώ λοιπόν, εγώ, απαντώντας, να μου πει ο κύριος Φάμελλος με ποια νομική βάση θα μπορούσε να δώσει και τα 2,9 δισεκατομμύρια, που είναι το έξτρα το οποίο περιγράφουμε. Γιατί εμείς σήμερα είπαμε ότι ο χώρος αυτός είναι συν 1 δισ. Κρατάμε περίπου τα 200. Έχουμε ήδη δώσει τα 300 και ανακοινώνουμε άλλα 500. Το ένα δισ. είναι αυτό που μας επιτρέπουν οι ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες. Το υπόλοιπο πάει κατά βάση στο χρέος.

Αυτή είναι η λογική όλων αυτών των κανόνων: εξυπηρετείς το χρέος ταυτοχρόνως, κινείσαι δηλαδή με έναν τρόπο που οι ευρωπαϊκοί κανόνες λένε. Αν αυτό ο κύριος Φάμελλος θέλει να το παραβιάσει, πρέπει να μου πει με ποια νομική βάση θα το κάνει. Δεδομένου, βέβαια, ότι προέρχεται και από έναν πολιτικό χώρο ο οποίος μας έχει συνηθίσει στην παραβίαση των ευρωπαϊκών κανόνων.

Επίσης, επειδή είδα την πρότασή του, λέει ότι θα μειώσει και θα πάνε όλα αυτά τα χρήματα στον ΦΠΑ. Εμείς κάναμε σήμερα μια επιλογή να τα δώσουμε απευθείας στους πολίτες: συνταξιούχοι, επιστροφή ενοικίου. Όταν εμείς -να το ξαναπώ- έχουμε τη μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδας, που λέει ότι αν μειώσεις τον ΦΠΑ, το 19% φτάνει στον κόσμο που το βλέπει. Το υπόλοιπο μένει.

Πώς θα πείσει τις επιχειρήσεις ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ να φτάσει όλο το ποσό στον πολίτη; Όπως ο Ξέρξης μαστίγωνε τα κύματα στον Ελλήσποντο θα το κάνει; Ποιος είναι ο μηχανισμός για να γίνει; Διότι δεν τον έχει ανακαλύψει καμία ευρωπαϊκή δημοκρατία μέχρι σήμερα. Άρα θα πρέπει και αυτόν κάπως να μας τον υποδείξουν.

Για να απαντήσουμε σοβαρά: έχουμε μια πολύ σημαντική διεθνή κρίση στα χέρια μας, την οποία όλες οι ευρωπαϊκές οικονομίες διαχειρίζονται. Και ενώ αυτό συμβαίνει, η Ελλάδα σήμερα έρχεται εδώ, κάνει ανακοινώσεις με το οικονομικό της επιτελείο και μιλάει για το πώς η οικονομία υπεραποδίδει και αυτό γυρνάει πίσω στον κόσμο. Με τρόπο σύννομο, ευρωπαϊκό και νοικοκυρεμένο. Έτσι βγάλαμε τη χώρα από την κρίση. Και η επιλογή αυτής της κυβέρνησης, και σίγουρα και αυτής της γενιάς, είναι να μην στείλει τον λογαριασμό στους επόμενους, όπως έκαναν όλοι οι προηγούμενοι».

Φάμελλος: Το υπερπλεόνασμα να δοθεί για αναστολή ΦΠΑ σε τρόφιμα-φάρμακα, μείωση ΕΦΚ και 13η σύνταξη

Υπενθυμίζεται πως ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήρισε ως «υποκριτική και προσβλητική προς την κοινωνία συμπεριφορά του κ. Μητσοτάκη».

Όπως πρόσθεσε, «ανακοίνωσε μέτρα, για τα οποία δεν έβρισκε λεφτά όταν του το προτείναμε εμείς, την ώρα που συζητιόταν η άρση ασυλίας 13 βουλευτών της ΝΔ και είναι στην Ελλάδα η κα Κοβέσι».

«Είναι ξεκάθαρο ότι προσπαθεί να χρησιμοποιήσει τα μέτρα αυτά ως επικοινωνιακό πυροτέχνημα, αλλά δεν λέει ταυτόχρονα ότι τελικά τα υψηλά υπερπλεονάσματα είναι τεράστιο λάθος, το οποίο είναι δικό του λάθος», επισήμανε και πρόσθεσε: «οι “άριστοι” της κυβέρνησης οδηγούν τα τελευταία χρόνια σε υπερπλεονάσματα, που είναι πάνω από 12,5 δισ. τα τελευταία τρία χρόνια. Σας το λέω ξεκάθαρα, είναι μία κλοπή 12,5 δισ. από την ελληνική κοινωνία και οικονομία. Και έρχεται τώρα να δώσει πίσω κάτι λιγότερο από 5% για να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα».

Ο Σωκράτης Φάμελλος επισήμανε πως «παρ’ όλη την επιδότηση στο diesel, οι τιμές έχουν αυξηθεί πάνω από την περίοδο πριν από την πολεμική επέμβαση στο Ιράν και ότι δεν τα βγάζει πέρα η μέση ελληνική οικογένεια».

«Του λέω λοιπόν ξεκάθαρα. Όλο το φετινό υπερπλεόνασμα των 3 δισ. να δοθεί τώρα για αναστολή του ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα, για μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο χαμηλότερο επίπεδο που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και στη 13η σύνταξη για όλους τους συνταξιούχους», συμπλήρωσε.

Παρατήρησε δε ότι «αυτή είναι πραγματική πολιτική προς όφελος της κοινωνίας» και διερωτήθηκε: «Μπορεί; Δεν μπορεί».

«Τον νοιάζουν μόνο τα υπερκέρδη των καρτέλ», κατέληξε.

