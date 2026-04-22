search
ΤΕΤΑΡΤΗ 22.04.2026 15:46
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρία Μητσοπούλου ΜΑΡΙΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

22.04.2026 15:25

Πυρά Αθανασίου κατά ευρωπαϊκής εισαγγελίας: «Διέπραξαν το αδίκημα της κατάχρησης εξουσίας» – Χατζηβασιλείου: «Ζητώ την άρση παρά την έλλειψη αδικήματος»

Κατά τη διαδικασία για τη δεύτερη δικογραφία στην Ολομέλεια της Βουλής, παίρνοντας τον λόγο ο Χαράλαμπος Αθανασίου αφού αναφέρθηκε στην υπόθεση που καταγράφεται στη δικογραφία, εξαπέλυσε πυρά κατά της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, διερωτώμενος ποιο είναι το αδίκημα δεδομένου ότι το διαβιβαστικό αναφέρει πως «σύμφωνα με τα πορίσματα της έρευνας δεν στοιχειοθετείται το αδίκημα της απάτης ούτε σε τετελεσμένη μορφή, ούτε της απόπειρας».

«Ποια είναι η αξιόποινη πράξη που τέλεσε ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ για να θεμελιωθεί η δική μου ευθύνη ως ηθικού αυτουργού;», αναρωτήθηκε για να προσθέσει σε αυστηρό τόνο πως «οι εισαγγελείς διέπραξαν το αδίκημα της κατάχρησης εξουσίας».

«Διερωτώμαι» συνέχισε, «αν τέτοιοι εισαγγελείς μπορούν να εκπροσωπούν τη χώρα μας, διότι ο θεσμός είναι χρήσιμος για πάταξη της διαφθοράς και όχι για την ενοχοποίηση αθώων».

Μάλιστα προέτρεψε «το ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου οφείλει να μελετήσει τις δικογραφίες και μετά να αποφασίσει για την ανανέωση της θητείας τους και τη νομική τους κατάρτιση».

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Τάσος Χατζηβασιλείου, δηλώνοντας πως ζητά απερίφραστα την άρση της βουλευτικής του ασυλίας.

«Είμαι εδώ στο πλαίσιο μιας όχι τόσο τυπικής διαδικασίας για να υπερασπιστώ το δικαίωμα του κάθε πολίτη να μην κρίνεται με αβάσιμες εικασίες, ακόμη και φήμες. Δεν χρειαζόμαστε άλλες δολοφονίες χαρακτήρων», τόνισε. Προσθέτοντας: «Ελέγχομαι για μία πράξη που δεν συντελέστηκε ποτέ. Σε καμία περίπτωση δεν αποπειράθηκε δε σχεδίασα και δεν εκτέλεσα ουδεμία παράνομη πράξη».

Διαβάζοντας από το διαβιβαστικό της ευρωπαϊκής εισαγγελίας ανέφερε πως «διαπιστώνεται έλλειψη “αρχής τέλεσης” εγκλήματος απάτης με επιχορηγήσεις» και πως «υπογραμμίζεται οποιαδήποτε απουσία ανταλλάγματος άρα δεν τίθεται θέμα ενεργητικής ή παθητικής δωροδοκίας». Παρέπεμψε επίσης στην αναφορά του εγγράφου ότι «δεν έφτασε στο επίπεδο της αρχής εκτέλεσης ώστε να στοιχειοθετηθεί το αδίκημα της απάτης σε βάρος των συμφερόντων της ΕΕ. Το κύριο αδίκημα PIF είναι νομικά ανύπαρκτο».

«Ούτε έχω σχέση με παράνομες επιδοτήσεις, ούτε με βοσκοτόπια ούτε με τίποτε άλλο», επανέλαβε.

Και κατέληξε:

«Παρά την έλλειψη αδικήματος ζητώ απερίφραστα την άρση της ασυλίας μου, όχι ως εγκαλούμενος αλλά για να κλείσει οριστικά αυτή η υπόθεση.

Δεν φοβάμαι, έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και τους λειτουργούς της και ζητώ από τους συναδέλφους μου να ψηφίσουν την άρση της ασυλίας μου».

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

