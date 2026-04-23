ΣΦΕΕ 2ο Patient Think Tank Summit: Έγκαιρη και ισότιμη πρόσβαση του ασθενούς στη φαρμακευτική καινοτομία

Ο καθοριστικός ρόλος του ασθενούς, στο σύγχρονο σύστημα υγείας αλλά και η ανάγκη διασφάλισης έγκαιρης και ισότιμης πρόσβασης στη φαρμακευτική καινοτομία, αναδείχθηκε στο 2ο Patient Think Tank Summit, που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ). Στο συνέδριο, που πραγματοποιήθηκε στις 21 Απριλίου 2026 στην Αθήνα, συμμετείχαν περισσότεροι από 130 εκπρόσωποι της Πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας της φαρμακοβιομηχανίας και φυσικά των ασθενών.

Την έναρξη του συνεδρίου έκανε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος αφού ευχαρίστησε τους εκπροσώπους των ασθενών και όλων των εμπλεκόμενων φορέων για τη συμβολή τους στην ενίσχυση της συνεργασίας στο χώρο της υγείας, επεσήμανε ότι η εποχή χαρακτηρίζεται από διαρκή ανάπτυξη νέων θεραπειών. Αυτές οι θεραπείες, όμως, είναι συχνά δαπανηρές, καθιστώντας αναγκαία μια διαφανή και δομημένη διαδικασία που θα εξασφαλίζει ισότιμη πρόσβαση σε όλους.

Ο υπουργός αναφέρθηκε στο νέο νομοσχέδιο που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευσηεως τις 27 Απριλίου 2026, καθώς και στη δημιουργία του Ταμείου Μεταβατικής Αποζημίωσης (Ταμείο Καινοτομίας), το οποίο θα παρέχει ειδικούς όρους για την ένταξη καινοτόμων φαρμάκων στη θετική λίστα, με χαμηλότερα επίπεδα clawback ως κίνητρο για τις εταιρείες.

Εκσυγχρονισμός του συστήματος υγείας και άμεση πρόσβαση των ασθενών στις νέες θεραπείες

Οι σύνεδροι επεσήμαναν την ανάγκη εκσυγχρονισμού του συστήματος υγείας με επίκεντρο τους ασθενείς, διασφαλίζοντας έτσι την ισότιμη πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες και ενισχύοντας τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ Ολύμπιος Παπαδημητρίου τόνισε στον χαιρετισμό του ότι η ημερίδα έχει πλέον καθιερωθεί ως θεσμός και ότι η ενεργός συμμετοχή των ασθενών στη διαμόρφωση της πολιτικής για το φάρμακο αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της ΕΣΑμεΑ Ιωάννης Βαρδακαστάνης επεσήμανε ότι οι αναπηρικές οργανώσεις δεν εκπροσωπούνται επαρκώς και για το λόγο αυτό απαιτούνται αντικειμενικά κριτήρια συμμετοχής.

Η πρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας Μέμη Τσεκούρα υπογράμμισε ότι η επιτυχία κρίνεται από τη βελτίωση της πρόσβασης των ασθενών.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου Γιώργος Καπετανάκης χαρακτήρισε θετική εξέλιξη το νέο σύστημα διακυβέρνησης ποιότητας και ασφάλειας, επισημαίνοντας όμως τις προκλήσεις που αφορούν το κόστος, τις ανισότητες και την πρόσβαση στις θεραπείες.

Ο Α’ Αντιπρόεδρος της Ένωσης Σπανίων Ασθενών Ελλάδος Δημήτρης Αθανασίου ανέφερε ότι στα σπάνια νοσήματα η πρόσβαση δεν περιορίζεται στο φάρμακο, καθώς μόλις το 5% των ασθενών έχει διαθέσιμη θεραπεία, ενώ προειδοποίησε ότι το νέο θεσμικό πλαίσιο ενδέχεται να δημιουργήσει πρόσθετα εμπόδια.

Οι τρεις θεματικές ενότητες

Στο συνέδριο πραγματοποιήθηκαν τρεις θεματικές συζητήσεις, υπό τον συντονισμό των κ. Κυριάκου Σουλιώτη και κ. Λευτέρη Θηραίου.

Το πρώτο πάνελ, με θέμα «Συμμετοχή ασθενών», ανέδειξε ζητήματα όπως η συμμετοχή στο κόστος φαρμάκων και εξετάσεων, η πρόσβαση ανασφάλιστων, τα κέντρα εμπειρογνωμοσύνης και οι παράτυπες πληρωμές στο σύστημα υγείας.

Το δεύτερο πάνελ, είχε θέμα «Χρηματοδότηση – Πρόσβαση» και επικεντρώθηκε στην υποχρηματοδότηση της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης, τις καθυστερήσεις σε φάρμακα μέσω ΣΗΠ και ΙΦΕΤ, την αποζημίωση βιοδεικτών και τις ανικανοποίητες ιατρικές ανάγκες.

Τέλος στο τρίτο πάνελ, με θέμα «Ασφάλεια διακίνησης», συζήτησε τη διανομή Φαρμάκων Υψηλού Κόστους κατ’ οίκον και από ιδιωτικά φαρμακεία, την τήρηση της ψυχρής αλυσίδας, τη φαρμακοεπαγρύπνηση και την προσήλωση στη θεραπεία.

