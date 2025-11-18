search
ΠΕΜΠΤΗ 20.11.2025 08:18
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

18.11.2025 12:01

Στο Τοπ5 των πιο επικίνδυνων χωρών της Ευρώπης για οδήγηση η Ελλάδα – Τι δείχνει έρευνα

troxaia_prostimo_0311_1920-1080_new
credit: Shutterstock

Η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη 5αδα των κρατών της Ευρώπης για τις πιο επικίνδυνες χώρες για οδήγηση.

Η Σερβία βρίσκεται στην κορυφή της λίστας με 78 θανάτους από τροχαία ατυχήματα ανά εκατομμύριο κατοίκους το 2024. Ακολουθούν η Ρουμανία και η Βουλγαρία με 77 και 74 θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκους, αντίστοιχα.

Από την άλλη η Νορβηγία είναι η ασφαλέστερη χώρα στην Ευρώπη για οδήγηση, με μόλις 16 θανάτους από τροχαία ατυχήματα ανά εκατομμύριο κατοίκους.

Αυτά τα στοιχεία ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας και Μεταφορών (ETSC) για το 2025, αποκαλύπτοντας ότι η Σερβία έχει τους πιο επικίνδυνους δρόμους για τους οδηγούς στην Ευρώπη, προσπερνώντας τη Βουλγαρία η οποία κατείχε τα πρωτεία το 2024.

Η Ελλάδα και η Κροατία συμπληρώνουν την πεντάδα με 64 και 62 θανάτους από τροχαία ατυχήματα ανά εκατομμύριο κατοίκους αντίστοιχα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Κροατία έχει δείξει μεγάλη βελτίωση σε αυτό τον τομέα, σε αντίθεση με την Ελλάδα που έχει ανέβει στην κατάταξη με 64 θανάτους ανά εκατομμύριο σε σύγκριση με τους 60 θανάτους που είχε καταγράψει το 2023.

Επίσης επικίνδυνες χώρες για οδήγηση είναι η Πορτογαλία (60 θάνατοι ανά εκατομμύριο), η Ιταλία (51 θάνατοι ανά εκατομμύριο) και η Ισπανία (36 θάνατοι ανά εκατομμύριο).

Στον αντίποδα, εκτός από τη Νορβηγία που διατηρεί τη θέση της ως την ασφαλέστερη χώρα για οδήγηση στην Ευρώπη με μόλις 16 θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκους, ασφαλής χώρα είναι η Σουηδία με 20 θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκους, ενώ η Μάλτα συμπληρώνει την πρώτη τριάδα με τις ασφαλέστερες χώρες με 21 θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκους.

Η ταχύτητα κύριος λόγος των τροχαίων

Η μελέτη αποκαλύπτει ότι οι χώρες των Βαλκανίων και της Ανατολικής Ευρώπης εξακολουθούν να έχουν υψηλά ποσοστά θνησιμότητας, ενώ οι σκανδιναβικές χώρες είναι αυτές που θεωρούνται πρότυπα οδικής συμπεριφοράς.

Αυτά τα δεδομένα έρχονται να συμπληρώσουν έκθεση του Διεθνούς Φόρουμ Μεταφορών η οποία αναφέρει ότι για την Ελλάδα η υπερβολική ταχύτητα ήταν εκτιμώμενος παράγοντας σε περίπου 18% των θανάτων από τροχαία συμβάντα, ενώ η ίδια έκθεση υπογραμμίζει ότι η εφαρμογή αυστηρότερης επιβολής των ορίων ταχύτητας (π.χ. μέσω ελέγχων ή καμερών) μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο στη μείωση των θανατηφόρων ατυχημάτων.

Τέλος, προβλέπεται ότι η ταχύτητα μεγαλύτερη κατά 5% μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο ατυχήματος κατά 10% και κατά 20% τον κίνδυνο θανατηφόρου ατυχήματος.

Η έρευνα

