ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

17.11.2025 13:00

Μείωση του αποτυπώματος άνθρακα με «πράσινο» αλουμίνιο στα αυτοκίνητα

17.11.2025 13:00
aftokinita_poliseis_1311_1920-1080_new
credit: Shutterstock

Η κατασκευή των αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση με πράσινο αλουμίνιο θα εξοικονομούσε ετησίως εκπομπές CO₂ ίσες με αυτές που εκπέμπουν 900.000 αυτοκίνητα που κινούνται με ορυκτά καύσιμα. Με δεδομένο ότι οι εκπομπές ρύπων μειώνονται καθώς αυξάνεται το ποσοστό των ηλεκτρικών οχημάτων, οι αυτοκινητοβιομηχανίες εστιάζουν -πλέον- στην παραγωγή πιο «καθαρών» αυτοκινήτων.

Από αυτές τις εκπομπές, περίπου το 20% προέρχεται από την παραγωγή αλουμινίου για το πλαίσιο, την μπαταρία και άλλα εξαρτήματα. Έρευνα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μεταφορών και Περιβάλλοντος επισημαίνει ότι η μετάβαση σε αλουμίνιο χαμηλών εκπομπών άνθρακα θα μπορούσε να κοστίσει μόλις 25 ευρώ επιπλέον ανά αυτοκίνητο έως το 2040, αλλά θα βοηθούσε στην αύξηση της καθαρής τεχνολογίας στην οποία η Ευρώπη έχει πλεονέκτημα έναντι άλλων περιοχών.

Το αλουμίνιο παράγεται από μετάλλευμα βωξίτη και η τήξη του είναι μια διαδικασία που απαιτεί ηλεκτρική ενέργεια. Για την τήξη ενός τόνου αλουμινίου απαιτείται 10 φορές η ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνει ένα μέσο νοικοκυριό που ζει στην Ευρώπη σε ένα χρόνο. Λόγω του συγκριτικά καθαρότερου ηλεκτρικού δικτύου της Ευρώπης, η ΕΕ θα είχε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην παραγωγή πράσινου αλουμινίου έναντι άλλων περιοχών. Το πράσινο αλουμίνιο, που ορίζεται ως η χρήση ανακυκλωμένου αλουμινίου ή η χρήση πρωτογενούς αλουμινίου κατασκευασμένου με ηλεκτροδοτούμενη θέρμανση και νέες τεχνολογίες παραγωγής, θα μπορούσε να μειώσει ακόμη περισσότερο τις εκπομπές ρύπων.

Τα εργοστάσια παραγωγής αυτοκινήτων καταναλώνουν πάνω από το 35% του αλουμινίου που παράγεται στην Ευρώπη. Η στροφή σε «πράσινο» αλουμίνιο για την κατασκευή αυτοκινήτων στην ΕΕ έως το 2040 θα εξοικονομούσε εκπομπές CO₂ αντίστοιχες με αυτές 900.000 αυτοκινήτων που κινούνται με ορυκτά καύσιμα. Η έρευνα διαπιστώνει ότι οι στόχοι για τη χρήση 60% και 85% πράσινου αλουμινίου στα νέα αυτοκίνητα το 2035 και το 2040 αντίστοιχα, είναι εφικτοί.

Σήμερα η Ευρώπη εισάγει περισσότερο από το 50% του πρωτογενούς αλουμινίου που καταναλώνει. Αυτή η εξάρτηση αναμένεται να αυξηθεί καθώς το αλουμίνιο χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο στα ηλεκτρικά οχήματα και άλλες καθαρές τεχνολογίες, ενώ ο αριθμός των χυτηρίων στην ΕΕ έχει μειωθεί την τελευταία δεκαετία. Για να αντιστραφεί η τύχη της βιομηχανίας αλουμινίου της ΕΕ και να καταστεί πρωτοπόρος στην κλιματική αλλαγή, θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην παραγωγή πράσινου αλουμινίου στην Ευρώπη. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να θεσπιστούν με πλαίσιο νόμου οι στόχοι της ανακύκλωσης αλουμινίου, ώστε να υπάρξει μια καλύτερη διαχείριση των υλικών από την ανακύκλωση των παλιών αυτοκινήτων.

