Θεσσαλονίκη: Λευκά μπαλόνια στον ουρανό της πόλης, ως φόρος τιμής στα θύματα τροχαίων

Λευκά μπαλόνια στον ουρανό της Θεσσαλονίκης, ως φόρος τιμής στα θύματα τροχαίων συγκρούσεων, υψώθηκαν από τους συμμετέχοντες σε εκδήλωση που διοργανώθηκε στο κέντρο της πόλης, στην πλατεία Ναυαρίνου.

Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα, 16 Νοεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης για τα Θύματα Τροχαίων Δυστυχημάτων, φορείς, συλλογικότητες, καλλιτέχνες και πολίτες, ένωσαν τις φωνές τους για να τιμήσουν όσους χάθηκαν άδικα και να απαιτήσουν ασφαλείς δρόμους για όλους.

Στην εκδήλωση, με σύνθημα «Πρόσωπα, όχι αριθμοί» τονίστηκε ότι πίσω από κάθε στατιστικό στοιχείο κρύβονται άνθρωποι, οικογένειες και ιστορίες που δεν θα ολοκληρωθούν ποτέ και ότι η Ελλάδα είναι επί δεκαετίες είναι μία από τις χώρες με τον μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων στην Ευρώπη.

Κάθε χρόνο, 1.300.000 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους παγκοσμίως, με τα τροχαία να αποτελούν την πρώτη αιτία θανάτου για νέους ηλικίας 5 έως 29 ετών. Στην Ελλάδα, μόνο το 2024, 665 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην άσφαλτο, ενώ οι βαριά τραυματίες είναι πολλαπλάσιοι. Ένας αριθμός που επιμένει, δείχνοντας τις βαθιές κοινωνικές και θεσμικές ελλείψεις που διαιωνίζουν το πρόβλημα, επισημάνθηκε.

Οι συμμετέχοντες τόνισαν ότι η απώλεια ανθρώπινων ζωών δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως «κανονικότητα» ή ως ζήτημα τύχης και τόνισαν τις καθυστερήσεις στη δικαιοσύνη, που συνιστούν προσβολή των νεκρών και υποβάλουν σε δεύτερο μαρτύριο τις οικογένειές τους.

Όσον αφορά τις αναγκαίες πολιτικές πρόληψης, τονίστηκε ότι πρέπει να είναι:

– όρια ταχύτητας 30 χλμ/ώρα στις πόλεις,

– μηδενική ανοχή στο αλκοόλ,

– ασφαλείς υποδομές για πεζούς, ποδηλάτες και ευάλωτες ομάδες,

– πόλεις με λιγότερα αυτοκίνητα, ενισχυμένες δημόσιες συγκοινωνίες και καθαρότερο περιβάλλον.

Η εκδήλωση πλαισιώθηκε από καλλιτεχνικές συμμετοχές, τη μπάντα δρόμου του Κρουστόφωνου, τη χορωδία Filippos Glee, τους ερμηνευτές Νίκη Μπραβάκη και Σιόμα Οφοτζέμπε και τους μουσικούς Όλεγκ Τσάλι (πλήκτρα), Μίκλο Κουλέλε (μπάσο), Γιάννη Παπαγεωργίου (τύμπανα) και Χάρη Καπετανάκης (σαξόφωνο).

Την πρωτοβουλία στήριξαν μεταξύ άλλων η δημοτική παράταξη «Πόλη Ανάποδα», η δημοτική παράταξη «Η Πόλη Αλλιώς», ο κοινωνικός χώρος Οικόπολις, το δίκτυο SOSE τα Δέντρα, η συλλογικότητα «Η Σύμπραξη-Όλη η ΔΕΘ ένα Πάρκο».

