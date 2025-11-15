search
15.11.2025 11:09

Ελλάδα: Αύξηση 11,4% στις πωλήσεις των καινούριων αυτοκινήτων τον Οκτώβριο – Πτώση 12,5% στα ηλεκτρικά

15.11.2025 11:09
credit: Shutterstock

Αύξηση 11,4% σημείωσαν οι πωλήσεις των καινούριων αυτοκινήτων στην Ελλάδα τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, ταξινομήθηκαν 10.768 νέα αυτοκίνητα, έναντι 9.670 οχημάτων που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο περυσινό μήνα. Τους πρώτους 10 μήνες οι συνολικές πωλήσεις ήταν 123.000 έναντι 117.705 αυτοκινήτων την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα ακολούθησαν πτωτική πορεία. Οι συνολικές πωλήσεις άγγιξαν τις 803 σημειώνοντας πτώση 12,5%, ενώ ισχυρή αύξηση των πωλήσεων 75% σημείωσαν τα plug in υβριδικά αυτοκίνητα με 1.313 οχήματα. Πτωτικά κινήθηκαν οι πωλήσεις των βενζινοκίνητων οχημάτων. Κατέγραψαν πτώση 5,5% τον Οκτώβριο σε σχέση με τον αντίστοιχο περυσινό μήνα. Επίσης πτωτική πορεία (-1,4%) σημείωσαν τα πετρελαιοκίνητα οχήματα, ενώ οριακή αύξηση 0,4% σημείωσαν τα αυτοκίνητα διπλού καυσίμου.

Η αγαπημένη κατηγορία των Ελλήνων καταναλωτών παρέμεινε η «Β», καταλαμβάνοντας το 52% των συνολικών πωλήσεων με τα SUV να σημειώνουν το 36% των συνολικών πωλήσεων του Οκτωβρίου. Ακολούθησε η κατηγορία «C» με συνολικό μερίδιο αγοράς 31,1% και με τα SUV να παίρνουν το 26%, ενώ στην 3η θέση βρέθηκαν τα αυτοκίνητα που ανήκουν στην κατηγορία «Α» με συνολικό μερίδιο αγοράς 6,2%.

