Εντατικές δοκιμές σε ακραίες καιρικές συνθήκες δημιουργημένες τεχνητά, πραγματοποιεί η Mercedes-Benz (photos)

Οι μηχανικοί της Mercedes‑Benz ολοκληρώνουν τις εντατικές δοκιμές σε κρύο καιρό με την ολοκαίνουργια GLB στο Κέντρο Τεχνολογίας της Mercedes (MTC) στο Sindelfingen, πριν από την παγκόσμια πρεμιέρα της στις 8 Δεκεμβρίου 2025.

Το εύρος θερμοκρασίας στη λεγόμενη ψυχρή σήραγγα κυμαίνεται ουσιαστικά από -40 έως +40 βαθμούς Κελσίου, καλύπτοντας πρακτικά κάθε πιθανή καιρική συνθήκη στον πραγματικό κόσμο. Τα υπερσύγχρονα κανόνια χιονιού επιτρέπουν την παραγωγή χιονιού με μεγάλη ποικιλία τύπων χιονιού σε ένα ευρύ φάσμα θερμοκρασιών. Σε συνδυασμό με τον ισχυρό ανεμιστήρα της αεροδυναμικής σήραγγας, η Mercedes‑Benz μπορεί να προσομοιώσει σφοδρές χιονοθύελλες όπου οι νιφάδες χιονιού τρέχουν προς το δοκιμαστικό όχημα με ταχύτητες έως και 200 χλμ./ώρα.

credit: Mercedes-Benz

Στις δύο κλιματικές αεροδυναμικές σήραγγες της πολυτελούς γερμανικής μάρκας ενσωματώνεται μια μεγάλη ποσότητα πολύπλοκης τεχνολογίας. Σε κάθε σήραγγα, ένας κυλιόμενος δρόμος προσομοιώνει την επιφάνεια του δρόμου. Ισχυροί ηλεκτροκινητήρες κινούν τέσσερις κυλίνδρους ο καθένας, επιτρέποντας τη δοκιμή μοντέλων 4MATIC υπό ρεαλιστικές συνθήκες.

Οι εγκαταστάσεις δοκιμών έχουν σχεδιαστεί για συνολική ισχύ έως και 780 kW, επιτρέποντας μέγιστες ταχύτητες έως και 265 χλμ./ώρα. Τα οχήματα μπορούν επίσης να ανεφοδιάζονται και να φορτίζονται εντός των σηράγγων.

credit: Mercedes-Benz

Οι μηχανικοί χρησιμοποιούν τις δυνατότητες δοκιμών των κλιματικών αεροδυναμικών σηράγγων για να εξετάσουν μια ποικιλία εξαρτημάτων και λειτουργιών του οχήματος. Για παράδειγμα, εξετάζουν τη λειτουργία των υαλοκαθαριστήρων για να διασφαλίσουν ότι λειτουργούν άψογα σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Για παράδειγμα, στη κρύα σήραγγα, οι μηχανικοί ελέγχουν εάν το στροβιλιζόμενο χιόνι μπορεί να μπλοκάρει τις εισαγωγές αέρα – ένας πραγματικός κίνδυνος που προκαλείται από τα ψεκάσματα από τα διερχόμενα φορτηγά.

Σε παγωμένες θερμοκρασίες μεταξύ -15 και -20 βαθμών Κελσίου, το σύστημα θέρμανσης πρέπει να αποδείξει ότι μπορεί να ξεπαγώσει γρήγορα ένα παγωμένο παρμπρίζ. Μια κάμερα καταγράφει ολόκληρη τη διαδικασία αποπάγωσης.

credit: Mercedes-Benz

Δεν είναι μόνο το χιόνι και ο πάγος που αποτελούν προκλήσεις για ένα αυτοκίνητο και τους επιβάτες του. Η θερμότητα και η ηλιακή ακτινοβολία έχουν τις δικές τους παγίδες. Στον θάλαμο θερμότητας, μπορούν να παραχθούν θερμοκρασίες από -10 έως +60 βαθμούς Κελσίου. Υπάρχει επίσης ένα ηλιακό σύστημα προσομοίωσης με 32 λάμπες, που παρέχουν ένα φάσμα ακτινοβολίας που αντιστοιχεί στο φυσικό ηλιακό φως. Σε μια περιοχή 8 x 2,5 μέτρων, η ένταση της ακτινοβολίας μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 200 και 1.200 watt ανά τετραγωνικό μέτρο. Το υψηλότερο επίπεδο είναι συγκρίσιμο με πολύ έντονη ηλιοφάνεια, όπως αυτή που βρίσκεται μόνο σε απομακρυσμένες ερημικές τοποθεσίες, όπως η Κοιλάδα του Θανάτου στις ΗΠΑ.

Ένα άλλο εργαλείο ανάπτυξης στη θερμική σήραγγα είναι ο λεγόμενος «Θερμός Δρόμος». Πρόκειται για μια προσομοιωμένη επιφάνεια οδοστρώματος όπου η θερμοκρασία εκεί μπορεί να ρυθμίζεται συνεχώς μεταξύ +50 και +70 βαθμών Κελσίου, αναπαράγοντας με ακρίβεια τις θερμικές συνθήκες μιας επιφάνειας οδοστρώματος σε μια καυτή καλοκαιρινή μέρα. Ο στόχος και εδώ είναι να δημιουργηθούν συνθήκες που είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στην πραγματικότητα.

