Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Αύξηση 7,7% σημείωσαν οι πωλήσεις των αυτοκινήτων στη χώρα τον Οκτώβριο εφέτος, καθώς, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, τον συγκεκριμένο μήνα κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 20.637 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 19.155 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του 2024 (μείωση 2,3% είχε καταγραφεί τον Οκτώβριο 2024 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2023).
Τα καινούργια αυτοκίνητα ανέρχονται σε 11.950 έναντι 10.700 που κυκλοφόρησαν τον Οκτώβριο 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 11,7%.
Το 10μηνο, κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 220.671 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 209.847 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 5,2% (αύξηση 3% είχε σημειωθεί το 10μηνο του 2024 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2023). Τα καινούργια αυτοκίνητα ανέρχονται σε 133.187 έναντι 127.456 που κυκλοφόρησαν το 10μηνο του 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 4,5%.
Παράλληλα, τον Οκτώβριο κυκλοφόρησαν 7.017 νέες μοτοσυκλέτες κυβισμού άνω των 50 cc (καινούργιες και μεταχειρισμένες εξωτερικού) έναντι 7.408 τον αντίστοιχο μήνα του 2024, παρουσιάζοντας μείωση 5,3% (αύξηση 15,4% είχε υπάρξει τον Οκτώβριο 2024 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2023). Οι καινούργιες μοτοσυκλέτες ανέρχονται σε 6.734 έναντι 7.027 που κυκλοφόρησαν τον Οκτώβριο 2024, παρουσιάζοντας μείωση 4,2%.
Το 10μηνο, κυκλοφόρησαν 75.688 νέες μοτοσυκλέτες κυβισμού άνω των 50 cc (καινούργιες και μεταχειρισμένες εξωτερικού) έναντι 73.689 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 2,7% (αύξηση 19,2% είχε σημειωθεί το 10μηνο του 2024 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2023). Οι καινούργιες μοτοσυκλέτες ανέρχονται σε 72.473 έναντι 70.146 που κυκλοφόρησαν το 10μηνο του 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 3,3%.
Διαβάστε επίσης:
Audi F1: Αποκάλυψε τα χρώματα με τα οποία θα τρέχει από το 2026
Είναι παράνομος ο κοτσαδόρος σε ΙΧ; – Τι λέει ο νόμος, ποια είναι τα πρόστιμα
Peugeot Polygon Concept: Το μέλλον της οδηγικής απόλαυσης από την Peugeot
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.