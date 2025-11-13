search
ΠΕΜΠΤΗ 13.11.2025 14:34
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

13.11.2025 13:08

Αύξηση 7,7% σημείωσαν οι πωλήσεις των αυτοκινήτων στη χώρα τον Οκτώβριο

13.11.2025 13:08
credit: Shutterstock

Αύξηση 7,7% σημείωσαν οι πωλήσεις των αυτοκινήτων στη χώρα τον Οκτώβριο εφέτος, καθώς, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, τον συγκεκριμένο μήνα κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 20.637 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 19.155 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του 2024 (μείωση 2,3% είχε καταγραφεί τον Οκτώβριο 2024 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2023).

Τα καινούργια αυτοκίνητα ανέρχονται σε 11.950 έναντι 10.700 που κυκλοφόρησαν τον Οκτώβριο 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 11,7%.

Το 10μηνο, κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 220.671 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 209.847 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 5,2% (αύξηση 3% είχε σημειωθεί το 10μηνο του 2024 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2023). Τα καινούργια αυτοκίνητα ανέρχονται σε 133.187 έναντι 127.456 που κυκλοφόρησαν το 10μηνο του 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 4,5%.

Παράλληλα, τον Οκτώβριο κυκλοφόρησαν 7.017 νέες μοτοσυκλέτες κυβισμού άνω των 50 cc (καινούργιες και μεταχειρισμένες εξωτερικού) έναντι 7.408 τον αντίστοιχο μήνα του 2024, παρουσιάζοντας μείωση 5,3% (αύξηση 15,4% είχε υπάρξει τον Οκτώβριο 2024 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2023). Οι καινούργιες μοτοσυκλέτες ανέρχονται σε 6.734 έναντι 7.027 που κυκλοφόρησαν τον Οκτώβριο 2024, παρουσιάζοντας μείωση 4,2%.

Το 10μηνο, κυκλοφόρησαν 75.688 νέες μοτοσυκλέτες κυβισμού άνω των 50 cc (καινούργιες και μεταχειρισμένες εξωτερικού) έναντι 73.689 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 2,7% (αύξηση 19,2% είχε σημειωθεί το 10μηνο του 2024 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2023). Οι καινούργιες μοτοσυκλέτες ανέρχονται σε 72.473 έναντι 70.146 που κυκλοφόρησαν το 10μηνο του 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 3,3%.

