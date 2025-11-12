Peugeot Polygon Concept: Το μέλλον της οδηγικής απόλαυσης από την Peugeot

Η PEUGEOT αποκαλύπτει το POLYGON CONCEPT.

Αυτό το μοναδικό concept car ενσαρκώνει το όραμα της PEUGEOT για το μέλλον.

ΕΥΕΛΙΚΤΟ: Το POLYGON CONCEPT θέτει την απόλαυση της οδήγησης στο επίκεντρο. Η PEUGEOT επανασχεδιάζει τον τρόπο οδήγησης, παρουσιάζοντας ένα εντελώς νέο σύστημα ελέγχου διεύθυνσης, το Hypersquare® , σε συνδυασμό με την τεχνολογία Steer-by-Wire , στον πυρήνα της νέας γενιάς PEUGEOT i-Cockpit® .

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΟ: Το POLYGON CONCEPT προσφέρει μια νέα αυτοκινητιστική εμπειρία με απεριόριστες δυνατότητες εξατομίκευσης και προσαρμογής.

Το POLYGON CONCEPT προσφέρει μια νέα αυτοκινητιστική εμπειρία ΜΕ ΟΡΙΖΟΝΤΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ: Το POLYGON CONCEPTσηματοδοτεί με υπευθυνότητα ένα βιώσιμο μέλλον με περισσότερα ανακυκλωμένα υλικά, λιγότερα εξαρτήματα, ανταλλάξιμα μέρη και νέες αποδοτικές μεθόδους παραγωγής.

Το POLYGON CONCEPT δεν είναι όνειρο: είναι ένα δυναμικό, συμπαγές πρωτότυπο αυτοκίνητο (κάτω από τα 4 μέτρα) που προαναγγέλλει τα PEUGEOT του αύριο. Επιτρέπει ήδη στους οδηγούς να βιώσουν αυτή τη νέα οδηγική αίσθηση σε πραγματικές συνθήκες.

Η PEUGEOT ξεπερνά τα όρια με αυτό το διασκεδαστικό πρωτότυπο αυτοκίνητο, έχοντας ήδη κάνει αποκλειστική πρεμιέρα στην POLYGON City, ένα νησί στο σύμπαν του Fortnite.

Το PEUGEOT POLYGON CONCEPT αποτελεί ένα πραγματικό δυναμικό πεδίο δοκιμών, επιδεικνύοντας πολυάριθμες καινοτομίες που θα εισάγει η PEUGEOT από το 2027 και μετά – ειδικά τον επαναστατικό έλεγχο διεύθυνσης Hypersquare® και την τεχνολογία Steer-by-Wire.

ΑΝΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ ΑΙΣΘΗΣΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Εξαιρετική ευελιξία χάρη στο σύστημα διεύθυνσης Hypersquare® με την τεχνολογία Steer-by-Wire.

Με το POLYGON CONCEPT, το Hypersquare® της Peugeot γίνεται απτή πραγματικότητα, επιτρέποντας στους οδηγούς να ανακαλύψουν τα οφέλη και τη μοναδική οδηγική απόλαυση που προσφέρει αυτή η νέα τεχνολογία.

Για πάνω από έναν αιώνα, οι οδηγοί χρησιμοποιούν το παραδοσιακό κυκλικό τιμόνι. Σήμερα, με το Hypersquare®, η PEUGEOT σπάει τα καθιερωμένα και επαναπροσδιορίζει πλήρως το τιμόνι.

Το Hypersquare® δεν είναι απλώς ένα νέο σχήμα – αποτελεί μια νέα εργονομική προσέγγιση στο PEUGEOT i-Cockpit® και ένα πλήρως ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου του οχήματος.

Συνδυάζεται με την τεχνολογία ηλεκτρονικού συστήματος διεύθυνσης Steer-by-Wire – δεν υπάρχει μηχανική σύνδεση μεταξύ του τιμονιού και των τροχών, μόνο ηλεκτρονικός έλεγχος. Αυτή η τεχνολογία, δοκιμασμένη στην αεροδιαστημική βιομηχανία για πολλά χρόνια, θα είναι διαθέσιμη σε όχημα παραγωγής PEUGEOT από το 2027.

Πέρα από την παραδοσιακή υποβοήθηση στο τιμόνι, το σύστημα καινοτομεί προσαρμόζοντας τη σχέση διεύθυνσης ανάλογα με την ταχύτητα. Σε χαμηλές ταχύτητες – για στάθμευση ή ελιγμούς – το Hypersquare® επιτρέπει γρήγορους και εύκολους χειρισμούς χωρίς να χρειάζεται να μετακινείτε τα χέρια σας ή να κάνετε πολλαπλές περιστροφές (μέγιστη περιστροφή 170° σε κάθε κατεύθυνση – λίγο λιγότερο από μία πλήρη στροφή – σε σύγκριση με τρεις πλήρεις στροφές σε ένα παραδοσιακό τιμόνι).

Σε υψηλότερες ταχύτητες, μια μικρή κίνηση του Hypersquare® αρκεί για να προσαρμόσει την πορεία του αυτοκινήτου.

Ο συνδυασμός Hypersquare® και Steer-by-Wire προσφέρει εξαιρετική απόκριση και ακρίβεια στις υψηλές ταχύτητες, απαράμιλλη άνεση κατά τους ελιγμούς και μια μοναδική αίσθηση υπερ-ευελιξίας.

Επιπλέον, η τεχνολογία Steer-by-Wire παρέχει την ιδανική αίσθηση του δρόμου, φιλτράροντας ανεπιθύμητους κραδασμούς ενώ προσφέρει χρήσιμη πληροφόρηση στον οδηγό ώστε να κατανοεί καλύτερα τις συνθήκες οδήγησης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΣ ΔΥΝΑΜΙΣΜΟΣ ΜΕ TO ΝΕΟ ΚΑΘΗΛΩΤΙΚΟ PEUGEOT I-COCKPIT®

Πιο high-tech από ποτέ, αυτή η νέα εκδοχή του PEUGEOT i-Cockpit® που παρουσιάζεται στο POLYGON CONCEPT θέτει την καινοτομία στην υπηρεσία της απλότητας και της οδηγικής απόλαυσης.

Το αποκλειστικό, επαναστατικό σχήμα του τιμονιού PEUGEOT Hypersquare® επαναπροσδιορίζει την εργονομία του πιλοτηρίου: τα βασικά χειριστήρια βρίσκονται πάντα στην άκρη των δαχτύλων μέσω τεσσάρων κυκλικών pods σε κάθε γωνία, επιτρέποντας στον οδηγό να κρατά τα χέρια του πάντα στο τιμόνι.

Με το PEUGEOT POLYGON CONCEPT, το παρμπρίζ γίνεται οθόνη. Τέρμα οι παραδοσιακές οθόνες του ταμπλό – όλες οι πληροφορίες προβάλλονται στο παρμπρίζ μέσω ενός Micro-LED πάνελ που βρίσκεται πίσω από το Hypersquare®.

Αυτή η καινοτομία προσφέρει μια καθηλωτική εμπειρία για τον οδηγό, με εξαιρετικό μέγεθος προβολής: πλάτος 24 εκ. πλάτος x 74 εκ. ύψος – που ισοδυναμεί με οθόνη 31”.

Ο οδηγός μπορεί επίσης να εξατομικεύσει τις πληροφορίες που προβάλλονται στο παρμπρίζ:

Σε στάση : Αυτή η επαναστατική τεχνολογία οθόνης συνδέει το εσωτερικό και το εξωτερικό του αυτοκινήτου . Τα Micro-LED πίσω από το Hypersquare® είναι ορατά και από το εξωτερικό του οχήματος, επιτρέποντας την προβολή κινούμενων εικόνων αποκλειστικά για το POLYGON CONCEPT. Το χρώμα του εσωτερικού και του εξωτερικού φωτισμού μπορεί να επιλεγεί μέσω ενός καινοτόμου περιστροφικού καντράν που φιλοξενεί τη δική του οθόνη LED , η οποία εμφανίζει επίσης πληροφορίες όπως η ώρα και η θερμοκρασία.

Κατά την οδήγηση: Κάθε λειτουργία (Cruise, Fun και Hyper) προσαρμόζει το οπτικό περιβάλλον μέσα και έξω από το όχημα. Τα εσωτερικά και εξωτερικά animations συγχρονίζονται σε ένα καθηλωτικό οικοσύστημα.

Η προβολή στο παρμπρίζ ενισχύει την οδηγική αίσθηση σε άμεση σύνδεση με το δρόμο, δημιουργώντας μια ακόμα πιο συναρπαστική εμπειρία. Τοποθετημένη απευθείας στο οπτικό πεδίο του οδηγού, μεγιστοποιεί την ασφάλεια και αποφεύγει οποιαδήποτε απόσπαση της προσοχής.

ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΟΣ ΓΑΛΛΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΙ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ PEUGEOT

Η «αιλουροειδής» σχεδίαση του αύριο & η τεχνολογία micro led

Με το POLYGON CONCEPT, τα Micro-LED διαμορφώνουν επίσης τη νέα μπροστινή όψη της PEUGEOT. Η εμβληματική φωτεινή υπογραφή της μάρκας με τις τρεις νυχιές επανασχεδιάζεται σε οριζόντια διάταξη, επιβεβαιώνοντας δυναμικά την ταυτότητα της PEUGEOT και τονίζοντας την ισχυρή παρουσία του αυτοκινήτου στο δρόμο.

Σχηματισμένη από πολλαπλές οθόνες Micro-LED, η νέα αυτή φωτεινή υπογραφή κινείται μπροστά και πίσω ενώ το όχημα είναι σταθμευμένο, με διάφορες γραφικές και χρωματικές διαμορφώσεις εμπνευσμένες από εμβυθιστικές οπτικές και ηχητικές εμπειρίες. Ο συγχρονισμός μεταξύ εμπρός και πίσω μέρους δημιουργεί μια αρμονική surround αίσθηση που ενισχύει το μοτίβο των τριών νυχιών, προσφέροντας πρωτοφανή φωτεινότητα.

Επιπλέον, μια ειδική οθόνη Micro-LED βρίσκεται στην κολόνα C του οχήματος, παρέχοντας την απόλυτη εμπειρία φόρτισης, δίπλα στην αναδυόμενη υποδοχή καλωδίου. Αυτή η οθόνη επιτρέπει στους χρήστες να ελέγχουν το επίπεδο φόρτισης του οχήματος χωρίς να μπουν στο αυτοκίνητο.

Πέρα από το εμπρός μέρος, το POLYGON CONCEPT προαναγγέλλει την συνολική σχεδιαστική γλώσσα των μελλοντικών PEUGEOT: καθαρά, απλά και γεωμετρικά σχήματα για μια ακόμα πιο έντονη «αιλουροειδή» στάση.

Επειδή η απόλαυση είναι επίσης και χρώμα – και το POLYGON CONCEPT είναι ένα μανιφέστο του ενθουσιασμού της PEUGEOT για το μέλλον της αυτοκίνησης – το πρωτότυπο διαθέτει ζωντανές και παιχνιδιάρικες πινελιές: σε πάνελ αμαξώματος, τροχούς, αφρό καθισμάτων, ακόμη και στα ελαστικά της Good Year που είναι χαραγμένα με λέιζερ.

ΕΦΕΥΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΞΕΠΕΡΝΑ ΤΑ ΟΡΙΑ

Με το Hypersquare® και τη νέα γενιά PEUGEOT i-Cockpit®, το POLYGON CONCEPT εισάγει μια εντελώς νέα προσέγγιση στον εσωτερικό χώρο. Η αρχιτεκτονική έχει επανασχεδιαστεί, δημιουργώντας ένα νέο ταμπλό που απελευθερώνει χώρο στην καμπίνα. Μια νέα σχεδίαση που προσφέρει εξαιρετική ευρυχωρία για όλους.

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΜΈΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΜΠΡΟΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ

Ο διαθέσιμος χώρος για τους επιβάτες ενισχύεται περαιτέρω από μια προσαρμόσιμη διάταξη στο ταμπλό. Κάθε επιβάτης μπορεί να επιλέξει τα αγαπημένα του αντικείμενα ανάλογα με τον τρόπο ζωής και τις ανάγκες του, χάρη σε ειδικές θέσεις για αντικείμενα όπως κινητά τηλέφωνα, ακουστικά, καπέλα, σακίδια πλάτης, ακόμη και skateboards!

ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΝΕΤΗ ΚΑΜΠΙΝΑ

Η αίσθηση του χώρου ενισχύεται περαιτέρω από την εξαιρετική φωτεινότητα της καμπίνας στο POLYGON CONCEPT, χάρη σε μια αυξημένη διαφανή επιφάνεια που επιτρέπει τη μέγιστη είσοδο φυσικού φωτός – σαν έναν γυάλινο θόλο. Αυτό επιτυγχάνεται με την προώθηση του παρμπρίζ προς τα εμπρός και προς τα κάτω, καταργώντας την κολόνα Β.

ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ

Ο πρωτοποριακός σχεδιασμός των καθισμάτων του PEUGEOT POLYGON CONCEPT συνδυάζει ένα 3D εκτυπωμένο κέλυφος με μονοκόμματο χυτό αφρό. Αυτό επιτρέπει τη δημιουργία εντελώς νέων, άνετων σχημάτων και ενός καθαρού σχεδιασμού που τα παραδοσιακά καθίσματα με ύφασμα δεν μπορούν να προσφέρουν.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΜΕ ΑΠΕΙΡΗ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ

Το PEUGEOT POLYGON CONCEPT ανεβάζει την εξατομίκευση του οχήματος σε ένα εντελώς νέο επίπεδο, προσαρμοζόμενο στο γούστο και τη διάθεση του κάθε οδηγού.

Μέσα και έξω, πολλά στοιχεία είναι προσαρμόσιμα – και αυτή η εξατομίκευση μπορεί να ανανεώνεται ατελείωτα χάρη σε μια βελτιστοποιημένη σχεδίαση που επιτρέπει την αντικατάσταση εξαρτημάτων μέσα σε λίγα μόνο λεπτά. Ακόμη και το επαναστατικό τιμόνι Hypersquare® μπορεί να εξατομικευτεί με μια επιλογή χρωμάτων και υλικών, επηρεάζοντας τη συνολική ατμόσφαιρα της καμπίνας.

Η εξωτερική εξατομίκευση εκτείνεται από τη μπροστινή όψη έως και τα ελαστικά. Ο συνεργάτης της PEUGEOT, η Goodyear, ανέπτυξε μια καινοτόμο τεχνολογία λέιζερ που επιτρέπει πολύχρωμη χάραξη στα πλευρικά τοιχώματα των ελαστικών, δημιουργώντας ένα μοναδικό αισθητικό αποτέλεσμα, με διαφορετικά χρώματα για κάθε διαμόρφωση.

Τα ελαστικά PEUGEOT POLYGON CONCEPT Goodyear είναι επίσης εξοπλισμένα με την προηγμένη τεχνολογία SightLine.

Παρέχοντας σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες στην ανακλαστική οθόνη του i-Cockpit για τα ελαστικά και τον δρόμο, ενισχύεται η ασφάλεια, η απόδοση και η συνδεσιμότητα. Το Goodyear SightLine επιτρέπει στο POLYGON CONCEPT να αναγνωρίζει αμέσως τα τοποθετημένα ελαστικά κατά την αλλαγή διαμόρφωσης.

Οι πληροφορίες που εμφανίζονται είναι επίσης προσαρμοσμένες στο πρόγραμμα οδήγησης που έχει επιλεγεί.

ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Πιο αποδοτικές μέθοδοι παραγωγής

Το PEUGEOT POLYGON CONCEPT έχει σχεδιαστεί για να μεγιστοποιεί τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών σε όλο το όχημα.

Η λάκα που χρησιμοποιείται στη βαφή εσωτερικού περιέχει συστατικά από ανακυκλωμένα ελαστικά στο τέλος του κύκλου ζωής τους.

Ολόκληρη η καμπίνα – δάπεδο, οροφή, πάνελ θυρών κ.λπ. – είναι καλυμμένη με «σφυρηλατημένο ύφασμα» (forged textile), ένα καινοτόμο υλικό που αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της PEUGEOT στην κυκλική οικονομία. Το ύφασμα αυτό προέρχεται από ανακυκλωμένα καθίσματα αποσυναρμολογημένων οχημάτων PEUGEOT.

Τα καθίσματα διαθέτουν μοναδικό σχεδιασμό με κέλυφος από ανακυκλωμένο πλαστικό (R-PET), που παράγεται με χρήση 3D εκτύπωσης μεγάλης κλίμακας – για πρώτη φορά στην αυτοκινητοβιομηχανία, που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την ισπανική εταιρεία Nagami.

Το POLYGON CONCEPT περιέχει λιγότερα εξαρτήματα από ένα παραδοσιακό όχημα. Λιγότερα εξαρτήματα σημαίνουν ελαφρύτερο αυτοκίνητο, μεγαλύτερη απόδοση και ευκολότερη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση στο τέλος του κύκλου ζωής του.

Τα καθίσματα αποτελούνται από μόλις τρία κύρια μέρη αντί για δεκάδες σε ένα παραδοσιακό κάθισμα: το κέλυφος, τη δομή και τον αφρό. Ο αφρός, που αναπτύχθηκε με τη βελγική εταιρεία Sixinch, ειδικούς στον αφρό επίπλων, είναι ενιαίο κομμάτι με προστατευτικό φιμέ επίστρωμα.

Το POLYGON CONCEPT διαθέτει μόνο δύο XXL πόρτες τύπου «πεταλούδας» αντί για τέσσερις συμβατικές πόρτες. Αυτό βελτιώνει την πρόσβαση στην καμπίνα και απλοποιεί τον σχεδιασμό και την παραγωγή κάθε εξαρτήματος, μειώνοντας τον συνολικό αριθμό των μερών.

Τα καλύμματα των τροχών, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος στερέωσής τους, είναι κατασκευασμένα από ανακυκλωμένο πλαστικό (R-PET) και παράγονται ως ενιαίο κομμάτι χρησιμοποιώντας 3D εκτύπωση.

Πολλά εξαρτήματα στο POLYGON CONCEPT αντικαθίστανται εύκολα, επιτρέποντας στο όχημα να εξελίσσεται μαζί με τον ιδιοκτήτη του και ενθαρρύνοντας τη μεγαλύτερη διάρκεια κατοχής. Αυτή η προσέγγιση συμβάλλει επίσης στην επέκταση ζωής του αυτοκινήτου.

Το αφρώδες υλικό του καθίσματος μπορεί να αντικατασταθεί μέσα σε λίγα λεπτά με ένα νέο χρώμα ή ένα πιο σπορ σχήμα, για παράδειγμα.

Το τιμόνι Hypersquare®, τα καλύμματα των τροχών και τα προσαρμόσιμα στοιχεία του ταμπλό μπορούν όλα να αντικατασταθούν εύκολα για να ταιριάζουν στα μεταβαλλόμενα θέλω και τις ανάγκες.

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΗΜΕΡΑ ΝΕΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ



Με πλήθος διαθέσιμων διαμορφώσεων, το PEUGEOT POLYGON CONCEPT είναι ένα όχημα με πολλαπλές εκφράσεις – προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή και διάθεση του οδηγού.

Διαφορετικές διαμορφώσεις για να ταιριάζουν με τη διάθεση του οδηγού.

Για να δείξει τις δυνατότητες, η PEUGEOT παρουσιάζει τρία παραδείγματα διαμόρφωσης που αναδεικνύουν πόση διασκέδαση μπορεί να προσφέρει το POLYGON.

URBAN

Κομψό, συμπαγές και αβίαστα κομψό — το URBAN έχει σχεδιαστεί για να συμπληρώνει το αστικό τοπίο. Οι καθαρές γραμμές και οι μοντέρνες λεπτομέρειες το καθιστούν το τέλειο ταίρι για την ζωή στην πόλη.

PLAYER

Τολμηρό, δυναμικό και εμπνευσμένο από τις επιδόσεις — το PLAYER ξεχωρίζει με τη σπορ σιλουέτα και τη δυναμική του παρουσία. Κατασκευασμένο για να φαίνεται γρήγορο, ακόμα και όταν είναι σταθμευμένο.

EXPLORER

Στιβαρό, αποφασιστικό και έτοιμο για περιπέτειες — το EXPLORER διαθέτει ανθεκτικό εξωτερικό με αυξημένο ύψος και προστατευτικές λεπτομέρειες, δείχνοντας τόσο ικανό όσο και η οδήγησή του.

Η επιλογή είναι δική σας, αλλά οι δυνατότητες είναι ατελείωτες.

Ένα ξεχωριστό πρωτότυπο με πολλές προσωπικότητες, πολλές πλευρές.

Γι’ αυτό ακριβώς ονομάζεται PEUGEOT POLYGON CONCEPT.

