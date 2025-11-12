search
ΤΕΤΑΡΤΗ 12.11.2025 11:24
search
MENU CLOSE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.11.2025 11:00

Formula 1: Ο Τότο Βολφ πουλάει μέρος απ’ το 33% του ποσοστού του στη Mercedes αντί 6 δισ. δολαρίων

12.11.2025 11:00
mercedes_toto-wolff_1211_1920-1080_new
credit: AP

Ο επικεφαλής της Mercedes στη Formula 1, Τότο Βολφ, βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για την πώληση μέρους του 33% ποσοστού που κατέχει στην ομάδα, με αποτίμηση ύψους 6 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με δημοσίευμα του Sportico την Τρίτη (11/11).

Το μερίδιο που πρόκειται να πουληθεί αφορά ένα «μεσαίο μονοψήφιο ποσοστό» της ομάδας, μέσω επένδυσης στην εταιρεία συμμετοχών του Βολφ. Το Sportico ανέφερε πως δεν ήταν σε θέση να ταυτοποιήσει τον αγοραστή.

Εφόσον επιτευχθεί συμφωνία, η πώληση θα αποτελέσει ρεκόρ αποτίμησης για ομάδα της Formula 1, ξεπερνώντας τα 4,7 δισ. δολάρια που δόθηκαν για ποσοστό στη McLaren LP τον προηγούμενο μήνα.

Ο Βολφ αναμένεται να παραμείνει στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου και επικεφαλής της Mercedes. Ο 53χρονος Αυστριακός υπήρξε παλαιότερα επενδυτής στη Williams F1, προτού ενταχθεί στη Mercedes το 2013.

Διαβάστε επίσης:

Η παγκόσμια αύξηση των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων έφτασε το 23% τον Οκτώβριο

Η BYD στοχεύει να πουλήσει έως και 1,6 εκατομμύρια οχήματα στο εξωτερικό το 2026

Σύντομα τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα φορτίζουν σε πραγματικές συνθήκες εν κινήσει στους αυτοκινητοδρόμους (videos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Jeff-Goldblum-new
LIFESTYLE

Τζεφ Γκόλντμπλουμ: Ο ρόλος που του άλλαξε τη ζωή – «Σταμάτησα να τρώω κρέας» (Video)

PAIDIA FOS FOTO2
ΥΓΕΙΑ

Πώς το φως της ημέρας βοηθά την ψυχολόγια των παιδιών με καρκίνο, ακόμα και όταν είναι τεχνητό

parastasi-new
ΘΕΑΤΡΟ

«Τσάι με μπαρούτι, κύριε Πίντερ;» στο Θέατρο Lib’ro

mercedes_toto-wolff_1211_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Formula 1: Ο Τότο Βολφ πουλάει μέρος απ’ το 33% του ποσοστού του στη Mercedes αντί 6 δισ. δολαρίων

xioni new
ΚΟΣΜΟΣ

Σε «βαθιά κατάψυξη» οι ΗΠΑ: Χιονοθύελλα στο Μίσιγκαν, παγώνουν τα ιγκουάνα στη Φλόριντα (Photo/Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
STOURNARAS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στουρνάρας: Ο Τσίπρας γνώριζε για το κόστος 100 εκατ. που θα προκαλούσαν οι διαπραγματεύσεις με την Τρόικα

antonis-kanakis
MEDIA

Κανάκης για ΕΛΤΑ: Ένα παιδάκι ρώτησε «και τώρα πώς θα στέλνουμε γράμμα στον Αϊ Βασίλη;»

dalaras mesi
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Διακεκριμένος Πολίτης» του Μπουένος Άιρες ο Γιώργος Νταλάρας - Πήρε τη θρυλική φανέλα της εθνικής Αργεντινής με το «10»

the voice new
MEDIA

«The Voice» και «Μια νύχτα μόνο» τα πρώτα σε τηλεθέαση προγράμματα του σαββατοκύριακου (8,9/11)

gallia suntaxeis france
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Γαλλία δεν τους δίδαξε τίποτα: Ψάχνουν πάλι να... αλλάξουν το συνταξιοδοτικό  

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 12.11.2025 11:23
Jeff-Goldblum-new
LIFESTYLE

Τζεφ Γκόλντμπλουμ: Ο ρόλος που του άλλαξε τη ζωή – «Σταμάτησα να τρώω κρέας» (Video)

PAIDIA FOS FOTO2
ΥΓΕΙΑ

Πώς το φως της ημέρας βοηθά την ψυχολόγια των παιδιών με καρκίνο, ακόμα και όταν είναι τεχνητό

parastasi-new
ΘΕΑΤΡΟ

«Τσάι με μπαρούτι, κύριε Πίντερ;» στο Θέατρο Lib’ro

1 / 3