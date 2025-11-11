Η BYD στοχεύει να πουλήσει έως και 1,6 εκατομμύρια οχήματα στο εξωτερικό το 2026

Η κινεζική εταιρεία κατασκευής ηλεκτρικών οχημάτων BYD στοχεύει να πουλήσει έως και 1,6 εκατομμύρια οχήματα στο εξωτερικό το επόμενο έτος, διπλασιάζοντας τις επεκτάσεις στο εξωτερικό με υψηλή διψήφια ανάπτυξη από το 2025, ανέφερε η Citi σε έκθεση που δημοσίευσε την Τρίτη.

Οι προβλέψεις για πωλήσεις στο εξωτερικό, ύψους 1,5-1,6 εκατομμυρίων οχημάτων, είναι αυξημένες από τα αναμενόμενα 900.000 έως 1 εκατομμύριο οχήματα που θα πωληθούν εκτός Κίνας το 2025, «με την ανάπτυξη να οφείλεται στις κυκλοφορίες νέων μοντέλων», αναφέρει η Citi, επικαλούμενη συνάντηση με τη διοίκηση της BYD την Τρίτη.

Το «μείγμα πωλήσεων της BYD στο εξωτερικό είναι ισορροπημένο σε διαφορετικές περιοχές, με την Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική και την ASEAN να αντιπροσωπεύουν το ένα τρίτο των συνολικών πωλήσεων στο εξωτερικό το 2025 αντίστοιχα», σύμφωνα με την Citi.

Η BYD, η οποία τον περασμένο μήνα ανακοίνωσε τη μεγαλύτερη τριμηνιαία πτώση κερδών της εδώ και πάνω από τέσσερα χρόνια, έχει αποστείλει περίπου το 20% του συνόλου των οχημάτων της στο εξωτερικό μέχρι στιγμής φέτος, διπλάσια από το επίπεδο του 2024.

Η BYD αντιμετωπίζει σκληρότερο ανταγωνισμό στην Κίνα από τοπικούς αντιπάλους όπως η Geely και η Leapmotor στην κατηγορία των οικονομικών αυτοκινήτων.

Η BYD έχει κατασκευάσει τουλάχιστον οκτώ μεγάλα εργοστάσια σε όλη την Κίνα τα τελευταία πέντε χρόνια. Η εταιρεία κατασκευάζει εργοστάσια στο εξωτερικό για τοπική συναρμολόγηση σε χώρες όπως η Ουγγαρία και η Βραζιλία και σχεδιάζει ένα τρίτο εργοστάσιο για την Ευρώπη, με την Ισπανία να είναι ο κορυφαίος υποψήφιος, όπως έχει αναφέρει προηγουμένως το Reuters.

