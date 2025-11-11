Πέντε προσιτά crossover που αξίζει να αγοράσεις στην Ελλάδα

Η αγορά των προσιτών crossover δεν ήταν ποτέ τόσο ενδιαφέρουσα όσο σήμερα. Μοντέλα που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν «δευτερεύοντα», έχουν εξελιχθεί σε ολοκληρωμένες προτάσεις για όσους αναζητούν πρακτικότητα, στυλ και χαμηλό κόστος χρήσης.

Είτε κινείσαι καθημερινά στο κέντρο, είτε χρειάζεσαι ένα ευέλικτο οικογενειακό αυτοκίνητο, υπάρχει πλέον επιλογή που συνδυάζει οικονομία με χαρακτήρα. Ακολουθούν πέντε μοντέλα που αξίζει να εξετάσεις σοβαρά, ταξινομημένα αλφαβητικά. Διαφορετικής φιλοσοφίας, αλλά με κοινό σημείο: ότι δεν χρειάζεται να ξεπεράσεις τις 21.000 ευρώ για να αποκτήσεις ένα σωστό crossover.

Citroën C3 – Το πιο άνετο μικρό της κατηγορίας – από 17.300€

Το νέο Citroën C3 αλλάζει κατηγορία: από supermini μεταμορφώνεται σε κανονικό crossover, με ύψος, θέση οδήγησης και εμφάνιση που θυμίζουν SUV. Το μήκος του φτάνει τα 4,01 m, με φαρδύτερη βάση και σχεδίαση γεμάτη αυτοπεποίθηση – χαρακτηριστικά φώτα LED, κάθετη μάσκα και ράγες οροφής που προσθέτουν πρακτικότητα.

Στο εσωτερικό κυριαρχεί η άνεση, όπως μόνο η Citroën ξέρει να προσφέρει. Καθίσματα Advanced Comfort, καλή ηχομόνωση και λειτουργικό ταμπλό με οθόνη 10,25”. Ο κινητήρας 1.2 PureTech 100 hp είναι ζωντανός και οικονομικός (5,6 l/100 km), ενώ η τιμή ξεκινά από τις 17.300 ευρώ. Ένα crossover που κάνει την καθημερινότητα πιο ευχάριστη, χωρίς να προσπαθεί να αποδείξει τίποτα.

Dacia Sandero Stepway LPG – Οικονομία σε κάθε διαδρομή – από 16.890€

Το Sandero Stepway έχει κερδίσει τη φήμη του «έξυπνου» crossover: ανθεκτικό, πρακτικό και –κυρίως– οικονομικό. Η έκδοση LPG διπλού καυσίμου το κάνει σχεδόν αχτύπητο, με αυτονομία έως 1.000 km και κόστος χρήσης που θυμίζει… scooter. Εμφανισιακά, κρατά τον περιπετειώδη του χαρακτήρα, με αυξημένο ύψος από το έδαφος, μαύρα προστατευτικά και στιβαρή αισθητική.

Ο κινητήρας eco-G 100 είναι απλός αλλά αποτελεσματικός, ενώ η οδήγηση χαρακτηρίζεται από ευκολία και σταθερότητα. Το εσωτερικό είναι λιτό αλλά σύγχρονο, με ψηφιακό πίνακα και infotainment που προβάλλει από το smartphone. Με τιμή κάτω από 17.000 ευρώ, το Stepway παραμένει το crossover που ξέρει να υπολογίζει το ευρώ – χωρίς να στερεί τίποτα από καθημερινή χρηστικότητα.

