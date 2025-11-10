Ανακαλύψτε το Peugeot Polygon Concept στην Polygon City, ένα νησί μέσα στο σύμπαν του Fortnite

Μέρος της καινοτομίας πίσω από το ολοκαίνουργιο concept car της PEUGEOT, το PEUGEOT POLYGON, είναι και το μοναδικό περιβάλλον στο οποίο παρουσιάζεται για πρώτη φορά.

Μετά την προεπισκόπηση του εξωτερικού σχεδιασμού του POLYGON πριν από μία εβδομάδα, η PEUGEOT ανακοινώνει την είσοδό της στο σύμπαν του Fortnite.

Σε συνεργασία με τη Gameloft, ηγέτη στην ανάπτυξη και διάθεση πολυπλατφορμικών videogames, η PEUGEOT προσφέρει σε όλους τους φίλους της μάρκας και στους gamers, την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα βασικά χαρακτηριστικά του PEUGEOT POLYGON CONCEPT.

Ανοίξτε το Fortnite και επιλέξτε την καρτέλα “Discover” από το κύριο μενού.

Εισαγάγετε τον κωδικό νησιού: [4592-5340-1652].

Το Fortnite αποτελεί ένα από τα πιο ισχυρά διαδικτυακά παιχνίδια.

Ακριβώς όπως το PEUGEOT POLYGON CONCEPT, έτσι καιτο PEUGEOT Island στο Fortnite προσφέρει μια καθηλωτική και καινοτόμο εμπειρία, για τους φίλους της μάρκας και τους gamers. Η PEUGEOT συνεχίζει την εξερεύνηση νέων ομάδων κοινού ενισχύοντας την παρουσία της στον κόσμο του gaming, μέσα από έναν νέο διασκεδαστικό τρόπο να ανακαλύψει κανείς σε προεπισκόπηση το νέο της concept car. Το αυτοκίνητο αυτό αποτυπώνει το όραμα της PEUGEOT για το μέλλον και θα παρουσιαστεί επίσημα στις 12 Νοεμβρίου, με μια ψηφιακή αποκάλυψη στο κανάλι YouTube της PEUGEOT.

Το PEUGEOT POLYGON παρουσιάζεται στο εντυπωσιακό νησί PEUGEOT POLYGON CITY.

Δημιουργημένο από τη Gameloft, σε στενή συνεργασία με την ομάδα σχεδιασμού της PEUGEOT, αυτό το νησί έχει το σχήμα του Hypersquare, παραπέμποντας στο επαναστατικό σύστημα διεύθυνσης της PEUGEOT, με τεχνολογία steer by wire, στοιχείο που βρίσκεται στο επίκεντρο της οδηγικής απόλαυσης των μελλοντικών οχημάτων της μάρκας και φυσικά του ίδιου του POLYGON CONCEPT.

Ο παίκτης μεταφέρεται στο PEUGEOT POLYGON CITY, όπου αναγνωρίζει αμέσως το σχήμα του Hypersquare από ψηλά καθώς βυθίζεται στην εμπειρία.

Η πρόκληση: Δημιουργήστε το δικό σας POLYGON CONCEPT εξατομικεύοντάς το με Tokens που κερδίζετε μέσα από mini-games διάσπαρτα στην πόλη.

Το concept αυτό φέρνει την έννοια της εξατομίκευσης σε νέο επίπεδο, επιτρέποντας στους παίκτες να προσαρμόσουν πλήθος στοιχείων, εσωτερικών και εξωτερικών, όπως το Hypersquare, τις ζάντες, το χρώμα αμαξώματος και την υπογραφή φωτισμού.

Ο Phil YORK, Διευθυντής Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της PEUGEOT, δήλωσε:

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με τη Gameloft ζωντανεύοντας το PEUGEOT POLYGON CONCEPT σε αυτή τη συναρπαστική και αποκλειστική προεπισκόπηση. Με την είσοδό μας στο σύμπαν του Fortnite, δεν παρουσιάζουμε απλώς ένα πρωτότυπο αυτοκίνητο. Προσκαλούμε τους θαυμαστές και τους παίκτες να βιώσουν το όραμά μας για το μέλλον του Design και τις αμέτρητες δυνατότητες διαμόρφωσης που προσφέρει το PEUGEOT POLYGON CONCEPT. Ένα όχημα με πολλές όψεις. Είναι ένας τρόπος να επαναπροσδιορίσουμε την αυτοκινητική καινοτομία μέσα από την ψηφιακή εξερεύνηση».

Ο Jean-Baptiste GODINOT, Αντιπρόεδρος της Gameloft for Brands, πρόσθεσε:

«Η PEUGEOT POLYGON CITY εκπληρώνει όχι μόνο την αποστολή να “μεταφράσει” διαδραστικά τις βασικές αξίες της PEUGEOT σε μια από τις πιο δημοφιλείς πλατφόρμες ψυχαγωγίας, αλλά και να δημιουργήσει ενθουσιασμό και σύνδεση με τις νεότερες γενιές. Πρόκειται για ένα από τα πιο ουσιαστικά έργα μας».

Ζήστε την εμπειρία του POLYGON CITY ISLAND σήμερα!

Μια περιπέτεια που συνδυάζει διασκέδαση και ευελιξία σε ένα φουτουριστικό περιβάλλον, ακριβώς όπως το POLYGON CONCEPT.

Ανακαλύψτε το PEUGEOT POLYGON CONCEPT στο PEUGEOT POLYGON City Island* στο Fortnite ακολουθώντας α παρακάτω βήματα:

Ανοίξτε το Fortnite στη συσκευή της επιλογής σας.

Επιλέξτε την καρτέλα «Discover» από το κύριο μενού.

Εισαγάγετε τον κωδικό νησιού: [4592-5340-1652].

Πατήστε Play και βυθιστείτε στην εμπειρία.

* Το PEUGEOT POLYGON City είναι ένα ανεξάρτητο νησί Fortnite και δεν χορηγείται, υποστηρίζεται ή διαχειρίζεται η Epic Games, Inc. Το PEUGEOT Polygon City Island, είναι διαθέσιμο για αναπαραγωγή μόνο σε επιλεγμένες κονσόλες.

