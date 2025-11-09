BMW 330e (LCI) 2025 και… ξερό ψωμί – Επέστρεψε φρεσκαρισμένη με περισσότερη αυτονομία

Είναι πολλά τα μοντέλα της BMW που έχουν ξεχωρίσει στην ιστορία της, είτε με τις επιδόσεις και το οδηγοκεντρικό ταπεραμέντο ή με τη σχεδίαση και τον χαρακτήρα τους.

Ένα όμως ξεχωρίζει λίγο περισσότερο, αυτή η μεσαία μπερλίνα που αποτελεί τόσο το πυρήνα της, όσο και το Best Seller της, εδώ και 50 χρόνια. Ακόμη και αν πλέον επικρατούν τα SUV της γκάμας, η Σειρά 3 παραμένει ένα από τα βασικά μοντέλα των Βαυαρών.

Φρεσκαρισμένη για δεύτερη φορά -LCI στο τετράγωνο θα μπορούσαμε να πούμε- έρχεται ως απάντηση στις προτιμήσεις των αγοραστών της κατηγορίας. Με περισσότερη αυτονομία δηλαδή, χάρη στη μεγαλύτερη μπαταρία, πιο πολιτισμένο χαρακτήρα, περισσότερη τεχνολογία και βελτιώσεις στο πλαίσιο.

Η 7η γενιά

Μπορεί η mild hybrid 320 να είναι αυτή που κερδίζει στο ράλι των πωλήσεων, με σχεδόν 75%, όμως στην γκάμα ξεχωρίζει αυτή με το σηματάκι e. Πρόκειται για την 3άρα που μπαίνει στην πρίζα, η οποία έκανε την πρώτη της εμφάνιση στην προηγούμενη γενιά της, αλλά εξελίχθηκε πολύ σε τούτην, την έβδομη. Με τον ανταγωνισμό στη business κατηγορία να σοβαρεύει και τα επαναφορτιζόμενα υβριδικά να περνούν στην super hybrid εποχή, με τεράστιες ηλεκτρικές αυτονομίες, η αλήθεια είναι πως είχε μείνει… πίσω. Με το δεύτερο facelift, η BMW επικεντρώθηκε κυρίως σε αυτό.

Το υβριδικό σύνολο συνεχίζει να έχει ως βάση τον ίδιο δίλιτρο κινητήρα βενζίνης TwinPower Turbo. Μην μπερδεύεστε, δε διαθέτει δύο τουρμπίνες αλλά μια twin scroll, που προσφέρει καλή απόκριση και σημαντική μείωση του lag, της υστέρησης στο πάτημα του γκαζιού δηλαδή έως ότου σπινάρει η τουρμπίνα. Με σύστημα ψεκασμού υψηλής πίεσης, μεταβλητό χρονισμό των εκκεντροφόρων (Double-Vanos) και μεταβλητό χρονισμό των βαλβίδων (Valvetronic) -τα γνωστά κόλπα της bmw- αποδίδει 184 ίππους και 300 Nm ροπής, όσα δηλαδή και στην Mild Hybrid έκδοση 320.

Και εδώ τελειώνουν οι ομοιότητες των δύο εκδόσεων, αφού ο θερμικός κινητήρας συνδυάζεται με έναν ηλεκτροκινητήρα απόδοσης 109 ίππων και 265 Nm ροπής, ο οποίος είναι ενσωματωμένος μέσα στο αυτόματο κιβώτιο 8 σχέσεων. Η ενσωμάτωσή του έχει επηρεάσει ελάχιστα τη δομή του συνόλου, το οποίο έχει μεγαλώσει μόλις κατά 15 χλστ.

