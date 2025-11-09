search
09.11.2025 11:16

Αττική Οδός: Ο …Χάρος βγήκε παγιανιά – 56χρονος έκανε οπισθοπορεία στη ΛΕΑ για περίπου 1,5χλμ.

09.11.2025 11:16
Ενάμιση χιλιόμετρο οπισθοπορεία στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης της Αττικής Οδού έκανε 56χρονος, που οδηγούσε χωρίς δίπλωμα.

Ο οδηγός συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αττικής Οδού, την περασμένη Παρασκευή, πριν προκαλέσει τροχαίο ατύχημα.

Στην έρευνα που έγινε αποδείχθηκε πως του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα στο τέλος του Οκτωβρίου για χρήση τηλεφώνου τη στιγμή που οδηγούσε.

Σε βάρος του ασκήθηκε νέο πρόστιμο ύψους 1.225 ευρώ αλλά και νέα αφαίρεση του διπλώματος για 395 ημέρες.

