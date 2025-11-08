search
ΣΑΒΒΑΤΟ 08.11.2025 18:44
search
MENU CLOSE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.11.2025 17:11

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ανακοινώνει τη δημιουργία νέας κατηγορίας αυτοκινήτων

08.11.2025 17:11
amaxi1 (1)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να ανακοινώσει τη δημιουργία μιας νέας κατηγορίας αυτοκινήτων που θα είναι προσιτά στο ευρύ κοινό και θα έχουν μήκος μέχρι 4,2 μέτρα. Η ανακοίνωση αναμένεται να γίνει μέχρι και τις 10 Δεκεμβρίου και αυτή θα βοηθήσει τις ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες να αντιμετωπίσουν τον κινεζικό ανταγωνισμό, ενώ παράλληλα αναμένεται να αυξηθούν οι πωλήσεις. Αυτό τόνισε ο Ευρωπαίος επίτροπος για την Ευημερία και την Βιομηχανική Στρατηγική, Στεφάν Σεζουρνέ.

Η καινούρια κατηγορία θα είναι παρόμοια με αυτή που σήμερα υπάρχει στην Ιαπωνία και οι Ιάπωνες την ονομάζουν «Kei». Η Επιτροπή εργάζεται για τη δημιουργία μιας ενδιάμεσης κατηγορίας μεταξύ των τετράκυκλων που ζυγίζουν μερικές εκατοντάδες κιλά και όλων των άλλων αυτοκινήτων που σήμερα χαρακτηρίζονται «mini». Aυτά τα μικρά ηλεκτρικά αυτοκίνητα δεν θα φέρουν πλούσιο εξοπλισμό και μεγάλο βαθμό συστημάτων ασφαλείας, προκειμένου να μειωθεί το κόστος παραγωγής. Μέχρι στιγμής η δημιουργία του χρονοδιαγράμματος μιας τέτοιας μεταρρύθμισης ήταν αβέβαιη, όμως όλα δείχνουν ότι πολύ σύντομα θα ανάψει το πράσινο φως και οι ευρωπαίοι καταναλωτές θα μπορούν να αγοράσουν τα συγκεκριμένα αυτοκίνητα που θα στοιχίζουν μεταξύ 16.000- 20.000 ευρώ.

Εδώ και αρκετό καιρό αρκετές αυτοκινητοβιομηχανίες πιέζουν προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς θεωρούν ότι με αυτή την κατηγορία θα αυξηθούν οι πωλήσεις των ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Στο παρελθόν αρκετά στελέχη πολλών ευρωπαϊκών αυτοκινητοβιομηχανιών έχουν πιέσει την Κομισιόν για αλλαγή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Ειδικά μετά την επέλαση των Κινέζων με πολλές κινέζικες μάρκες. Άλλωστε από τον περασμένο Ιούνιο η Stellantis μέσω του προέδρου της είχε επισημάνει το θέμα, καθώς αυτή η κατηγορία θα δώσει την ευκαιρία για την παραγωγή μικρών προσιτών αυτοκινήτων στην Ευρώπη, σύμφωνα με τα αντίστοιχα πρότυπα που ισχύουν στην Ιαπωνία.

Διαβάστε επίσης:

Full Hybrid B-SUV: Αναλυτικά όλα τα πλήρως υβριδικά της κατηγορίας στην Ελλάδα

Η Nissan φέρνει πιο γρήγορα τα μοντέλα της στους πελάτες με τη δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης

Η GAC έσπασε το ρεκόρ Guinness για το πιο γρήγορο drift με ηλεκτρικό – 213 km/h

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Στους 134 οι νεκροί στη Βραζιλία από την κατάρρευση του φράγματος - Media
ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Στους 6 οι νεκροί και πάνω από 400 οι τραυματίες από τον ισχυρό ανεμοστρόβιλο

usa1
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Αυτοκίνητο έπεσε σε μπαρ στην Τάμπα – 4 νεκροί και 11 τραυματίες

xaritsis_7_6
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρίτσης στην ΚΕ της Νέας Αριστεράς: Προοδευτικό μέτωπο και κοινό ψηφοδέλτιο – Εσωτερικό δημοψήφισμα αν υπάρχει «ριζική διαφωνία»

chris_wright
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μήνυμα Ράιτ στην Τουρκία: «Ελπίζω να μη σταθεί εμπόδιο»

beig1
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Όλα τα αυτοκίνητα με τιμή κάτω από 18.000 ευρώ στην αγορά της Ελλάδας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
fisiko_aerio_simfonia_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το γεωπολιτικό παιχνίδι πίσω από τα πανηγύρια: Τι σημαίνει η συμφωνία για το αμερικανικό LNG και η πραγματική επίδραση για την Ελλάδα

vyzantino mouseio
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Καρατομήθηκε» από τη Μενδώνη η γενική διευθύντρια του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου

para pente
MEDIA

«Όταν το Παρά 5 ξεκινά… 20 χρόνια μετά!» - Το βίντεο του Καπουτζίδη από τα γυρίσματα του επετειακού reunion

peletidis-trapezes-23
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Πελετίδης ξήλωσε πινακίδες τραπεζών από σχολεία και η κυβέρνηση ενοχλήθηκε

astynomikoi kriti- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Aνώγεια: Όταν υπογράφτηκε, πριν 20 χρόνια, διακήρυξη κατά της οπλοφορίας- οπλοχρησίας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 08.11.2025 18:41
Στους 134 οι νεκροί στη Βραζιλία από την κατάρρευση του φράγματος - Media
ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Στους 6 οι νεκροί και πάνω από 400 οι τραυματίες από τον ισχυρό ανεμοστρόβιλο

usa1
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Αυτοκίνητο έπεσε σε μπαρ στην Τάμπα – 4 νεκροί και 11 τραυματίες

xaritsis_7_6
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρίτσης στην ΚΕ της Νέας Αριστεράς: Προοδευτικό μέτωπο και κοινό ψηφοδέλτιο – Εσωτερικό δημοψήφισμα αν υπάρχει «ριζική διαφωνία»

1 / 3