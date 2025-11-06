Η GAC έσπασε το ρεκόρ Guinness για το πιο γρήγορο drift με ηλεκτρικό – 213 km/h

Το Hyptec SSR, το ηλεκτρικό supercar της GAC με τρεις ηλεκτροκινητήρες κατέγραψε νέο ρεκόρ Guinness πραγματοποιώντας το πιο γρήγορο drift με ηλεκτρικό αυτοκίνητο.

To ηλεκτρικό supercar άγγιξε την ταχύτητα των 213,523 km/h «με το πλάι», με το ρεκόρ να επιβεβαιώνεται από τον οργανισμό Guinness World Records.

Στόχος ήταν τα 207 km/h

Το εντυπωσιακό ρεκόρ πραγματοποιήθηκε με τον επαγγελματία οδηγό, Ye Zhicheng, πίσω από το τιμόνι, σε μια ειδική δοκιμαστική συνεδρία που πληρούσε όλες τις τεχνικές προδιαγραφές: drift με γωνία τουλάχιστον 30°, ταχύτητα άνω των 207 km/h και σταθερή διαδρομή άνω των 50 μέτρων.

Ο Πρόεδρος της GAC Group, Feng Xingya, χαρακτήρισε την επίδοση «σταθμό για την μηχανολογική τεχνογνωσία υψηλών επιδόσεων του Oμίλου», επιβεβαιώνοντας την ταχεία αναπτυξιακή δυναμική της μάρκας και την τεχνολογία που βρίσκεται πίσω από τη σειρά Hyptec.

Το Hyptec SSR, με ισχύ που ξεπερνά τους 1.200 ίππους, επιτάχυνση 0–100 km/h σε 1,9 δευτερόλεπτα και μέγιστη ταχύτητα 251 km/h, αποτελεί το πρώτο μαζικής παραγωγής ηλεκτρικό supercar της GAC και μία από τις ταχύτερες ηλεκτρικές κατασκευές της εποχής.

Η GAC έρχεται στην Ελλάδα

Με πρώτο το νέο Aion V, η GAC ΑΙΟΝ ετοιμάζεται να κάνει το ντεμπούτο της στην ελληνική αγορά. Το Aion V είναι ένα αμιγώς ηλεκτρικό C–SUV που συνδυάζει αυτονομία, ασφάλεια, τεχνολογία και ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμή στην κατηγορία του. Μέσα στους επόμενους μήνες, η γκάμα της GAC στη χώρα μας θα εμπλουτιστεί με νέες ηλεκτρικές προτάσεις, καλύπτοντας και άλλες κατηγορίες και φέρνοντας στην Ελλάδα τεχνολογίες που ήδη ξεχωρίζουν παγκοσμίως.

Το ντεμπούτο της GAC AION σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την ελληνική αγορά ηλεκτρικών οχημάτων, με έμφαση στην ποιότητα, στην αξιοπιστία, στη μακροχρόνια τεχνογνωσία της GAC και στη δέσμευση της Inchcape (τον Ομιλο που εκπροσωπεί επίσης τα προϊόντα ΤΟΥΟΤΑ και LEXUS) να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις μετακίνησης.

Με το νέο Παγκόσμιο Ρεκόρ Guinness, η GAC αποδεικνύει ότι η τεχνολογία της δεν είναι μόνο σύγχρονη, αλλά πρωτοποριακή, τολμηρή και έτοιμη να διαμορφώσει το μέλλον της ηλεκτροκίνησης -και «αύριο» κιόλας, αυτό το μέλλον θα βρίσκεται και στην χώρα μας.

Τι κρατάμε:

Νέο ρεκόρ Guinness και ιστορική στιγμή για την GAC, μια εταιρεία η οποία έρχεται σύντομα στην Ελλάδα

Το Hyptec SSR κατέχει πια το ρεκόρ Guinness για το πιο γρήγορο drift με ηλεκτρικό, ξεπερνώντας τα 213 km/h

Η GAC έρχεται σύντομα στην Ελλάδα, με το πρώτο μοντέλο που θα προσφέρει στη χώρα μας να είναι το Aion V

