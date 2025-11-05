search
ΤΕΤΑΡΤΗ 05.11.2025 20:03
search
MENU CLOSE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.11.2025 18:00

Νέα Mercedes-Benz CLA Hybrid: Άνοιξαν οι παραγγελίες – Ποια είναι η πρώτη τιμή στην Ευρώπη

05.11.2025 18:00
Mercedes-CLA-Hybrid-1-scaled

Η Mercedes-Benz άνοιξε σήμερα τις παραγγελίες στην Ευρώπη για τη νέα CLA με υβριδικό σύστημα 48V, η οποία κάθεται δίπλα στην ήδη διαθέσιμη αμιγώς ηλεκτρική CLA.

Η πρώτη τιμή στη Γερμανία για την CLA 180 ξεκινά από 46.243 € (λιανική με 19% ΦΠΑ, πλέον εξόδων παράδοσης/παραλαβής).

Υβριδικό σύστημα: τι υπόσχεται

Καρδιά του μοντέλου είναι ένας νέος 1.5 τετρακύλινδρος βενζίνης (λειτουργεί σε κύκλο Miller), συνδυασμένος με ηλεκτροκινητήρα ενσωματωμένο στο νέο 8τάχυτο διπλού συμπλέκτη 8F-eDCT και μπαταρία 48V 1,3 kWh.

  • Η/Μ boost: +22 kW / 30 PS και έως 200 Nm από το e-motor.
  • Λειτουργία EV στην πόλη: αμιγώς ηλεκτρική κίνηση σε ήπιες συνθήκες (<22 kW), “electric sailing” έως ~100 km/hανάκτηση ενέργειας σε όλες τις 8 σχέσεις (έως 25 kW).
    Στόχος είναι κατανάλωση που να κινείται περίπου στα 5 lt/100 km και πολύ ομαλές εναλλαγές μεταξύ θερμικού και ηλεκτρικού χωρίς αισθητά «σκαλοπάτια».

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

Διαβάστε επίσης:

Opel Mokka GSE: Έρχεται στην Ελλάδα με 281 ίππους (photos/video)

Οι κινεζικές μάρκες αυτοκινήτων υπερδιπλασίασαν το μερίδιο αγοράς τους στην Ευρώπη

«Βόμβα» στους δρόμους: 187.301 αυτοκίνητα χωρίς τέλη κυκλοφορίας και ενεργή ασφάλεια

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
vorizia-astynomikoi
ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Βίντεο δείχνει τον γαμπρό του Καργάκη να πυροβολεί την ώρα της συμπλοκής – Αναζητείται το καλάσνικοφ

sokratis-famellos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος: Τι εισηγήθηκε στην Πολιτική Γραμματεία για τα κομματικά μέσα –«Πυρά» σε κυβέρνηση για ΕΛΤΑ, ΟΠΕΚΕΠΕ και ενεργειακά

vorizia-2222-1
ΕΛΛΑΔΑ

Τη Δευτέρα η απολογία των τριών αδελφών για το μακελειό στα Βορίζια

crete-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Σφοδρή χαλαζόπτωση και ισχυρές βροχές στην Κρήτη – Προβλήματα στους δρόμους (Photos/Videos)

mamdani sineteuxi- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ζόχραν Μαμντάνι: Θα υπερασπιστεί την Νέα Υόρκη ενάντια στον Τραμπ, αλλά θα αφήσει την «πόρτα ανοιχτή» – Το μήνυμά του στους Εβραίους

Δείτε όλες τις ειδήσεις
lemoni-new
ΥΓΕΙΑ

Πώς συντηρούμε τα λεμόνια σε βάζο για έναν ολόκληρο χρόνο

ouggarezos-real_view-new
MEDIA

Ουγγαρέζος για την εκπομπή «Real View» - «Είναι αμερικανιά σε βαθμό ύποπτο, τόσο πολύ αντιγραφή» (Video)

xrimata_xristougenna_3110_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μίνι έκτακτο βοήθημα για τα Χριστούγεννα

lamine-yamal
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Λαμίν Γιαμάλ χώρισε ... αλλά παντρεύεται ο πατέρας του

tsakalotos 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το εξώδικο του Ευκλείδη Τσακαλώτου για την επιστολή στον Ντάισελμπλουμ και η απάντηση από το Ποντίκι

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 05.11.2025 20:02
vorizia-astynomikoi
ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Βίντεο δείχνει τον γαμπρό του Καργάκη να πυροβολεί την ώρα της συμπλοκής – Αναζητείται το καλάσνικοφ

sokratis-famellos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος: Τι εισηγήθηκε στην Πολιτική Γραμματεία για τα κομματικά μέσα –«Πυρά» σε κυβέρνηση για ΕΛΤΑ, ΟΠΕΚΕΠΕ και ενεργειακά

vorizia-2222-1
ΕΛΛΑΔΑ

Τη Δευτέρα η απολογία των τριών αδελφών για το μακελειό στα Βορίζια

1 / 3