Νέα Mercedes-Benz CLA Hybrid: Άνοιξαν οι παραγγελίες – Ποια είναι η πρώτη τιμή στην Ευρώπη

Η Mercedes-Benz άνοιξε σήμερα τις παραγγελίες στην Ευρώπη για τη νέα CLA με υβριδικό σύστημα 48V, η οποία κάθεται δίπλα στην ήδη διαθέσιμη αμιγώς ηλεκτρική CLA.

Η πρώτη τιμή στη Γερμανία για την CLA 180 ξεκινά από 46.243 € (λιανική με 19% ΦΠΑ, πλέον εξόδων παράδοσης/παραλαβής).

Υβριδικό σύστημα: τι υπόσχεται

Καρδιά του μοντέλου είναι ένας νέος 1.5 τετρακύλινδρος βενζίνης (λειτουργεί σε κύκλο Miller), συνδυασμένος με ηλεκτροκινητήρα ενσωματωμένο στο νέο 8τάχυτο διπλού συμπλέκτη 8F-eDCT και μπαταρία 48V 1,3 kWh.

Η/Μ boost: + 22 kW / 30 PS και έως 200 Nm από το e-motor.

+ / και έως από το e-motor. Λειτουργία EV στην πόλη: αμιγώς ηλεκτρική κίνηση σε ήπιες συνθήκες (<22 kW), “electric sailing” έως ~100 km/h, ανάκτηση ενέργειας σε όλες τις 8 σχέσεις (έως 25 kW).

Στόχος είναι κατανάλωση που να κινείται περίπου στα 5 lt/100 km και πολύ ομαλές εναλλαγές μεταξύ θερμικού και ηλεκτρικού χωρίς αισθητά «σκαλοπάτια».

