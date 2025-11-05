Νέα Mercedes-Benz CLA Hybrid: Άνοιξαν οι παραγγελίες – Ποια είναι η πρώτη τιμή στην Ευρώπη

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Η Mercedes-Benz άνοιξε σήμερα τις παραγγελίες στην Ευρώπη για τη νέα CLA με υβριδικό σύστημα 48V, η οποία κάθεται δίπλα στην ήδη διαθέσιμη αμιγώς ηλεκτρική CLA.
Η πρώτη τιμή στη Γερμανία για την CLA 180 ξεκινά από 46.243 € (λιανική με 19% ΦΠΑ, πλέον εξόδων παράδοσης/παραλαβής).
Καρδιά του μοντέλου είναι ένας νέος 1.5 τετρακύλινδρος βενζίνης (λειτουργεί σε κύκλο Miller), συνδυασμένος με ηλεκτροκινητήρα ενσωματωμένο στο νέο 8τάχυτο διπλού συμπλέκτη 8F-eDCT και μπαταρία 48V 1,3 kWh.
