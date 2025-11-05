Opel Mokka GSE: Έρχεται στην Ελλάδα με 281 ίππους (photos/video)

Η Opel εμπλουτίζει τη γκάμα του Mokka με την άφιξη της έκδοσης GSE, του πιο δυναμικού και ισχυρού αμιγώς ηλεκτρικού μοντέλου που έχει κατασκευάσει έως σήμερα.

Με ισχύ 281 ίππων (207 kW) και ροπή 345 Nm, το νέο Mokka GSE επιταχύνει από στάση στα 100 km/h σε μόλις 5,9 δευτερόλεπτα και φτάνει τα 200 km/h. Πρόκειται για μια έκδοση που αντλεί τεχνολογία και έμπνευση από το αγωνιστικό Mokka GSE Rally, με στόχο να μεταφέρει την δυναμική των αγώνων στο δρόμο.

Η Opel επενδύει στην ταυτότητα GSE (Grand Sport Electric), που χαρακτηρίζει τα ηλεκτρικά μοντέλα επιδόσεων. Το Mokka GSE διαθέτει διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης Torsen πολλαπλών δίσκων, νέους άξονες, υδραυλικά αμορτισέρ και ειδικά φρένα τεσσάρων εμβόλων. Τα εξαρτήματα υψηλής τάσης του ηλεκτρικού συστήματος κίνησης προέρχονται απευθείας από την αγωνιστική έκδοση, ενώ στοιχεία που το ξεχωρίζουν είναι οι αποκλειστικές για το μοντέλο ζάντες, οι κίτρινες δαγκάνες φρένων και το διακριτικό σήμα GSE. Το εσωτερικό συνδυάζει σπορ λεπτομέρειες – όπως τα καθίσματα με επένδυση Alcantara, το νέο τιμόνι με επίπεδα τμήματα και τα αλουμινένια πεντάλ.

Η γκάμα του Mokka παραμένει πλήρης, προσφέροντας επιλογές για κάθε προτίμηση. Η ηλεκτρική έκδοση Mokka Electric αποδίδει 156 ίππους (115 kW) και διαθέτει μπαταρία 54 kWh που εξασφαλίζει αυτονομία έως 403 χλμ. (WLTP). Η τοποθέτηση της μπαταρίας στο πάτωμα χαμηλώνει το κέντρο βάρους, συμβάλλοντας στη σταθερότητα και την αμεσότητα στην οδήγηση.

Για όσους επιλέγουν μια πιο παραδοσιακή προσέγγιση, το Mokka Hybrid συνδυάζει έναν turbo κινητήρα 1,2 λίτρων (136 hp) με ηλεκτροκινητήρα 21 hp, τεχνολογία 48V και αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη. Η συνδυαστική ισχύς φτάνει τους 145 ίππους, ενώ η δυνατότητα κίνησης με μηδενικές εκπομπές σε χαμηλές ταχύτητες μειώνει την κατανάλωση και τις εκπομπές CO₂. Ως η μοναδική έκδοση με κινητήρα αμιγώς εσωτερικής καύσης, παραμένει αυτή με τον 1.2 Turbo των 136 ίππων και μηχανικό κιβώτιο έξι σχέσεων.

Η σχεδιαστική φιλοσοφία του Mokka παραμένει πιστή στις αρχές «Detox» και «Greenovation» της Opel, με καθαρές γραμμές, απουσία χρωμιωμένων στοιχείων και υλικά φιλικά προς το περιβάλλον. Οι αεροδυναμικές ζάντες και ο νέος προφυλακτήρας βελτιώνουν την αποδοτικότητα, ενώ στο εσωτερικό κυριαρχούν οι ανακυκλωμένες επενδύσεις και το τιμόνι από οικολογικό δέρμα.

Το μοντέλο αναβαθμίστηκε και τεχνολογικά, ενσωματώνοντας ένα νέο σύστημα infotainment με δύο οθόνες 10 ιντσών, αναγνώριση φωνής μέσω της εντολής «Hey, Opel» και ευκολία χρήσης παρόμοια με αυτή ενός smartphone. Επιπλέον, συστήματα υποβοήθησης όπως η HD κάμερα οπισθοπορείας 180° διευκολύνουν την καθημερινή οδήγηση.

Η επιτυχία του Mokka δεν περιορίζεται στις επιδόσεις: πρόσφατα διακρίθηκε με το βραβείο «Best Design Innovation of the Year 2025» στην κατηγορία «Small SUV/Crossover», επιβεβαιώνοντας ότι η Opel συνδυάζει επιτυχημένα τη σχεδίαση, τη βιωσιμότητα και την τεχνολογία στις μικρές κατηγορίες SUV.

Πηγή: autotypos.gr

