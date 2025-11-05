Οι κινητήρες του νέου Dacia Bigster (photos/video)

To νέο Bigster εκφράζει τη στρατηγική και το όραμα της Dacia για την κατηγορία C-SUV. Άλλωστε είναι ένα μοντέλο που συνδυάζει απλότητα, πρακτικότητα και στιβαρότητα, σχεδιασμένο για όσους αναζητούν αυθεντικότητα και κορυφαίο value for money.

Βασισμένο στην πλατφόρμα CMF-B, το Bigster επωφελείται από κινητήρες νέας γενιάς που συνδυάζουν επιδόσεις και αποδοτικότητα.

Αυτοί είναι:

Hybrid 155: Είναι πλήρως υβριδικό σύστημα κίνησης που προσφέρει έως και 80% ηλεκτρική οδήγηση στην πόλη. Mild Hybrid 140: Εχει σύστημα ήπιας υβριδικής τεχνολογίας 48V με 1.2L turbo βενζινοκινητήρα και χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων, που εξασφαλίζει μείωση κατανάλωσης και εκπομπών CO₂ κατά περίπου 10%, σε σχέση με έναν «απλό» κινητήρα αντίστοιχης ισχύος.

Mild Hybrid-G 140: Είναι κινητήρας διπλού καυσίμου (βενζίνης/υγραερίου) με ήπια υβριδική τεχνολογία 48V, που εξασφαλίζει αυτονομία έως 1.450 χλμ και 10% χαμηλότερες εκπομπές CO₂, χωρίς καμία παραχώρηση σε χώρους ή άνεση.

Hybrid-G 150 4×4: Είναι ο ολοκαίνουργιος υβριδικός κινητήρας διπλού καυσίμου (βενζίνη/LPG) με ηλεκτρική τετρακίνηση και κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 6 σχέσεων, επιτρέπει έως και 60% ηλεκτρική οδήγηση στην πόλη και αυτονομία WLTP έως 1.500 χλμ.

Η έκδοση Hybrid 155 συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό των πωλήσεων, με περίπου 65% της συνολικής ζήτησης.

