Η Peugeot αποκαλύπτει την πρώτη φωτογραφία του νέου της πρωτότυπου, του Peugeot Polygon Concept

Μετά την αποκάλυψη του ονόματος τον Σεπτέμβριο, η PEUGEOT συνεχίζει με τη δημοσίευση της πρώτης εξωτερικής εικόνας του νέου της concept car, που εκφράζει τη μελλοντική, «αιλουροειδή» σχεδιαστική της ταυτότητα και αποτυπώνει το όραμά της για το αύριο.

Με πρωτοποριακή σχεδίαση εσωτερικού χώρου και το επαναστατικό σύστημα ελέγχου Hypersquare® Steering Control με τεχνολογία Steer-by-Wire.

Χαρισματικός γαλλικός σχεδιασμός που σηματοδοτεί το επόμενο κεφάλαιο της PEUGEOT.

Ανακαλύψτε το ολοκαίνουργιο PEUGEOT POLYGON CONCEPT σε όλο του το μεγαλείο, στην επίσημη παρουσίαση στο κανάλι της PEUGEOT στο YouTube, στις 12 Νοεμβρίου και ώρα 13:00 μ.μ.

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, Η PEUGEOT ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΝΑ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΕΤΕ ΤΟ PEUGEOT POLYGON CITY, ένα νησί που δημιουργήθηκε από τη Gameloft, ηγέτη στην ανάπτυξη και έκδοση πολυπλατφορμικών παιχνιδιών, σε στενή συνεργασία με την ομάδα σχεδίασης της PEUGEOT.

Σας περιμένουμε στις 10/11 στις 10:11 π.μ. μέσα στο FORTNITE, στην PEUGEOT POLYGON City.

Το μοναδικό αυτό νησί έχει τη μορφή του Hypersquare®, του επαναστατικού συστήματος διεύθυνσης της PEUGEOT με τεχνολογία Steer-by-wire, ένα στοιχείο που βρίσκεται στο επίκεντρο της οδηγικής απόλαυσης των αυριανών οχημάτων PEUGEOT και του ίδιου του POLYGON CONCEPT.

Μια διασκεδαστική, καθηλωτική και πρωτοποριακή εμπειρία ανοιχτή σε όλους, φίλους της PEUGEOT και gamers. Η PEUGEOT συνεχίζει να εξερευνά νέα κοινά και να ενισχύει την παρουσία της στο σύμπαν του gaming, προσφέροντας έναν πρωτότυπο και ευχάριστο τρόπο να ανακαλύψετε σε προεπισκόπηση αυτό το εντυπωσιακό concept car. Μη χάσετε αυτή τη μοναδική ευκαιρία να γνωρίσετε το μέλλον της οδηγικής απόλαυσης.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο πρόσβασης στο PEUGEOT POLYGON City στο FORTNITE, θα ανακοινωθούν σύντομα.

Το PEUGEOT POLYGON City είναι ένα ανεξάρτητο νησί Fortnite και δεν χρηματοδοτείται, υποστηρίζεται ή διαχειρίζεται από την Epic Games, Inc.

