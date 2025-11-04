search
ΤΡΙΤΗ 04.11.2025 15:25
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web

04.11.2025 13:34

Αυτόνομα ταξί αναμένεται να κυκλοφορήσει στο Λονδίνο η Waymo (photos)

04.11.2025 13:34
IPACE_1

Αυτόνομα ταξί αναμένεται να κυκλοφορήσει στο Λονδίνο η Waymo, όταν καταφέρει να εξασφαλίσει τις απαιτούμενες άδειες για το ηλεκτρικό Jaguar iPACE.

Η εταιρεία έχει ήδη πραγματοποιήσει πάνω από 10 εκατομμύρια διαδρομές και έχει διανύσει περισσότερα από 160 εκατομμύρια χιλιόμετρα στο Σαν Φρανσίσκο, το Λος Άντζελες, το Φοίνιξ, την Ατλάντα και το Όστιν. Επίσης έχει ανακοινώσει σχέδια για έναρξη των υπηρεσιών της και στο Τόκιο.

Σύμφωνα με την εταιρεία, τα αυτόνομα αυτοκίνητά της συμβάλουν σε 91% λιγότερους σοβαρούς τραυματισμούς ή θανάτους, 71% λιγότερα ατυχήματα στα οποία ενεργοποιήθηκαν οι αερόσακοι, 92% λιγότερες συγκρούσεις με πεζούς και 78% λιγότερες συγκρούσεις με ποδηλάτες.

Το Ηνωμένο Βασίλειο στοχεύει να γίνει παγκόσμιος ηγέτης στις νέες τεχνολογίες (αυτόνομα οχήματα) και έχει προωθήσει ένα θεσμικό πλαίσιο που θα συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση. Ήδη η υπουργός Μεταφορών της βρετανικής κυβέρνησης, Heidi Alexander δήλωσε πως «η ενίσχυση του τομέα των αυτόνομων οχημάτων θα αυξήσει τις επιλογές των μεταφορών, ενώ παράλληλα θα φέρει θέσεις εργασίας, επενδύσεις και ευκαιρίες στο Ηνωμένο Βασίλειο».

Η Uber θα λανσάρει επίσης πλήρως αυτόνομα οχήματα επιπέδου 4 στο Λονδίνο τον επόμενο χρόνο, σε συνεργασία με την Wayve. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ανάπτυξη των τεχνολογιών στα αυτόνομα οχήματα ουσιαστικά θα ανοίξει τον δρόμο και στις εταιρείες ενοικιάσεων να μπουν σε αυτό τον χώρο.

