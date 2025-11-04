Τέλη Κυκλοφορίας 2026: Δες ποιοι δεν πληρώνουν φέτος και γιατί

Με τη λήξη του έτους να πλησιάζει, χιλιάδες ιδιοκτήτες οχημάτων καλούνται να εξοφλήσουν τα τέλη κυκλοφορίας για το 2026.

Ωστόσο, συγκεκριμένες κατηγορίες οχημάτων και ιδιοκτητών δικαιούνται πλήρη ή μερική απαλλαγή από αυτή την υποχρέωση. Ας δούμε αναλυτικά ποιους αφορά και υπό ποιες προϋποθέσεις.

Πλήρης απαλλαγή για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα

Οι κάτοχοι αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων συνεχίζουν να απολαμβάνουν το προνόμιο της πλήρους απαλλαγής από τα ετήσια τέλη. Αυτό ισχύει για όλα τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ανεξαρτήτως του χρόνου που πρωτοκυκλοφόρησαν στους ελληνικούς δρόμους. Το μέτρο αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της χρήσης οχημάτων μηδενικών εκπομπών και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Υβριδικά οχήματα: Διαφορετική μεταχείριση ανά κατηγορία

Η κατάσταση για τα υβριδικά αυτοκίνητα είναι πιο σύνθετη και εξαρτάται από δύο βασικούς παράγοντες: τον κυβισμό του κινητήρα και την ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης.

Συγκεκριμένα, τα υβριδικά επιβατικά οχήματα ιδιωτικής χρήσης με κινητήρα έως 1.549 κυβικά εκατοστά που ταξινομήθηκαν μέχρι τον Οκτώβριο του 2010 δεν επιβαρύνονται καθόλου. Για τα ταξί, το όριο ανεβαίνει στα 1.929 κυβικά.

Αντίθετα, όσα υβριδικά έχουν μεγαλύτερο κυβισμό από τα παραπάνω όρια, καλούνται να πληρώσουν μειωμένα τέλη. Η έκπτωση ανέρχεται στο 40% για τα ιδιωτικά οχήματα και στο 50% για τα επαγγελματικά ταξί, σε σχέση με τα αντίστοιχα συμβατικά μοντέλα της ίδιας κατηγορίας.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

Διαβάστε επίσης:

Οδήγηση στη βροχή: Οι απαράβατοι κανόνες που πρέπει να ξέρεις

Το ολοκαίνουργιο Citroen C5 Aircross: Περισσότεροι χώροι, άνεση, τεχνολογίες, τώρα και ηλεκτρικό!

FORMULA E: Οι Maximilian Günther και Taylor Barnard, εργοστασιακοί οδηγοί της ομάδας DS Automobiles-PENSKE AUTOSPORT, ολοκλήρωσαν τις δοκιμές πριν την έναρξη της 12ης σεζόν