03.11.2025 18:00

FORMULA E: Οι Maximilian Günther και Taylor Barnard, εργοστασιακοί οδηγοί της ομάδας DS Automobiles-PENSKE AUTOSPORT, ολοκλήρωσαν τις δοκιμές πριν την έναρξη της 12ης σεζόν

03.11.2025 18:00
DS AUTOMOBILES-FORMULA E_TEST_VALENCIA_3
  • Οι Maximilian Günther και Taylor Barnard, εργοστασιακοί οδηγοί της ομάδας DS Automobiles-PENSKE AUTOSPORT, ολοκλήρωσαν τις δοκιμές πριν από την Σεζόν 12 στη Βαλένθια της Ισπανίας.
  • Οι χρονομετρημένοι τους γύροι τόνισαν τον ανταγωνιστικό ρυθμό του μονοθεσίου DS E-TENSE FE25 που εξελίχθηκε από την DS Performance.
  • Στην ημέρα δοκιμών για γυναίκες, η Lindsay Brewer και η Jessica Edgar οδήγησαν τα δύο μονοθέσια που θα χρησιμοποιήσει η ομάδα.

Η πίστα Ricardo Tormo στη Βαλένθια της Ισπανίας φιλοξένησε από τις 27 έως τις 30 Οκτωβρίου τους 20 οδηγούς της Formula E, για επίσημες δοκιμές πριν από την έναρξη της 12ης σεζόν.

Αυτές οι σημαντικές δοκιμές επέτρεψαν στις ομάδες να αξιολογήσουν την αρχική απόδοση των πλήρως ηλεκτρικών μονοθέσιων τους και να συλλέξουν καθοριστικές πληροφορίες πριν από τον εναρκτήριο αγώνα.

Για την DS Automobiles και την PENSKE AUTOSPORT, οι Maximilian Günther και Taylor Barnard έβαζαν τακτικά τα μονοθέσια DS E-TENSE FE25 στην πρώτη δεκάδα κατά τη διάρκεια των έξι χρονομετρημένων περιόδων, με τον Barnard να σημειώνει έναν εξαιρετικό τρίτο ταχύτερο χρόνο συνολικά κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ημερών.

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, και σύμφωνα με τη βαθιά του δέσμευση για ένταξη και ισότητα των φύλων, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ABB FIA Formula E διοργάνωσε την τελευταία ημέρα δοκιμών μια ημερίδα αφιερωμένη στις γυναίκες οδηγούς, στο πλαίσιο του επίσημου προγράμματος δοκιμών πριν από την έναρξη της σεζόν.

Αυτές οι αθλήτριες, οι οποίες προέρχονται όλες από κορυφαίες κατηγορίες μηχανοκίνητου αθλητισμού όπως η F1 Academy, η W Series, η Super Formula, η Indy NXT και η GT4, είχαν την ευκαιρία να επιδείξουν το ταλέντο τους στο τιμόνι των μονοθεσίων Gen3 Evo που θα συμμετάσχουν στην 12η σεζόν.

Για την ομάδα DS PENSKE, η Lindsay Brewer και η Jessica Edgar ανέλαβαν τα μονοθέσια DS E-TENSE FE25 που οδηγούν οι Maximilian Günther και Taylor Barnard. Με την καθοδήγηση της γαλλοαμερικανικής ομάδας, η Αμερικανίδα οδηγός της Lamborghini Super Trofeo North America και η Βρετανίδα συναθλήτριά της, πρώην οδηγός της F1 Academy, ολοκλήρωσαν έξι ώρες έντονων δοκιμών.

Μετά από αυτήν την εβδομάδα δοκιμών, η οποία ήταν γεμάτη ευκαιρίες μάθησης, η DS Automobiles και ο συνεργάτης της PENSKE AUTOSPORT θα κατευθυνθούν στο Σάο Πάολο για τον πρώτο αγώνα της 12ης σεζόν στις 6 Δεκεμβρίου.

Eugenio Franzetti, Διευθυντής της DS Performance:

«Αυτές οι επίσημες δοκιμές σηματοδοτούν την έναρξη της 11ης συμμετοχής στην Formula E για την DS Automobiles! Και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι καθώς ξεκινάμε αυτή τη νέα σεζόν με μια νέα σύνθεση οδηγών, η οποία είναι σίγουρα από τις πιο δυνατές στην εκκίνηση! Κατά τη διάρκεια αυτών των τεσσάρων ημερών δοκιμών, ο Max και ο Taylor πραγματοποίησαν μερικούς πραγματικά εξαιρετικούς γύρους και μας βοήθησαν να βελτιώσουμε τη ρύθμιση ενόψει του πρώτου αγώνα στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας στις 6 Δεκεμβρίου. Είμασταν επίσης στην ευχάριστη θέση και παραδώσαμε τα μονοθέσιά μας DS E-TENSE FE25 στην Lindsay και την Jessica που μπόρεσαν να τα αξιοποιήσουν στο έπακρο.»

Βασικά στοιχεία από την είσοδο της DS Automobiles στη Formula E:

  • 137 αγώνες
  • 4 Παγκόσμιοι τίτλοι πρωταθλήματος
  • 18 νίκες
  • 55 βάθρα
  • 26 pole positions

