Το ολοκαίνουργιο Citroen C5 Aircross: Περισσότεροι χώροι, άνεση, τεχνολογίες, τώρα και ηλεκτρικό!

Η Citroën παρουσίασε το C5 Aircross δεύτερης γενιάς, βασισμένο στη νέα πλατφόρμα Stellantis STLA Medium.

παρουσίασε το C5 Aircross δεύτερης γενιάς, βασισμένο στη νέα πλατφόρμα Stellantis STLA Medium. Το νέο C5 Aircross ξεχωρίζει για τη δυναμική του σχεδίαση, την εξαιρετική αεροδυναμική που προάγει την αποδοτικότητα και τους εσωτερικούς χώρους που δημιουργούν αίσθηση ευεξίας.

Κορυφαία ευρυχωρία στα πίσω καθίσματα, μεγάλος χώρος αποσκευών ανεξαρτήτως κινητήρα, πλούσια τεχνολογία με εργονομική οθόνη αφής Waterfall και extended Head-Up οθόνη.

Το νέο C5 Aircross προσφέρεται σε ευρύτατη γκάμα ηλεκτρικών συστημάτων κίνησης: υβριδικό, plug-in υβριδικό ή αμιγώς ηλεκτρικό .

. Εξαιρετική ηλεκτρική αυτονομία, τόσο στην plug-in υβριδική έκδοση (πάνω από 100 χλμ. στην πόλη) όσο και στην αμιγώς ηλεκτρική (έως 680 χλμ. στον συνδυασμένο κύκλο WLTP), καθώς και συστήματα υποβοήθησης οδήγησης που κάνουν τη ζωή ευκολότερη και ασφαλέστερη.

Το νέο C5 Aircross ξεκινάει την εμπορική του πορεία στην ελληνική αγορά με τιμή εκκίνησης 29.900€ η οποία αφορά την έκδοση Hybrid 145hp Automatic YOU και περιλαμβάνει την εμπορική πολιτική της εταιρείας.

Με την κυκλοφορία του νέου C5 Aircross, της νέας ναυαρχίδας της μάρκας, η Citroën ολοκλήρωσε την πλήρη ανανέωση της γκάμας της σε λιγότερο από δύο χρόνια. Το νέο μοντέλο, στη δεύτερη γενιά του, εκπληρώνει τις υποσχέσεις του C5 Aircross Concept που παρουσίασε η Citroën πριν ένα χρόνο στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού.

Βασισμένο στην πλατφόρμα Stellantis STLA-Medium, την οποία εισάγει στη Citroën, το νέο C5 Aircross διαθέτει ισχυρή, αεροδυναμική σχεδίαση, με τεράστιους χώρους για επιβάτες και αποσκευές. Η εξαιρετική του ανάρτηση θέτει νέο σημείο αναφοράς στην ανταγωνιστική αγορά των C-SUV. Εντυπωσιάζουν οι τεχνολογίες άνεσης και ασφάλειας ενώ σε επίπεδο κινητήρων προσφέρεται μια επιλογή από διάφορες ηλεκτρικές μορφές ενέργειας για διαφορετικές ανάγκες, με την αυτονομία – ανάλογα με την έκδοση – να φτάνει τα 680 χλμ. (*) στην ηλεκτρική έκδοση και να ξεπερνά τα 950 χλμ. στην υβριδική έκδοση (* συνδυασμένος κύκλος WLTP).

01. ΙΣΧΥΡΟ ΚΑΙ ΕΥΡΥΧΩΡΟ SUV ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΗΝ ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

Οι σχεδιαστές της Citroën έχουν υιοθετήσει τις πιο σφιχτές, πιο αιχμηρές γραμμές της νέας σχεδιαστικής γλώσσας της μάρκας.

H μάσκα στο μπροστινό μέρος εκφράζει δύναμη και ρευστότητα και μάλιστα στην ηλεκτρική έκδοση, είναι πλήρως κλειστή για βελτιστοποίηση της αεροδυναμικής αντίστασης. Τα Citroën Light Wings που αποκαλύφθηκαν στο C5 Aircross Concept, είναι παρόντα στο C5 Aircross. Η χαρακτηριστική φωτεινή υπογραφή 3 σημείων και το νέο σήμα της μάρκας είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακά.

Από το πλάι, μία γραμμή ακμής από μπροστά μέχρι πίσω, προσθέτει ένταση χωρίς περιττές λεπτομέρειες. Η γραμμή της οροφής έχει ελαφριά κλίση προς τα πίσω, βελτιστοποιώντας την αεροδυναμική ενώ εξίσου αεροδυναμικό είναι και το πίσω μέρος, με μια πολύ κάθετη πίσω πόρτα. Με συντελεστή οπισθέλκουσας 0,75, το C5 Aircross αποτελεί σαφή βελτίωση σε σχέση με την προηγούμενη γενιά (0,84).

Η πλατφόρμα Stellantis STLA-Medium, εξασφαλίζει γενναιόδωρες διαστάσεις: μήκος 4.652 mm (+150 mm), πλάτος 2,018 mm, το ύψος διατηρείται στα 1,69m, απόσταση από το έδαφος 200 mm. Το μεταξόνιο έχει επεκταθεί στα 2.784 mm – 60 mm περισσότερο από ό,τι στο προηγούμενο C5 Aircross, σχεδόν όλο το μεταξόνιο είναι διαθέσιμο για τα πόδια των πίσω επιβατών – πανομοιότυπο με αυτό του C5 X, σημείο αναφοράς σε αυτόν τον τομέα. Ο χώρος για το κεφάλι έχει αυξηθεί κατά 68 mm στη 2η σειρά σε σύγκριση με το προηγούμενο μοντέλο.

02. Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΝΕΣΗΣ: ΕΝΑ SUV LOUNGE

Με το νέο C5 Aircross, η Citroën προσφέρει το πιο άνετο ηλεκτρικό οικογενειακό SUV στην κατηγορία C. Το εσωτερικό έχει σχεδιαστεί με τις αρχές της αρχιτεκτονικής C-Zen Lounge της μάρκας. Στο νέο Citroën C5 Aircross, οι επιβάτες κάθονται σαν σε σαλόνι, με έπιπλα και υφάσματα της ίδιας ζεστής αίσθησης. Ξεχωρίζει το “Sofa Design”, ένα μακρύ και ευάερο οριζόντιο ταμπλό που δημιουργεί μια ενιαία και άνετη ατμόσφαιρα, κάτι στο οποίο συμβάλλει το εκτεταμένο σύστημα ατμοσφαιρικού φωτισμού!

Τα νέα καθίσματα Citroën Advanced Comfort® αποτελούν βασικό στοιχείο ευεξίας στο C5 Aircross και προσφέρουν απαράμιλλη άνεση ενώ τα πλευρικά μαξιλάρια, είναι ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα. Τα μπροστινά καθίσματα μπορούν επίσης να ρυθμιστούν ηλεκτρικά σε έως και 10 θέσεις, με λειτουργία θέρμανσης, αερισμού και μασάζ. Οι πλάτες στα πίσω καθίσματα ανακλίνονται μεταξύ 21° και 33° για ιδανική στάση σώματος, ιδιαίτερα σε μεγάλα ταξίδια.

Η εξαιρετική άνεση του νέου C5 Aircross οφείλεται και στην ανάρτηση Progressive Hydraulic Cushions®, η οποία απορροφά τις ατέλειες του δρόμου, δίνοντας στο αυτοκίνητο μια αίσθηση “μαγικού χαλιού” ενώ παράλληλα κάνει το όχημα διασκεδαστικό στην οδήγηση.

Το νέο Citroën C5 Aircross διαθέτει τη Waterfall, τη μεγαλύτερη κεντρική οθόνη αφής HD που έχει προσφέρει ποτέ η Stellantis η οποία είναι πλήρως παραμετροποιήσιμη. Παρούσα και η τελευταία γενιά συστημάτων ψυχαγωγίας Citroën, η οποία περιλαμβάνει τη συνδεδεμένη τρισδιάστατη πλοήγηση και ένα πλήρες ηχοσύστημα. Στον βασικό εξοπλισμό τα Apple CarPlay και Android Auto, με δύο smartphone να συνδέονται ταυτόχρονα μέσω Bluetooth και να φορτίζονται από ασύρματο φορτιστή 15W στην κεντρική κονσόλα.

Το σύστημα φωνητικής αναγνώρισης “Hello Citroën” χρησιμοποιεί εντολές φυσικής γλώσσας και μετατρέπεται σε έναν ψηφιακό βοηθό που διευκολύνει την καθημερινή ζωή.

Extended Head-Up Οθόνη: όλα τα νέα μοντέλα C5 Aircross διαθέτουν ψηφιακό πίνακα οργάνων 10″. Προαιρετικά, αυτός συμπληρώνεται από το extended έγχρωμo Head-Up Display που προβάλλεται μέσα από το παρμπρίζ. Είναι 30% μεγαλύτερο από αυτό του C5 X και ρυθμιζόμενο σε ύψος.

Προβολείς LED Citroën Matrix. Επιτρέπουν την οδήγηση του νέου C5 Aircross με πλήρως αναμμένους προβολείς ανά πάσα στιγμή, χωρίς να θαμπώνουν τους άλλους χρήστες του δρόμου.

Διαθέσιμη και μεγάλη πανοραμική γυάλινη οροφή (1.069 x 720 mm), με το μπροστινό μέρος της οροφής να ανοίγει ηλεκτρικά. Μια ηλεκτρική κουρτίνα μπορεί να κρύψει ολόκληρη την οροφή.

Το νέο C5 Aircross προσφέρει έναν από τους καλύτερους χώρους αποσκευών στην κατηγορία του, ίδιο για κάθε έκδοση, ανεξάρτητα κινητήρα: από 651L με τα πίσω καθίσματα στη θέση τους έως 1.985 L με την αναδίπλωση της πλάτης των πίσω καθισμάτων. Το C5 Aircross μπορεί να εξοπλιστεί με πίσω πόρτα ηλεκτρικής λειτουργείας με σύστημα hands free. Άφθονοι χώροι αποθήκευσης – 40 L χωρητικότητας, ρεκόρ σε αυτήν την κατηγορία – κατανέμονται σε όλη την καμπίνα.

03. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΗΡΕΜΙΑ

Η γκάμα τεχνολογιών στο νέο C5 Aircross ολοκληρώνεται με συστήματα υποβοήθησης, το πακέτο Drive Assist 2.0 που προσφέρει εξαιρετική άνεση και ασφάλεια οδήγησης επιτρέποντας αυτόνομη οδήγηση Επιπέδου 2. Περιλαμβάνει Adaptive Cruise Control με λειτουργία Stop & GO, ημιαυτόνομο σύστημα υποβοήθησης διατήρησης πορείας σε αυτοκινητόδρομο, ενεργό σύστημα διατήρησης του αυτοκινήτου στο κέντρο της λωρίδας, ημιαυτόνομο σύστημα αλλαγής/επαναφοράς στη λωρίδα κατά την προσπέραση, σύστημα αυτόματης προσαρμογής της ταχύτητας όταν το αυτοκίνητο πλησιάζει σε στροφή, σύστημα αναγνώρισης επικείμενων σημάτων ορίου ταχύτητας, ΄σύστημα ελέγχου οπίσθιας διασταυρούμενης κυκλοφορίας και τέλος σύστημα παρακολούθησης επαγρύπνησης οδηγού.

Ανάλογα με το επίπεδο εξοπλισμού διαθέτει και VisioPark ή VisioPark 360°, ένα σύστημα καμερών και αισθητήρων εμποδίων που προσφέρει έως και μια πανοραμική εικόνα 360° του άμεσου περιβάλλοντος του οχήματος.

Κινητήρες: εκτεταμένες δυνατότητες για μεγαλύτερη ελευθερία

Η στρατηγική πολλαπλών καυσίμων της Citroën υλοποιείται άψογα στο νέο C5 Aircross, προσφέροντας πολλές επιλογές στους Ευρωπαίους πελάτες, στη μετάβασή τους στην ηλεκτροκίνηση.

C5 Aircross Hybrid 145hp Automatic: χάρη στην υβριδική τεχνολογία Hybrid 48V, αυτονομία άνω των 950 χλμ. σε μικτό κύκλο WLTP χωρίς επαναφόρτιση, με συνδυασμό τρικύλινδρου κινητήρα 1,2 λίτρων turbo νέας γενιάς 136 ίππων (100 kW), με έναν σύγχρονο ηλεκτροκινητήρα μόνιμου μαγνήτη 12 ίππων (9 kW – μέγιστη ισχύς 28 ίππων / 21 kW) που τροφοδοτείται από μια

μπαταρία 0,9 kWh. Ο ηλεκτροκινητήρας είναι απευθείας ενσωματωμένος στο νέο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη eDCS 6 ταχυτήτων.

C5 Aircross Hybrid Rechargeable 195 Automatic: ηλεκτρική αυτονομία κατά μέσο όρο 81 χλμ. – 33% μεγαλύτερη από το προηγούμενο C5 Aircross – και πάνω από 100 χλμ. στην πόλη! Συνδυασμός 4κύλινδρου κινητήρα 1,6 λίτρων με υπερσυμπιεστή 150 ίππων (110 kW) με έναν ηλεκτροκινητήρα 92 kW (125 ίππων), που τροφοδοτείται από μια μπαταρία 21 kWh, για συνδυασμένη ισχύ 195 ίππων (143 kW). Ο ηλεκτροκινητήρας είναι ενσωματωμένος στο νέο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη eDCS 7 ταχυτήτων.

Επαναφόρτιση 0 – 100% σε Wallbox (μονοφαασικό OBC 7,4 kW) σε μόλις 5 ώρες 15΄ και σε 2 ώρες 55΄σε Wallbox (τριφασικό OBC 11kW). Το C5 Aircross PHEV διαθέτει στον βασικό εξοπλισμό Φορτιστή On-Board Charger, 7,4kW και καλώδιο φόρτισης Mode 3 για ταχυφορτιστή.

Citroën ë-C5 Aircross: διαθέσιμες δύο επιλογές, ηλεκτροκινητήρας 210 ίππων/157 kW σε συνδυασμό με μπαταρία 73 kWh που προσφέρει αυτονομία 520 χλμ.* ή ηλεκτροκινητήρας 230 ίππων/170 kW σε συνδυασμό με μπαταρία 96 kWh που προσφέρει αυτονομία 680 χλμ. *.

Διαθέσιμες τρεις λειτουργίες οδήγησης, Normal, Eco και Sport ενώ ένα τριβάθμιο σύστημα αναγεννητικής πέδησης επαναφορτίζει τη μπαταρία. Προαιρετικά διαθέσιμη αντλία θερμότητας.

Το συνδεδεμένο σύστημα πλοήγησης στο C5 Aircross περιλαμβάνει τον σχεδιαστή ταξιδιού EV, ο οποίος προγραμματίζει την πιο αποτελεσματική διαδρομή χρησιμοποιώντας διάφορους παράγοντες, οι οποίοι ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο ενώ προτείνει τις απαιτούμενες επαναφορτίσεις, με τα καλύτερα σημεία επαναφόρτισης για τη βελτιστοποίηση χρόνων ταξιδιού.

Το Citroën ë-C5 Aircross διαθέτει στάνταρ φορτιστή On–Board charger 11kW και καλώδιο φόρτισης Mode 3 για ταχυφορτιστή. Από το 2026 θα μπορεί να λάβει προαιρετικό τριφασικό αμφίδρομο φορτιστή 22 kW για εξαιρετικά γρήγορη φόρτιση (ανάκτηση έως 160 χλμ. αυτονομίας σε μόλις 10’) ο οποίος με την τεχνολογία V2L ή Vehicle-to-Load θα παρέχει ηλεκτρική ενέργεια σε εξωτερικές συσκευές, ως κινητή πηγή ενέργειας.

Οι χρόνοι φόρτισης 20% – 80% με τον στάνταρ ενσωματωμένο φορτιστή 11 kW :

• Με την μπαταρία 73 kWh: 6 ώρες και 45΄σε μονοφασικό επιτοίχιο φορτιστή 7,4 kW, 4 ώρες και 30΄σε τριφασικό επιτοίχιο φορτιστή 11 Kw, 30 λεπτά σε ταχυφορτιστή 160 kW.

• Με την μπαταρία 97 kWh: 8 ώρες και 55΄σε μονοφασικό επιτοίχιο φορτιστή 7,4 kW, 6 ώρες και 30΄σε τριφασικό επιτοίχιο φορτιστή 11 kW, 27 λεπτά σε ταχυφορτιστή 160 kW.

Το νέο C5 Aircross: η ποιότητα της τεχνογνωσίας «made in France»

Σχεδιασμένο και κατασκευασμένο στη Γαλλία, το νέο C5 Aircross συναρμολογείται στο ιστορικό εργοστάσιο της Citroën στη Ρεν (Βρετάνη). Για λόγους βιωσιμότητας και μείωσης του αποτυπώματος άνθρακα, τα καλύμματα των καθισμάτων είναι κατασκευασμένα από ανακυκλωμένα υφάσματα. Το νέο C5 Aircross περιέχει 160 κιλά ανακυκλωμένων μετάλλων και 47 κιλά ανακυκλωμένων ή βιολογικών πλαστικών.

*Μικτός κύκλος WLTP, υπόκειται σε έγκριση

