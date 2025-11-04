search
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

04.11.2025 14:48

Αυτοκίνητο: Το 54%-60% των ατυχημάτων συμβαίνει σε ακτίνα 2,5-5 χλμ. από το σπίτι, σύμφωνα με έρευνα

04.11.2025 14:48
Το 54% των ατυχημάτων με αυτοκίνητο και το 60% με μηχανή συμβαίνουν σε ακτίνα 5 χιλιομέτρων από το σπίτι.

Συγκεκριμένα 4 στα 10 τροχαία ατυχήματα με αυτοκίνητο γίνονται σε απόσταση μόλις 2,5 χιλιομέτρων από το σπίτι, ενώ σε αποστάσεις πάνω από 50 χιλιόμετρα, καταγράφηκε το 13% των ατυχημάτων στο δρόμο.

Όσον αφορά τις μηχανές, το ποσοστό των τροχαίων ατυχημάτων κοντά στο σπίτι είναι μεγαλύτερο. Περισσότερα από τέσσερα στα δέκα ατυχήματα γίνονται σε απόσταση έως 2,5 χιλιομέτρων από το σπίτι του οδηγού και σχεδόν έξι στα δέκα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ασφαλιστικής εταιρείας Hellas Direct, συμβαίνουν σε απόσταση έως 5 χιλιομέτρων.

Όταν ένας οδηγός πραγματοποιεί καθημερινά μια διαδρομή, τότε νιώθει ότι την ξέρει καλά. Ξέρει κάθε κακοτεχνία του οδοστρώματος, γνωρίζει που υπάρχουν τα σήματα του ΚΟΚ, τα σχολεία, τις διαβάσεις. Έτσι η διαδρομή είναι οικεία, γεγονός που χαλαρώνει τον οδηγό, με αποτέλεσμα να αυξάνουν οι πιθανότητες ατυχήματος.

Τα στοιχεία από τα ατυχήματα δείχνουν πως τα περισσότερα πρόκειται για συμβάντα με υλικές ζημιές. Τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα σε αυτή την περίπτωση την πληρώνουν σε μεγάλο ποσοστό, αφού το 37,3% των αυτοκινήτων και το 34,4% των μηχανών εμπλέκονται σε ένα ατύχημα ενώ είναι παρκαρισμένα. Αξίζει να σημειώσουμε ότι από τις βασικές αιτίες σύγκρουσης στα αυτοκίνητα αποτελεί η έλλειψη τήρησης αποστάσεων, ενώ για τις μηχανές είναι η αναστροφή.

