MyCAR: Όλα τα βήματα για ψηφιακή ακινησία και αποφυγή πληρωμής τελών κυκλοφορίας του 2026

Μία ευκαιρία να γλιτώσουν την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας του 2026 έχουν οι ιδιοκτήτες οχημάτων, εφόσον θέσουν τα αυτοκίνητά τους σε ψηφιακή ακινησία έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Η διαδικασία είναι πλέον απλή και εξ ολοκλήρου ηλεκτρονική, μέσω της πλατφόρμας myCAR της ΑΑΔΕ.

Η ηλεκτρονική κατάθεση πινακίδων επιτρέπει στους οδηγούς να αποφύγουν την επίσκεψη στη ΔΟΥ, εκτός από ορισμένες ειδικές περιπτώσεις, όπως κλοπή, καταστροφή, μεταβίβαση ή θάνατο του ιδιοκτήτη, όπου απαιτείται επικοινωνία με την αρμόδια εφορία μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr).

Πώς γίνεται η ψηφιακή ακινησία

Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΑΑΔΕ:

Ο χρήστης συνδέεται στο www.gov.gr με τους κωδικούς Taxisnet και επιλέγει την υπηρεσία myCAR → Ψηφιακή Ακινησία/Κυκλοφορία. Καταχωρεί τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος και τη διεύθυνση ακινητοποίησης (ταχυδρομικός κώδικας, οδός, αριθμός). Δηλώνει υπεύθυνα ότι ο χώρος στάθμευσης είναι ιδιόκτητος, ενοικιασμένος ή παραχωρημένος. Υποβάλλει την αίτηση και λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου – το όχημα τίθεται αυτομάτως σε ψηφιακή ακινησία.

Αν το όχημα έχει συνιδιοκτήτες, απαιτείται η έγκριση όλων, καθώς ενημερώνονται ηλεκτρονικά μέσω της προσωποποιημένης πληροφόρησης ή e-mail.

Ποιες κατηγορίες οχημάτων αφορά

Η ψηφιακή ακινησία ισχύει μόνο για Επιβατικά Ι.Χ. και Δίκυκλα Ι.Χ. που βρίσκονται «σε κίνηση» και των οποίων ο ιδιοκτήτης διαθέτει άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας.

Πότε χρειάζεται επαφή με τη ΔΟΥ

Σε περιπτώσεις κλοπής, υπεξαίρεσης, κυκλοφορίας στο εξωτερικό, κατάσχεσης, ανακύκλωσης, καταστροφής ή πλειστηριασμού, καθώς και όταν ο ιδιοκτήτης έχει αποβιώσει, η ακινησία δηλώνεται ψηφιακά στην αρμόδια ΔΟΥ/ΚΕΦΟΔΕ, μέσω της διαδρομής:

myAADE → Τα Αιτήματά μου → Νέο Αίτημα → Φορολογία → Αυτοκίνητα → Θέση σε αναγκαστική ακινησία.

Τι ισχύει αν το όχημα κυκλοφορεί παράνομα

Η ΑΑΔΕ προειδοποιεί ότι, αν κατά τη διάρκεια ελέγχου εντοπιστεί όχημα που βρίσκεται σε ψηφιακή ακινησία να κυκλοφορεί ή να είναι σταθμευμένο σε δημόσιο χώρο, επιβάλλονται βαριές κυρώσεις:

άρση ακινησίας,

πληρωμή των τελών κυκλοφορίας και του προστίμου εκπρόθεσμης καταβολής,

διοικητικό πρόστιμο 10.000 ευρώ.

ενώ σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο ανεβαίνει στα 30.000 ευρώ και αφαιρείται το δίπλωμα οδήγησης του ιδιοκτήτη.

Προσοχή στις προθεσμίες

Οι φορολογούμενοι που επιθυμούν να αποφύγουν τα τέλη του 2026 θα πρέπει να ολοκληρώσουν τη διαδικασία μέχρι το τέλος του 2025. Μετά την προθεσμία, τα τέλη υπολογίζονται κανονικά, ακόμη κι αν το όχημα παραμένει ακινητοποιημένο.

Η ψηφιακή εφαρμογή myCAR έχει ήδη απλουστεύσει τη διαδικασία για χιλιάδες οδηγούς, ωστόσο η ευθύνη για την ορθή δήλωση και τη φύλαξη των πινακίδων παραμένει αποκλειστικά στον ιδιοκτήτη.

